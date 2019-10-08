رياضة

رسميًّا.. نقل ودية مصر وبتسوانا إلى استاد برج العرب

تحرير:أحمد بركات ٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٥٢ م
منتخب مصر
منتخب مصر
قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، نقل مباراة منتخب مصر أمام نظيره منتخب بوتسوانا، الإثنين المقبل على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، بدلا من استاد القاهرة، جاء ذلك بعد اتصالات من الجهات الأمنية طلبت فيه نقل المباراة إلى استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية بدلا من إقامتها على استاد القاهرة الدولي، وذلك لأسباب أمنية.. ووصلت بعثة منتخب بوتسوانا إلى القاهرة، فجر اليوم الثلاثاء، لخوض المباراة الودية أمام مصر الإثنين المقبل، في إطار الاستعداد للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم الذي سيقام في قطر عام 2022.
على صعيد آخر، أعفى الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام البدري، لاعبه عبدالله السعيد من مران اليوم، بسبب الإجهاد العضلي الذي اشتكى منه وخاض تدريبات منفردة مع المعد البدني أنيس الشعلالي. وبدأ المران بكلمة من حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، للاعبي الفريق، وطالبهم بالتركيز لبدء مرحلة جديدة وتصحيح الفترة
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زلاتان-إبراهيموفيتش (2)

تكريما له.. تمثال برونزي لإبراهيموفيتش في مسقط رأسه بالسويد

دشن الاتحاد السويدي لكرة القدم تمثالا من البرونز لنجمه الدولي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم فريق لوس أنجلوس الأمريكي بمسقط رأسه في مدينة بمالمو، تكريما له. ونشرت الصحيفة الرسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم "الثلاثاء"، صورا للتمثال حيث كتب عليه "عندما تأتي إلى نيويورك، يكون لديك تمثال الحرية، وعندما تأتي إلى السويد، لديك تمثال زلاتان".
ماركو جيامباولو

رسميًّا.. إقالة جيامباولو من تدريب ميلان

أعلن نادي ميلان الإيطالي، عن إقالة ماركو جيامباولو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بالتراضي بسبب سوء النتائج مع الفريق، ولم يشفع له الفوز الذي حققه على نظيره جنوى، خلال الجولة الماضية من بطولة الدوري الإيطالي، جاء ذلك في بيان رسمي نشره النادي، مساء اليوم الثلاثاء، متمنيًا له التوفيق في مراحله المقبلة، بعدما تولى قيادة ميلان مطلع الموسم الجاري، خلفًا لجينارو جاتوزو، لكنه حقق نتائج باهتة بالفريق، وضعته في المركز الثالث عشر، برصيد برصيد 9 نقاط.
الإسماعيلي- و أهلي- بني- غازي‎ (5)

صبري المنياوي: تعديلات الجبلاية ظالمة للإسماعيلي

كشف صبري المنياوي مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، أن قرار تعديل موعد مباراتى الفريق بمسابقة الدوري، يعد ظالما للاعبين نظرا لضيق الوقت حيث سيخوض الفريق ثلاث مباريات على مدار سبعة أيام فقط، حيث كان الاتحاد العربى قد أعلن عن إقامة مباراة الذهاب بين الإسماعيلي والجزيرة الإماراتي يوم 23 أكتوبر الجاري، في ذهاب دور الــ16 بكأس محمد السادس، ليقرر نظيره المحلي تعديل موعد مباريات الدراويش بمسابقة الدوري لتقام مباراته مع طنطا يوم 16 ثم فريق حرس الحدود يوم 19 من نفس الشهر.
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مصر-وزيمبابوي (9)

تعرف على ترتيب «كباتن» المنتخب بعد استبعاد صلاح

كشفت مصادر داخل المنتخب الوطني لكرة القدم عن ترتيب كباتن منتخب مصر، قبل معسكر أكتوبر الجاري، والذي يتخلله ودية بتسوانا يوم 14 من نفس الشهر، وعلمت «التحرير» أن ترتيب كباتن المنتخب جاء كالتالي: (أحمد فتحي - عبد الله السعيد - محمد النني - أحمد حجازي - عمر جابر - أحمد الشناوي)، كما علمت «التحرير» أن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري، كان يرغب في منح الشارة إلى محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، إلا أن وجود اتجاه قوي لاستبعاده بسبب الإجهاد حال دون ذلك.
طه إسماعيل

طه إسماعيل: لم أتقاض أجرًا من عملي في الأهلي

كشف طه إسماعيل رئيس لجنة التخطيط السابق بالنادي الأهلي أنه لم يتقاض، أي أموال نظير عمله في القلعة الحمراء، جاء ذلك في تصريحات خاصة لـ «التحرير»، قائلًا: "كنت أعمل بشكل تطوعي من أجل النادي الأهلي، الذي أعرف جيدًا قيمه ومبادئه، وأطبقها بصورة عملية بعيدًا عن الشعارات، لم أحصل على مليمًا واحدًا خلال السنوات الأخيرة في الأهلي عندما استعان بي محمود طاهر الرئيس السابق رئيسًا للجنة الكرة، أو عندما استعان بي محمود الخطيب الرئيس الحالي كرئيس للجنة التخطيط ".
الجهاز الفني للفراعنة - جهاز منتخب مصر (2)

بركات: «أنا بهرج كتير بس في الشغل ببقى جد جدا»

أكد محمد بركات، مدير المنتخب الوطني، أنه لن يسمح بالزيارات للاعبي منتخب مصر في الفندق، وذلك حسبما أفاد في تصريحات صحفية، عقب المؤتمر الصحفي الذي عقده اتحاد الكرة، اليوم الخميس، لتقديم المدير الفني الجديد لمنتخب الفراعنة، وجهازه المعاون، لوسائل الإعلام. وقال بركات: "لن يُسمح بالزيارات للاعبي منتخب مصر في الفندق بقدر الإمكان، وأوعدكم بأن المشكلات اللي كنا بنشوفها قبل كده مش هتتكرر، وإحنا داخلين على فترة جديدة ولازم يبقى فيه التزام ومسؤولية من اللاعبين، ولاعب منتخب مصر لازم يكون عارف المسؤولية اللي عليه، ولو مش عارفها يقعد في النادي بتاعه وميجيش".
محمد صلاح

التعليق الأول من حسام البدري على أزمة محمد صلاح

أكد حسام البدري، المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني، أنه لم يتواصل مع محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي، وذلك حسبما أفاد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اتحاد الكرة، اليوم الخميس، لتقديم المدير الفني الجديد لمنتخب الفراعنة، وجهازه المعاون لوسائل الإعلام. وقال مدرب الفراعنة: "هناك أزمات حدثت لصلاح من قبل، كنت أتابعها كواحد من الجمهور بدقة وبتركيز. سأسترجع كل المعلومات، لو كان هناك أخطاء يجب ألا تتكرر. لم أتواصل معه بعد وسيحدث ذلك قريبا جدا، وتابعت أزمة التصويت، هو قيمة كبيرة جدا ونفخر به كثيرا. كل الدعم والتقدير له".
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