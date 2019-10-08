رياضة

ديبالا يكشف أسباب رفضه الرحيل عن يوفنتوس

تحرير:محمد حسن صيام ٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٣٦ م
ديبالا
ديبالا
أكد الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالى، أنه تلقى عدة عروض للرحيل عن اليوفى ولكنه فضل الاستمرار فى تورينو موضحًا: "صرحت بأنني أريد البقاء مع يوفنتوس حتى قبل فتح باب الانتقالات الصيفية، أعتقد أنه لا يزال بإمكاني إعطاء الكثير ليوفنتوس، وأظهرت بعض اللمحات ضد إنتر ميلان". وسجل باولو ديبالا الهدف الأول لفريق يوفنتوس في شباك نظيره إنتر ميلان خلال فوز "السيدة العجوز" بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.
ويحتل فريق يوفنتوس صدارة ترتيب "الكالتشيو الإيطالي" برصيد 19 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن فريق إنتر ميلان تحت قيادة أنطونيو كونتي الذي تعرض للهزيمة الأولى خلال الموسم الحالي. ويستعد فريق نادي يوفنتوس الإيطالي لمواجهة فريق بولونيا في مباراة الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز "الكالتشيو" والمقرر
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دي ليخت يكشف عن درسه المستفاد الأول مع يوفنتوس

تحدث المدافع ماتياس دي ليخت لصحيفة "NU.nl" الهولندية عن أبرز درس تعلمه بعد انتقاله إلى يوفنتوس الصيف الماضي، وقال دي ليخت في هذا الشأن: "إن أهم درس تعلمته في يوفنتوس حتى الآن، هو أنه يجب أن أؤمن بنفسي، في البداية كنت أركز على عدم ارتكاب الأخطاء قبل أي شيء. هذا حدث لي خلال الأسابيع القليلة الأولى مع يوفنتوس، حيث إنني كنت أفكر في الأمر أكثر من اللازم وهذا خطأ، بعد مباراتنا ضد أتلتيكو، حاولت التعافي والعودة إلى الملعب بثقة مرة أخرى، قد يحدث خطأ ما، ولكنني متأكد من أن الأمور ستتحسن، ومنذ ذلك الحين ومستواي في تطور".
يوفنتوس

كونتي بعد خسارة يوفنتوس: ليست أول مرة

أعرب أنطونيو كونتي، مدرب إنتر، عن ثقته في قدرة فريقه على المنافسة على لقب الدوري في الجولات المقبلة، وذلك بعدما تكبد النيراتزوري أول هزيمة له هذا الموسم، بالسقوط على ملعبه أمام حامل اللقب يوفنتوس بنتيجة 2-1 أمس الأحد، وقال كونتي في تصريحات لـ"سكاي إيطاليا" عقب المباراة التي هزم فيها اليوم الأحد، أمام السيدة العجوز 2-1: "لقد دفعنا ثمن إصابة سينسي، عندما غادر فقدنا أساسيات اللعبة، حتى في الشوط الثاني، لم نلعب بشكل جيد، رغم أن المواجهة كانت متوازنة للغاية".
ديبالا (1)

ديبالا وبونوتشي يشيدان بالانتصار على إنتر

أشاد النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، بالمستوى الذي قدمه يوفنتوس في الفوز أمس بنتيجة (2-1) على إنتر في قمة مباريات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي، وتألق ديبالا بشدة في تلك المواجهة بعدما سجل الهدف الأول لليوفي، ليقود السيدة العجوز إلى خطف صدارة جدول الترتيب برصيد 19 نقطة بفارق نقطة واحدة عن إنتر، وقال ديبالا في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "لقد كانت مباراة جيدة بالفعل، وستبقى في ذهن جميع المشجعين لفترة طويلة. إنه انتصار مهم للغاية وسيعطينا دفعة معنوية كبيرة".
يوفنتوس

يوفنتوس يخطف صدارة الدوري بالفوز على إنتر

خطف فريق يوفنتوس فوزًا ثمينًا من نظيره إنتر ميلان، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب سان سيرو "جوزيبي مياتزا"، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإيطالي، سجل باولو ديبالا هدف التقدم للسيدة العجوز، وأدرك مارتينيز هدف التعادل لأصحاب الأرض، وأحرز هيجواين هدف الفوز لليوفي، الذي ألحق الخسارة الأول لأبناء كونتي، وحلق في صدارة جدول ترتيب الكالتشيو برصيد 19 نقطة، في المقابل تراجع إنتر إلى المركز الثاني بـ 18 نقطة.
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