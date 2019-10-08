فُصل من الشرطة وهاجمه الزعيم.. 16 معلومة عن طلعت زكريا

زيجته الأولى كانت من خارج الوسط الفني وأنجب "عمر"، و"أميمة"، لكن أثناء فترة مرضه انكشف أمر زواجه الثاني من "شيرين المنزلاوي"، والدة الفنانة هنا الزاهد

تحرير:التحرير ٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٣ م

توفى الفنان طلعت زكريا، عم عمر يناهز 58 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، جاء ذلك بعد أن تعرض لأزمة صحية نقل على إثرها لأحد مستشفيات القاهرة، ومن المقرر دفنه بمسقط رأسه بالإسكندرية. يذكر أن نقابة المهن التمثيلية، قد تابعت تطورات الحالة الصحية للفنان طلعت زكريا، الذي تعرض أمس الإثنين، لوعكة صحية شديدة دخل على إثرها أحد المستشفيات الخاصة. يذكر أن آخر ظهور للفنان كان في حفل زفاف ابنة زوجته الفنانة هنا الزاهد على الفنان أحمد فهمي، والذي حضره عدد كبير من النجوم، وأقيم داخل أحد الفنادق الكبري بالقاهرة.

رحلة صعودالصعود للقمة هو بالتأكيد أمر صعب، لكن الأصعب منه هو المحافظة عليه، عدة نجوم نجحوا في تحقيق نجاح بعمل أو عملين، لكن سرعان ما خفت نجمهم وبريقهم، ومن أبرزهم الفنان طلعت زكريا، الذي حقق عدة نجاحات في أدوار كوميدية ثانية، ومنها في أفلام "التجربة الدنماركية، غبي منه فيه، سيد العاطفي، السيد أبو العربي

رحلة صعود



أول ظهور



الصعود للقمة هو بالتأكيد أمر صعب، لكن الأصعب منه هو المحافظة عليه، عدة نجوم نجحوا في تحقيق نجاح بعمل أو عملين، لكن سرعان ما خفت نجمهم وبريقهم، ومن أبرزهم الفنان طلعت زكريا، الذي حقق عدة نجاحات في أدوار كوميدية ثانية، ومنها في أفلام "التجربة الدنماركية، غبي منه فيه، سيد العاطفي، السيد أبو العربي وصل"، وغيرها، ما مكنه من الوصول إلى البطولة بعد رحلة طويلة في رحاب الفن، وما لبث أن ينجح له فيلمان، وهما "حاحا وتفاحة" و"طباخ الرئيس"، حتى باتت المراهنة عليه كبطل محفوفة بالمخاطر منذ فيلمه الثالث" الفيل في المنديل".



أول ظهور سينمائي لطلعت زكريا كان خلال فيلم بعنوان "حادي بادي" (1984)، مع سمير غانم ودلال عبد العزيز، ومعهما أيضًا في مسرحية "فارس وبني خيبان" من إخراج حسن عبد السلام عام 1987، وكان أول عمل مسرحي يعرض له على التليفزيون، وخلال التسعينيات شارك في كثير من الأعمال في أدوار شبه ثانوية، مثل مسرحيات "البعبع، البراشوت، المستخبي"، ومسلسلات: "النوة، الوعد الحق، ألف ليلة وليلة، علي بابا والأربعين حرامي، القرموطي في مهمة رسمية"، وغيرها.

وفي الألفية الجديدة، تطور أداء طلعت زكريا وأصبح يميل إلى الأدوار الكوميدية، وشارك في كثير من الأعمال، ومنها مسلسلات "قط وفار فايف ستار، حاجة تحنن، ضبط وإحضار، مبروك جالك قلق"، وأفلام "عودة الندلة، ليه خلتني أحبك، أبو علي، جاءنا البيان التالي، شجيع السيما"، ومسرحيات "دو ري مي فاصوليا، خلوصي حارس خصوصي، كحيون ربح المليون"، وغيرها من الأدوار المساعدة التي أكسبته شهرة.



الشهرة

تلك الشهرة والنجاحات في الأدوار الثانية أهلّته إلى لعب أولى بطولاته السينمائية عام 2006، من خلال فيلمي "قصة الحي الشعبي" مع نيكول سابا، و"حاحا وتفاحة" مع ياسمين عبد العزيز، وحقق بالأخير نجاحًا واسعًا، وكانت أول بطولة مطلقة له في فيلم "طباخ الريس" (2008) مع خالد زكي وداليا مصطفى ومن إخراج سعيد حامد، وكان أول فيلم سينمائي مصري يتطرق إلى حياة رئيس الجمهورية آنذاك حسني مبارك، والذي أثنى على الفيلم ووطد علاقته ببطله، وبالطبع حقق من خلاله نجاحًا كبيرًا، وبعد فيلم "الفيل في المنديل" والذي لم يحقق أي نجاحات، اختفى عامين عن الساحة الفنية.

وعاد زكريا مع الفنان عادل إمام في 2013 من خلال مسلسل "العراف"، ولم يمر العمل مرور الكرام، واتهم طلعت الزعيم بأنه استحوذ على العمل بمفرده ما أثر على دوره، ثم في 2014 قام ببطولة فيلم كويتي مصري "اللي جاي أحسن"، ولم يعرض الفيلم بمصر، ثم في 2017 صوّر فيلم "فيلم مش هندي" مع سمير غانم، ومسلسل "عائلة حاحا" الذي يُعيد فيه تقديم شخصية "حاحا" التي قدّمها في فيلم "حاحا وتفاحة"، ولم يُعرض أي من العملين، وبعد غياب 6 أعوام عن دور العرض السينمائي، طُرح له في نفس العام فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ"، وجاء العمل رديء للغاية ولم يُحقق العمل أي نجاح يُذكر.

في التقرير التالي، يرصد "التحرير" 16 معلومة عن الفنان طلعت زكريا.



1- اسمه بالكامل طلعت زكريا محمد يوسف.



2- وُلِد في 18 ديسمبر 1960، بمدينة الإسكندرية.



3- التحق بكلية الشرطة تنفيذا لرغبة والده، لكنه لم يتحمل الحياة العسكرية، وقرر ترك الكلية بأي طريقة.



4- اختلق مشكلة حتى يتمكن من مغادرة كلية الشرطة والتفرغ لحلم التمثيل، قائلا: "في اختبار النيشان تعمدت إني لا أصيب أي هدف من أصل خمسة، فالصول شتمني روحت شتمته وتطاولت عليه بضهر السلاح، وتم تحويله لمجلس تأديب، ثم صدر قرار برفدي من الكلية وأنا في العام الثالث من الدراسة".



5- عمل ضمن فرقة الإسكندرية المسرحية وقصر ثقافة "الحرية" أكثر من 30 مسرحية في بداية مشواره الفني.



6- تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج عام 1984.



7- اضطر للعمل أثناء فترة دراسته بمعهد التمثيل، إذ كان يتكفل والده بمصاريف الدراسة، في حين يدبر هو مصاريفه الشخصية، فعمل بائعا للصحف في شارع الهرم، وعامل نظافة بأحد "البازارات"، بالإضافة إلى "جرسون"، وعمل كسائق خاص لأحد الأشخاص.



8- أول ظهور سينمائي له كان خلال فيلم بعنوان "حادي بادي"، عام 1984، مع صديقه الفنان سمير غانم ودلال عبد العزيز.



9- شارك في مسرحية "فارس وبني خيبان"، في عام 1987، كأول عمل مسرحي يعرض له على التليفزيون، وكون ثنائيا ناجحا مع سمير غانم.



10- في عام 2006 خاض تجربة البطولة المطلقة مع ياسمين عبد العزيز في فيلم "حاحا وتفاحة"، والذي حقق نجاحا واسعا.



11- يعتبر فيلم "طباخ الريس"، إنتاج 2008، بمثابة نقلة نوعية في مسيرته الفنية، فبغض النظر عن النجاح الجماهيري الذي حققه الفيلم، باعتباره أول فيلم سينمائي مصري يتطرق إلى حياة رئيس الجمهورية آنذاك "حسني مبارك"، إلا أنه فتح له مجال اتصال مع رئاسة الجمهورية، والتقى لأول مرة الرئيس الأسبق "مبارك" في جلسة خاصة، أثنى خلالها "مبارك" على الفيلم، وتعهد بمشاهدة جميع أفلامه القادمة.



12- قبل عرض فيلم "طباخ الريس" بشهر واحد، أصيب "زكريا" بارتفاع في درجة الحرارة بعد نزوله حمام سباحة فيلته الجديدة، ووصلت درجة حرارته إلى 42، أصيب على أثرها بغيبوبة كاملة استمرت لمدة شهرين، فقد خلالها 50 كجم من وزنه، وقال الأطباء لأبنائه إن الموت يبعد عنه خطوات، فسافر للعلاج في باريس لمدة شهر على نفقة الدولة، لكنه تعرض للإهمال الشديد فعاد واستكمل برنامج علاجه في مصر، واسترد عافيته.



13- ذكر أن الأطباء احتاروا في تشخيص حالته في بادئ الأمر، ثم تبين أنه مصاب بفيروس نادر في المخ، يصيب شخصا واحدا بين كل مليون شخص، وأنه رابع شخص حول العالم يصاب بذلك المرض، وعن تلك الفترة الصعبة في حياته قال: "كنت باشيل أجهزة التنفس لأني اتخنقت منها فكانوا بيربطوني في السرير، فضلت نايم على السرير لمدة 4 شهور.. ربنا كان بيعاقبني لأني كنت بعيد عنه لفترة طويلة، حتى صلاة الجمعة ماكنتش باصليها، بس الحمد لله رجعت سليم بدون أي أعراض جانبية.. كانت قرصة ودن"، وذلك على حد قوله، في برنامج "بيت العائلة"، مع الإعلامية نجوى إبراهيم.



14- زيجته الأولى كانت من خارج الوسط الفني، وأنجب "عمر"، و"أميمة"، لكن أثناء فترة مرضه انكشف أمر زواجه الثاني من "شيرين المنزلاوي"، والدة الفنانة هنا الزاهد، وحدثت له بعض المشكلات، كادت أن تصل إلى انفصاله عن زوجته الأولى.



15- صرح في فترة من الفترات بأنه لن يتعاون فنيا مرة أخرى مع الفنان عادل إمام، بسبب تحجيم الأخير له في مسلسل "العراف"، إذ كان يمنعه من قول "لزمة" معينة، مما أثر على نتيجة إضحاكه للجمهور، ولكنه تراجع عن تصريحاته بعد زيارة "الزعيم" له في الاستوديو، واحتضانه لينتهي الخلاف.



16- أكد أنه نجح في الأدوار الثانية أكثر من البطولة، لكنه يحاول حتى الآن إثبات جدارته كبطل أول.

