المقاصة يستعد للمصري بالمباريات الودية

تحرير:محمد حسن صيام ٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٣٦ م

المقاصة

يبدأ فريق مصر للمقاصة بقيادة أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للفريق الفيومي، غدًا الأربعاء، الاستعداد لمباراة فريق المصري البورسعيدي، المقرر إقامتها يوم 17 من أكتوبر الجاري، على استاد الجيش الثالث بالسويس، في إطار مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز. ويخوض الفريق الفيومي تحت قيادة مديره الفني أحمد حسام "ميدو" تدريباته على الملعب الفرعى باستاد الدفاع الجوي، حيث يبحث الجهاز الإداري للفريق عن مباريات ودية قبل خوض لقاء فريق المصري البورسعيدي.

وكان فريق نادي مصر للمقاصة قد خسر مباراة الجولة الماضية أمام فريق الجونة بهدف دون رد سجله اللاعب حسني فتحي عن طريق الخطأ في مرماه ويحتل المقاصة المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط، بعد الفوز في مباراة أسوان، ثم تعرض للهزيمة في مباراتين، وأحرز لاعبوه 3 أهداف وتلقت شباكه 4. وحقق الفريق الأول