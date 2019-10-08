مصطفى بكري: الغلابة محتاجين «حضن» ومشروع للحد من الفقر

تحرير:محمد فتحي ٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٩ م

مصطفى بكري

أكد النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بحضور السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزارء، على أن حالة الاحتقان التي تسود البلاد في مصر نتيجة أننا لا نستطيع أن ندير الأزمات التي تمر بها البلاد بشكل صحيح، مشيرًا إلى أننا لا يوجد لدينا قوة ناعمة، ويتم اختيار القيادات من خلال الثقة وليس الكفأة وتغيب الإعلام والفن متسائلا: «لماذا تتغول الدولة علي قواها الناعمة»؟.

ولفت إلى أن جميع نواب البرلمان نقلوا لرئيس مجلس الوزراء حالة الاحتقان التي تسود البلاد خلال الفترة الأخيرة رغم تجاوز مراحل الإًصلاح المالي والاقتصادي بمؤشراته الإيجابية. وأكد بكري على ضرورة العودة لروح 30 يونيو في ظل التحديات التي نعاني منها، مؤكدا على أنه ليس الإخوان فقط التي ترغب في إسقاط الدولة وإنما