رياضة

المقاصة يستعد للمصري بالمباريات الودية

تحرير:محمد حسن صيام ٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٣٦ م
المقاصة
المقاصة
يبدأ فريق مصر للمقاصة بقيادة أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للفريق الفيومي، غدًا الأربعاء، الاستعداد لمباراة فريق المصري البورسعيدي، المقرر إقامتها يوم 17 من أكتوبر الجاري، على استاد الجيش الثالث بالسويس، في إطار مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز. ويخوض الفريق الفيومي تحت قيادة مديره الفني أحمد حسام "ميدو" تدريباته على الملعب الفرعى باستاد الدفاع الجوي، حيث يبحث الجهاز الإداري للفريق عن مباريات ودية قبل خوض لقاء فريق المصري البورسعيدي.
وكان فريق نادي مصر للمقاصة قد خسر مباراة الجولة الماضية أمام فريق الجونة بهدف دون رد سجله اللاعب حسني فتحي عن طريق الخطأ في مرماه ويحتل المقاصة المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط، بعد الفوز في مباراة أسوان، ثم تعرض للهزيمة في مباراتين، وأحرز لاعبوه 3 أهداف وتلقت شباكه 4. وحقق الفريق الأول
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زلاتان-إبراهيموفيتش (2)

تكريما له.. تمثال برونزي لإبراهيموفيتش في مسقط رأسه بالسويد

دشن الاتحاد السويدي لكرة القدم تمثالا من البرونز لنجمه الدولي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم فريق لوس أنجلوس الأمريكي بمسقط رأسه في مدينة بمالمو، تكريما له. ونشرت الصحيفة الرسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم "الثلاثاء"، صورا للتمثال حيث كتب عليه "عندما تأتي إلى نيويورك، يكون لديك تمثال الحرية، وعندما تأتي إلى السويد، لديك تمثال زلاتان".
ماركو جيامباولو

رسميًّا.. إقالة جيامباولو من تدريب ميلان

أعلن نادي ميلان الإيطالي، عن إقالة ماركو جيامباولو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بالتراضي بسبب سوء النتائج مع الفريق، ولم يشفع له الفوز الذي حققه على نظيره جنوى، خلال الجولة الماضية من بطولة الدوري الإيطالي، جاء ذلك في بيان رسمي نشره النادي، مساء اليوم الثلاثاء، متمنيًا له التوفيق في مراحله المقبلة، بعدما تولى قيادة ميلان مطلع الموسم الجاري، خلفًا لجينارو جاتوزو، لكنه حقق نتائج باهتة بالفريق، وضعته في المركز الثالث عشر، برصيد برصيد 9 نقاط.
الإسماعيلي- و أهلي- بني- غازي‎ (5)

صبري المنياوي: تعديلات الجبلاية ظالمة للإسماعيلي

كشف صبري المنياوي مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، أن قرار تعديل موعد مباراتى الفريق بمسابقة الدوري، يعد ظالما للاعبين نظرا لضيق الوقت حيث سيخوض الفريق ثلاث مباريات على مدار سبعة أيام فقط، حيث كان الاتحاد العربى قد أعلن عن إقامة مباراة الذهاب بين الإسماعيلي والجزيرة الإماراتي يوم 23 أكتوبر الجاري، في ذهاب دور الــ16 بكأس محمد السادس، ليقرر نظيره المحلي تعديل موعد مباريات الدراويش بمسابقة الدوري لتقام مباراته مع طنطا يوم 16 ثم فريق حرس الحدود يوم 19 من نفس الشهر.
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الجونة والمقاصة

الجونة يحقق الفوز الأول في الدوري على حساب المقاصة

حقق فريق الجونة فوزًا مثيرًا على نظيره مصر للمقاصة، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب الأول، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات الدوري الممتاز، سجل هدف اللقاء الوحيد حسني فتحي لاعب الفريق الفيومي بالخطأ في مرماه، ليحصد الفريق الساحلي أول 3 نقاط في مشواره بالمسابقة المحلية، بعدما خسر أول جولتين أمام الإسماعيلي والاتحاد السكندري، بينما تجمد رصيد مصر للمقاصة عند 3 نقاط جمعها من الفوز على أسوان بالجولة الأولى بنتيجة 3- 2، وخسر أمام الزمالك بالجولة الثانية.
أحمد حسام ميدو (1)

ميدو: الحكم حرم المقاصة من ركلتى جزاء أمام الزمالك

أكد أحمد حسام "ميدو"، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، أن فريقه يستحق ركلتي جزاء، خلال مواجهة فريقه أمام نظيره الزمالك، التي انتهت بفوز الأخير بهدف نظيف، ضمن مواجهات الجولة الثانية من منافسات الدوري الممتاز، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي، الذي عقد عقب نهاية اللقاء، قائلًا: "الزمالك لعب بشكل سلبي، ولنا ركلتي جزاء واضحة للمباراة الثانية على التوالي أمام الزمالك لم يتم احتسابها، أرفض التعليق على أداء التحكيم، إلى أن الأخطاء واردة في كرة القدم، وندعم التحكيم، لكننا نتمنى عدم تكرار الأخطاء في المباريات المقبلة".
ميتشو

ميتشو: لهذا السبب لم يكن الزمالك جيدًا أمام المقاصة

‏اعترف الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بأن أداء فريقه أمام مصر المقاصة لم يكن جيدًا رغم تحقيق الفوز. وانتزع الزمالك فوزًا صعبًا على حساب مصر المقاصة، بنتيجة 1-0، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم الخميس، على استاد «السلام» ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز. بهذه النتيجة ارتفع رصيد الفريق الأبيض، إلى 6 نقاط احتل بها المركز الثالث خلف بيراميدز والأهلي بفارق الأهداف، فيما تجمد رصيد الفريق الفيومي عند 3 نقاط في المركز السادس.
الزمالك - المقاصة

الزمالك يخطف فوزًا غاليًا من مصر للمقاصة في الدورى

خطف فريق الزمالك فوزًا غاليًا من نظيره فريق مصر للمقاصة، بهدف دون رد، أحرزه أحمد سيد زيزو، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على استاد السلام الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الممتاز. المباراة جاءت ضعيفة للغاية بدأت بانحصار اللعب في وسط الملعب، الأمر الذي لم ينتج عنه أي خطورة تذكر على مرمى الفريقين، وبعد نصف ساعة من الشوط الأول أجرى الصربي ميتشو أول تغييراته بخروج إمام عاشور وإشراك خالد بوطيب محاولة منه لتنشيط الجانب الهجومي للفريق، الأمر ذاته أجراه أحمد حسام ميدو وأشرك ميدو جابر على حساب باولن فوافي.
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