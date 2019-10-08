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فُصل من الشرطة وهاجمه الزعيم.. 16 معلومة عن طلعت زكريا

زيجته الأولى كانت من خارج الوسط الفني وأنجب "عمر"، و"أميمة"، لكن أثناء فترة مرضه انكشف أمر زواجه الثاني من "شيرين المنزلاوي"، والدة الفنانة هنا الزاهد
تحرير:التحرير ٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٣ م
طلعت زكريا
طلعت زكريا
توفى الفنان طلعت زكريا، عم عمر يناهز 58 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، جاء ذلك بعد أن تعرض لأزمة صحية نقل على إثرها لأحد مستشفيات القاهرة، ومن المقرر دفنه بمسقط رأسه بالإسكندرية. يذكر أن نقابة المهن التمثيلية، قد تابعت تطورات الحالة الصحية للفنان طلعت زكريا، الذي تعرض أمس الإثنين، لوعكة صحية شديدة دخل على إثرها أحد المستشفيات الخاصة. يذكر أن آخر ظهور للفنان كان في حفل زفاف ابنة زوجته الفنانة هنا الزاهد على الفنان أحمد فهمي، والذي حضره عدد كبير من النجوم، وأقيم داخل أحد الفنادق الكبري بالقاهرة.
رحلة صعودالصعود للقمة هو بالتأكيد أمر صعب، لكن الأصعب منه هو المحافظة عليه، عدة نجوم نجحوا في تحقيق نجاح بعمل أو عملين، لكن سرعان ما خفت نجمهم وبريقهم، ومن أبرزهم الفنان طلعت زكريا، الذي حقق عدة نجاحات في أدوار كوميدية ثانية، ومنها في أفلام "التجربة الدنماركية، غبي منه فيه، سيد العاطفي، السيد أبو العربي
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عباس ابو الحسن

عباس أبو الحسن يعود للسينما من خلال «قفص الكلاب»

تعاقد ثلاثي النجوم، عباس أبو الحسن، وليد فواز، وعمرو القاضي، مع المنتج أحمد السرساوي، على بطولة فيلم "قفص الكلاب" من إخراج وتأليف بهجت الكومي، وجاري استكمال باقي الفنانين المشاركين في بطولة العمل. قال الفنان عمرو القاضي، إنه تعاقد على العمل بعد انجذابه للسيناريو الذي يعتبره مهم وقوي ومميز، لافتًا إلى أنه سيقدم خلال العمل شخصيتين أحدهما لجزار مضطرب نفسيًا، وآخر يعتبره من الأدوار الصعبة والجديدة عليه، ومن المقرر البدء في تصوير العمل بداية شهر ديسمبر المقبل.
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اختيار طارق صبري مديرا تنفيذيا لشرم الشيخ للمسرح

اختارت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي الفنان طارق صبري مديرا تنفيذيا للدورة الخامسة بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان مازن الغرباوي والتي ستنطلق يوم 1 أبريل 2020 وتستمر حتى يوم 7 من نفس الشهر. من أشهر أعماله المسرحية مسرحيات: (يوم أن قتلوا الغناء) ومسرحية "عفوا أنا المؤلف" ومسرحية "الدائنون" ومسرحية "الحضيض" ومسرحية "الوافد" ومسرحية "دون جوان" كما له مشاركات في مسلسلات، منها مسلسل "عوالم خفية" مع النجم عادل إمام وفي السينما شارك في فيلم "ساعة رضا".
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«الجوكر» من أرقام ساحقة إلى فيلم يصيب بالاكتئاب

بعد أن طرح فيلم الجوكر للمخرج Todd Phillips، في جميع دور العرض العالمية والمحلية، حقق أرقامًا خيالية، حطمت توقعات جميع النقاد وصناع السينما الأمريكية، لم يكن الـjoker فيلمًا عابرًا، نال إعجاب الملاين فقط، لكن كان مشهدا مبسطا من العقل البشري، المشكلات النفسية التي يعيشها، شبح الاكتئاب الذي يطاردنا في كل مكان، نستطيع أن نقول إن مثل هذه النوعية من الأفلام تبني نجاحها على عقول المشاهدين، حيث استطاع أن يخترق تعبهم النفسي والجسدي، وجعل من شاشة السينما مسرحا لعرض أحزانهم، وذلك نقلا عن "dailymail".
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طلعت-زكريا

وفاة الفنان «طلعت زكريا» بعد صراع مع المرض

توفى مساء اليوم الثلاثاء، الفنان طلعت زكريا، وذلك بعد صراع كبير مع المرض، جاء ذلك بعد أن تعرض الفنان طلعت زكريا لأزمة صحية نقل على إثرها للمستشفى، إذ قال عمر نجل الفنان طلعت زكريا عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «لو الراجل ده ضحكك في يوم من الأيام ادعيله بالشفاء العاجل اللهم أنت الشافي المعافي.. كثفوا الدعاء بالله عليكم». يذكر أن نقابة المهن التمثيلية، قد تابعت تطورات الحالة الصحية للفنان طلعت زكريا، الذي تعرض أمس الإثنين، لوعكة صحية شديدة دخل على إثرها أحد المستشفيات الخاصة.
محمد -هنيدى

محمد هنيدي: فخور بتكريمي في الجونة.. وكنت نسيت «الفارس والأميرة»

أعرب النجم محمد هنيدي عن سعادته بتكريمه في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، الذي سيقام غدا الجمعة، وخاصة أن نجوم الكوميديا لا يحظون بالتكريم، مؤكدا في تصريحات لـ"التحرير"، أن الجمهور حاليا، أصبح واعيا، ويستمتع بالأعمال الكوميدية مثل أي نوع من الألوان السينمائية، معبرا عن شعوره بالفخر الكبير لحصوله على جائزة الإنجاز الإبداعي، التي حصل عليها قبله عمالقة، مثل الزعيم عادل إمام في الدورة الأولى، والمخرج الكبير داوود عبد السيد في الدورة الثانية.
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برعاية «سينرجي».. 5 مشاريع درامية تستعد لرمضان 2020

انطلقت التحضيرات الخاصة بسباق رمضان 2020، وكشف عدد من النجوم عن انضمامهم إلى الموسم الرمضاني المقبل، أحدثهم الفنان ياسر جلال، الذى يتعاون للعام الثاني على التوالي مع شركة «سينرجي» لمالكها تامر مرسي، حيث بدأت الجلسات التحضيرية للمسلسل مع المخرج حسين المنباوى والسيناريست هانى سرحان، ولم يتم الكشف عن فكرة العمل الرئيسية ولكنه سيكون مسلسلا تاريخيا، ومن المقرر الإعلان عن تفاصيله الفترة المقبلة، وفى السياق ذاته بدأ النجم أمير كرارة الجلسات التحضيرية لمسلسله مع المخرج بيتر ميمي والمؤلف باهر دويدار، وذلك بعد تأجيل مشروع «كلبش 4» لعام 2021.
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