رياضة

مرتضى منصور: لن أواجه الأهلي قبل جينيراسيون

تحرير:محمد حسن صيام ٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٤٢ م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
كشف مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، أنه لن يوافق على خوض مباراة الأهلى المقرر لها يوم 19 من الشهر الجارى فى إطار منافسات الجولة الرابعة بالدورى الممتاز، قبل إعادة مباراة فريق جينيراسيون فوت بطل السنغال، بعد قرار لجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقى بإعادة المباراة خلال الشهر الجارى، حيث قال رئيس الزمالك في تصريحات صحفية: "لو السماء انطبقت على الأرض لن أواجه الأهلى قبل مباراة الفريق السنغالى، ومش هلعب ماتش الأهلى قبل الماتش ده ولو حكمت سأنسحب من الدورى".
وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، إعادة مبارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ونظيره جينيراسيون بطل السنغال، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وستقام المواجهة في القاهرة، على أن يحسم الموعد النهائي، خلال الأيام المقبلة، علمًا بأن لقاء الذهاب انتهى بفوز الفريق السنغالي بهدفين
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زلاتان-إبراهيموفيتش (2)

تكريما له.. تمثال برونزي لإبراهيموفيتش في مسقط رأسه بالسويد

دشن الاتحاد السويدي لكرة القدم تمثالا من البرونز لنجمه الدولي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم فريق لوس أنجلوس الأمريكي بمسقط رأسه في مدينة بمالمو، تكريما له. ونشرت الصحيفة الرسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم "الثلاثاء"، صورا للتمثال حيث كتب عليه "عندما تأتي إلى نيويورك، يكون لديك تمثال الحرية، وعندما تأتي إلى السويد، لديك تمثال زلاتان".
ماركو جيامباولو

رسميًّا.. إقالة جيامباولو من تدريب ميلان

أعلن نادي ميلان الإيطالي، عن إقالة ماركو جيامباولو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بالتراضي بسبب سوء النتائج مع الفريق، ولم يشفع له الفوز الذي حققه على نظيره جنوى، خلال الجولة الماضية من بطولة الدوري الإيطالي، جاء ذلك في بيان رسمي نشره النادي، مساء اليوم الثلاثاء، متمنيًا له التوفيق في مراحله المقبلة، بعدما تولى قيادة ميلان مطلع الموسم الجاري، خلفًا لجينارو جاتوزو، لكنه حقق نتائج باهتة بالفريق، وضعته في المركز الثالث عشر، برصيد برصيد 9 نقاط.
الإسماعيلي- و أهلي- بني- غازي‎ (5)

صبري المنياوي: تعديلات الجبلاية ظالمة للإسماعيلي

كشف صبري المنياوي مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، أن قرار تعديل موعد مباراتى الفريق بمسابقة الدوري، يعد ظالما للاعبين نظرا لضيق الوقت حيث سيخوض الفريق ثلاث مباريات على مدار سبعة أيام فقط، حيث كان الاتحاد العربى قد أعلن عن إقامة مباراة الذهاب بين الإسماعيلي والجزيرة الإماراتي يوم 23 أكتوبر الجاري، في ذهاب دور الــ16 بكأس محمد السادس، ليقرر نظيره المحلي تعديل موعد مباريات الدراويش بمسابقة الدوري لتقام مباراته مع طنطا يوم 16 ثم فريق حرس الحدود يوم 19 من نفس الشهر.
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رمضان صبحي - الأهلي - الزمالك

لقاء الأهلي والزمالك في القاهرة بدون جماهير

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم خطابًا رسميًّا لناديي الأهلي والزمالك، أعلن خلاله إقامة مباراتهما المقرر لها التاسع عشر من أكتوبر الجاري على ملعب استاد القاهرة الدولي، حيث أكد الخطاب على أن مباراة القمة ستقام بدون حضور جماهيري، بعد رفض الجهات الأمنية في مصر استضافة الملعب للجماهير في ذلك التوقيت. ويلتقي القطبان الأهلي والزمالك ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز في الموسم الجاري 2019- 2020، حيث يتصدر فريق النادي الأهلي قمة ترتيب جدول المسابقة المصرية بـ 9 نقاط بفارق نقطتين عن نادي الزمالك صاحب المركز الرابع.
ميتشو

مفاجآت في قائمة الزمالك استعدادًا للقاء إف سي مصر

أعلن المدرب الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن قائمة الفريق استعدادًا لمباراة إف سي مصر، والمقرر إقامتها في الثامنة مساء غد الأحد، على ملعب السلام، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات الدوري الممتاز، ويسعى فريق الزمالك لمواصلة الانتصارات، حيث حقق الفريق الفوز على نظيره مصر للمقاصة في المباراة الماضية بهدف نظيف دون رد، بينما تعادل فريقا إف سي مصر أمام نظيره أسوان في المباراة التي جمعت بين الفريقين الأسبوع الماضي على استاد الكلية الحربية.
الزمالك- والاتحاد‎ (2)

الزمالك يشارك في قرعة دور المجموعات بدوري الأبطال

تلقى فريق نادي الزمالك خطابا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" من أجل حضور قرعة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث تسحب القرعة يوم الأربعاء المقبل الموافق 9 اكتوبر الحالي. ورفض جينراسيون الذى فاز ذهابًا على أرضه بنتيجة (2- 1) -ما جعله أمام فرصة أن يكون أول فريق من بلاده يبلغ دور المجموعات فى المسابقة القارية الأم منذ 2004- قرار نقل مكان وموعد المباراة وتغيب عن الحضور يوم الأحد، مما دفع الحكم المالى محمدو كيتا إلى إطلاق صافرته عقب انتهاء مهلة العشرين دقيقة من موعد انطلاق المباراة فى الثامنة مساء.
أمير مرتضى منصور

أمير مرتضى يكشف آخر تطورات حالة مصطفى فتحي

كشف أمير مرتضي منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، آخر التطورات في حالة مصطفى فتحي لاعب وسط الفريق، وذلك قبل العودة مرة أخرى إلى المشاركة في المباريات، موضحا أن فتحي سافر إلى ألمانيا من أجل الاطمئنان على حالته مع الطبيب الذي قام بإجراء العملية الجراحية له، مشيرا إلى أن هناك حرصا كبيرا من إدارة الكرة بالزمالك للاطمئنان على اللاعب قبل العودة للمشاركة في المباريات. وأضاف أمير: "هذه المرحلة هي الأخيرة في علاج مصطفى فتحي بعد خضوعه للجراحة"، موضحا أيضا أن الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق سافر إلى ألمانيا.
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