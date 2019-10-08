رياضة

موعد وملعب مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي

تحرير:كريم أحمد ٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٨ م
الزمالك وجينيراسيون
الزمالك وجينيراسيون
كشف مصدر بالاتحاد الإفريقي "كاف"، أن الاتجاه الأقرب حتى الآن داخل الاتحاد هو إقامة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي يوم 24 أكتوبر الجاري على استاد السلام بالقاهرة بدون حضور جمهور. وأوضح المصدر في تصريحات خاصة للتحرير أنه سيتم وضع اسم الفريقين (الزمالك/ جينيراسيون) في قرعة دور المجموعات بالبطولة المقرر إقامتها غدًا الأربعاء بأحد فنادق مدينة السادس من أكتوبر، على أن يتم وضع الفريقين ضمن التصنيف الثاني ومن يفوز بالمباراة سيكون ضمن المجموعة التي ستسفر عنها القرعة.
وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، إعادة مبارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ونظيره جينيراسيون بطل السنغال، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، علمًا بأن لقاء الذهاب انتهى بفوز الفريق السنغالي بهدفين لهدف، واعترض النادي السنغالي على تعديل موعد المباراة التي لم تلعب، من السبت
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جينيراسيون: سنلجأ للمحكمة الرياضية في أزمة الزمالك

كشف موسى سار محامي، نادي جينيراسيون فوت السنغالي، أن الأخير سيلجأ إلى المحكمة الرياضية، في حالة عدم وجود حل لأزمة فريقه مع الزمالك، حول مواجهة الإياب في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، جاء ذلك في تصريحات لموقع "ويوسبورت" السنغالي: "طلبت إدارة نادي جينيراسيون فوت مني التدخل لحل الأزمة والدفاع عن حقوق النادي، وإن لم يكن هناك حل مناسب بالنسبة لنا سنلجأ مباشرة إلى المحكمة الرياضية، أهم شيء يجب أن نتذكره حاليًا هو أن جينيراسيون لديه حق يريد الحصول عليه، لأن نقل المباراة لا يتوافق مع قواعد الاتحاد الإفريقي لسببين".
خالد-الغندور (1)

خالد الغندور: ما يفعله الكاف فوق الخيال

أبدى خالد الغندور، لاعب نادي الزمالك السابق، تعجبه من قرارات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بشأن مباراة فريقه مع جينيراسيون فوت السنغال، قائلا: «اللي بيحصل من الاتحاد الافريقي شئ فوق الخيال، يوافقوا ينقلوا الماتش وبعدين خطاب مفاجئ بعدما الماتش خلص». وأضاف، خلال حلقة الأحد من برنامج "الزمالك اليوم"أن فاطمة سامورا، الأمين العام للفيفا، هي التي تقوم بإدارة الاتحاد الإفريقي حاليا، وهي في الأصل سنغالية، وعندما تواصل نادي جينيراسيون فوت مع اتحاد الكرة في بلاده أخبره بأنه سيرد عليه بعد ربع ساعة، وهو ما يثير الشكوك، هو إيه اللي بيحصل بالظبط؟».
مرتضى منصور (2)

مرتضى منصور: أزمة لقاء الزمالك وجينيراسيون مفتعلة

تحدث مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك عن مباراة فريقه التى ألغيت بعدما قرر فريق جينيراسيون عدم الحضور إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية، حيث ضمن الفريق الأبيض التأهل لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا بعدما قرر طاقم تحكيم المباراة إعلان انسحاب الفريق الضيف وفوز أبناء ميت عقبة بنتيجة (3- 0)، وقال منصور فى تصريحات تليفزيونية اليوم الأحد: "طبقنا قرار الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" بنقل المباراة إلى برج العرب بدلا من استاد بتروسبورت، بعدما رفضت الجهات الأمنية إقامة المباراة فى القاهرة بحضور جماهيري".
الزمالك-وجينراسيون ‎ (1)

ميتشو يعلن تشكيلة الزمالك لمواجهة جينيراسيون

أعلن الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تشكيل الفريق الأبيض في مباراة جينيراسيون فوت بطل السنغال في إياب دور الـ 32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا، التي من المقرر إقامتها في الثامنة من مساء اليوم الأحد على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، والتى يقودها تحكيميًا الحكم المالي محمدوا كيتا، ويعاونه كل من بابا يومبوليبا ونوهمان بامبا، وجاوزوا كاني حكمًا رابعًا، ومراقب المباراة التشادي قدري، وذلك فى المباراة التى يغيب عنها الفريق السنغالى حتى الان.
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