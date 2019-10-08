ديبالا يكشف أسباب رفضه الرحيل عن يوفنتوس

تحرير:محمد حسن صيام ٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٣٦ م

ديبالا

أكد الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالى، أنه تلقى عدة عروض للرحيل عن اليوفى ولكنه فضل الاستمرار فى تورينو موضحًا: "صرحت بأنني أريد البقاء مع يوفنتوس حتى قبل فتح باب الانتقالات الصيفية، أعتقد أنه لا يزال بإمكاني إعطاء الكثير ليوفنتوس، وأظهرت بعض اللمحات ضد إنتر ميلان". وسجل باولو ديبالا الهدف الأول لفريق يوفنتوس في شباك نظيره إنتر ميلان خلال فوز "السيدة العجوز" بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.

ويحتل فريق يوفنتوس صدارة ترتيب "الكالتشيو الإيطالي" برصيد 19 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن فريق إنتر ميلان تحت قيادة أنطونيو كونتي الذي تعرض للهزيمة الأولى خلال الموسم الحالي. ويستعد فريق نادي يوفنتوس الإيطالي لمواجهة فريق بولونيا في مباراة الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز "الكالتشيو" والمقرر