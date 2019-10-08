مرتضى منصور: لن أواجه الأهلي قبل جينيراسيون

تحرير:محمد حسن صيام ٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٤٢ م

مرتضى منصور

كشف مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، أنه لن يوافق على خوض مباراة الأهلى المقرر لها يوم 19 من الشهر الجارى فى إطار منافسات الجولة الرابعة بالدورى الممتاز، قبل إعادة مباراة فريق جينيراسيون فوت بطل السنغال، بعد قرار لجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقى بإعادة المباراة خلال الشهر الجارى، حيث قال رئيس الزمالك في تصريحات صحفية: "لو السماء انطبقت على الأرض لن أواجه الأهلى قبل مباراة الفريق السنغالى، ومش هلعب ماتش الأهلى قبل الماتش ده ولو حكمت سأنسحب من الدورى".

وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، إعادة مبارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ونظيره جينيراسيون بطل السنغال، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وستقام المواجهة في القاهرة، على أن يحسم الموعد النهائي، خلال الأيام المقبلة، علمًا بأن لقاء الذهاب انتهى بفوز الفريق السنغالي بهدفين



وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، إعادة مبارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ونظيره جينيراسيون بطل السنغال، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وستقام المواجهة في القاهرة، على أن يحسم الموعد النهائي، خلال الأيام المقبلة، علمًا بأن لقاء الذهاب انتهى بفوز الفريق السنغالي بهدفين لهدف، واعترض النادي السنغالي على تعديل موعد المباراة التي لم تلعب، من السبت إلى الأحد، ونقلها من استاد بتروسبورت في القاهرة إلى استاد برج العرب بالإسكندرية.



ومن المقرر أن تسحب غدًا قرعة دور المجموعات بأحد فنادق القاهرة بمشاركة 16 فريقًا على رأسهم الأهلي والترجي التونسي والوداد المغربي ومازيمبى الكونغولي المتواجدين في التصنيف الأول.