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مصطفى بكري: الغلابة محتاجين «حضن» ومشروع للحد من الفقر

تحرير:محمد فتحي ٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٩ م
مصطفى بكري
مصطفى بكري
أكد النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بحضور السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزارء، على أن حالة الاحتقان التي تسود البلاد في مصر نتيجة أننا لا نستطيع أن ندير الأزمات التي تمر بها البلاد بشكل صحيح، مشيرًا إلى أننا لا يوجد لدينا قوة ناعمة، ويتم اختيار القيادات من خلال الثقة وليس الكفأة وتغيب الإعلام والفن متسائلا: «لماذا تتغول الدولة علي قواها الناعمة»؟.
ولفت إلى أن جميع نواب البرلمان نقلوا لرئيس مجلس الوزراء حالة الاحتقان التي تسود البلاد خلال الفترة الأخيرة رغم تجاوز مراحل الإًصلاح المالي والاقتصادي بمؤشراته الإيجابية. وأكد بكري على ضرورة العودة لروح 30 يونيو في ظل التحديات التي نعاني منها، مؤكدا على أنه ليس الإخوان فقط التي ترغب في إسقاط الدولة وإنما
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ذكرى صاروخان

إحياء ذكرى مرور 120 عامًا على ميلاد صاروخان مؤسس الكاريكاتير

احتفلت مكتبة الإسكندرية اليوم الثلاثاء، بمرور 120 عامًا على ميلاد الفنان الأرمني "ألكسندر صاروخان"، أحد رموز الكاريكاتير في مصر، وذلك بالتعاون مع الجمعية المصرية للكاريكاتير وجمعية القاهرة الخيرية الأرمينية العامة. وقال رئيس قطاع الإعلام والاتصال بمكتبة الإسكندرية الدكتور سامح فوزي - في كلمته نائبًا عن الدكتور مصطفى الفقي مدير المكتبة: "إن هذه الاحتفالية تأتي تقديرًا لقيمة "صاروخان" الفنية، ودوره في ازدهار فن الكاريكاتير في مصر، وذلك في إطار مشروعات المكتبة لتوثيق الذاكرة الصحفية، والتي صدر عنها كتبًا توثيقية لعدد من المؤسسات الصحفية منها أخبار اليوم وروزاليوسف".
على-عبد-العال-رئيس-مجلس-النواب (4)

رئيس مجلس النواب: لا يوجد معتقل واحد بالسجون المصرية

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، خلال الجلسة العامة للبرلمان، إنه تم إخلاء سبيل العديد من الأشخاص على خلفية الأحداث الأخيرة التى شهدتها مصر الشهر الماضي، مشيرًا إلى أنه لا يوجد معتقل واحد في السجون المصرية، موضحا أن المشتبه فيهم تم احتجازهم بناء على قرار النيابة العامة، ولا يوجد معتقلين سياسيين طبقا للدستور. وانطلقت فعاليات جلسة البرلمان برئاسة علي عبد العال، اليوم، بمشاركة رئيس الوزراء مصطفي مدبولي، ووزراء المالية، التخطيط، الكهرباء، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الشباب والرياضة، البترول، الأوقاف، التضامن.
هشام-مسعود-وكيل-وزارة-الصحة

غلق 56 منشأة غذائية وإعدام 5.5 طن أسماك فاسدة بالشرقية

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية حملات مكثفة خلال هذا الأسبوع، على المنشآت الغذائية بمحافظة الشرقية، بناءًا على تعليمات الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وإستمرارا لمجهودات صحة الشرقية في متابعة المنشآت الغذائية، وإتخاذ اللازم حيال المخالفين، لإحكام السيطرة على سوق الغذاء حفاظا على صحة المواطنين بالمحافظة، حيث تم المرور على الأسواق والمنشآت الغذائية لبيع الأسماك المملحة والطازجة، مما أسفر عن إعدام 5 طن و 835 كجم أسماك فاسدة منها "2691 كجم أسماك مملحة، 3144 أسماك طازجة" وذلك لوجود تغير في خواصها الطبيعية.
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محافظ الإسكندرية: تحلية مياه البحر مكلف ولا تنازل عن حصة النيل

قال الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، إن المصدر الرئيسي للمياه في مصر هو نهر النيل، بمعدل 55.5 مليار متر مربع، مما يجعلها من الدول المصنفة تحت خط الفقر المائي، مؤكدًا أن الحل ليس بتحلية مياه البحر فهو يعتبر آخر الحلول، فالقطاع الصناعي يمكن يلجأ إلى حل التحلية، لكن بالنسبة لباقي القطاعات فيعتبر خيار التحلية مكلفًا، وبالتالي فالحل الأساسي هو حصول مصر على حصتها من مياه النيل وهذا الأمر لا تنازل عنه، وذلك خلال افتتاحه مؤتمر "تكنولوجيا معالجة المياه" في دورته رقم 33، والمعرض المصاحب له، والذي تنظمهما شركة أبوقير للأسمدة على مدار يومين.
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على-عبد-العال-رئيس-مجلس-النواب (4)

رئيس مجلس النواب: لا يوجد معتقل واحد بالسجون المصرية

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، خلال الجلسة العامة للبرلمان، إنه تم إخلاء سبيل العديد من الأشخاص على خلفية الأحداث الأخيرة التى شهدتها مصر الشهر الماضي، مشيرًا إلى أنه لا يوجد معتقل واحد في السجون المصرية، موضحا أن المشتبه فيهم تم احتجازهم بناء على قرار النيابة العامة، ولا يوجد معتقلين سياسيين طبقا للدستور. وانطلقت فعاليات جلسة البرلمان برئاسة علي عبد العال، اليوم، بمشاركة رئيس الوزراء مصطفي مدبولي، ووزراء المالية، التخطيط، الكهرباء، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الشباب والرياضة، البترول، الأوقاف، التضامن.
مصطفى-مدبولى-والسيسى (2)

مدبولي: الميكنة في 2020.. ووفرنا 5 ملايين وظيفة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في كلمته أمام مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إنه بنهاية العام المقبل، سيتم الانتهاء من ميكنة كافة الخدمات الحكومية، ليحصل عليها المواطن من خلال مكاتب البريد أو الإنترنت أو الموبايل، ما يعكس حجم الانفاق على ذلك التطوير والانجاز، لرفع المعاناه التي يعاني منها المواطن خلال حصوله على خدمة حكومية، مضيفا: "الدولة والحكومة تعي حجم التحديات وتطلعات المواطن، وتم زيادة الخطة الاستثمارية بنسبة 40% بحجم 140 مليار جنيه، ورغم ذلك نعي أننا نحتاج أضعاف ذلك لتلبية تطلعات المواطن".
مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء-وزير-الاسكان

مدبولي من البرلمان: اقتصادنا كان منهار في 2014

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الهم الأكبر للحكومة منذ أن تولت المسؤولية قبل 15 شهرًا من الآن، كان السعي نحو تحقيق الاستقرار الأمني للبلاد، ودفع عجلة البناء والتنمية بعد فترة من الاضطرابات الأمنية التي مرت بها البلاد، لافتا إلى أن هذه الجلسة نتحدث بها بكل صراحة وشفافية، ويجب علينا أن نعرف وضعنا منذ منتصف 2014، حتى نعرف وضعنا خلال هذه المرحلة، ففي منتصف 2014 كانت البنية الأساسية متهالكة ومتداعية بالعديد من المجالات كهرباء ومياه وصرف، مع عدم القدرة علي تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء

مدبولي من البرلمان: العالم كله ينظر إلى نجاحات مصر

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن العالم كله الآن ينظر لمصر والنجاحات التى حققتها على مستوى الإصلاح الاقتصادى، فالنجاحات بالنسبة لمعدل النمو وخفض معدل التضخم والبطالة وغيرها، متابعا: "نحن نبنى دولة، ونعي أن أهم حاجة العالم ينظر فيها للدولة هي هذه المؤشرات ليقرر هل تسير في الاتجاه السليم أم لا، والآن العالم كله يتكلم عن مصر، إشادات من جميع الجهات الدولية وصندوق النقد الدولى، بأن الدولة نفذت برنامج الصندوق بشأن الإصلاح الاقتصادى يعتبر الأنجح على الإطلاق، وأن هناك دول كثيرة لم تنجح في تنفيذه، لا داعى لذكر اسمها".
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