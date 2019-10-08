رسميًّا.. نقل ودية مصر وبتسوانا إلى استاد برج العرب

تحرير:أحمد بركات ٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٥٢ م

منتخب مصر

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، نقل مباراة منتخب مصر أمام نظيره منتخب بوتسوانا، الإثنين المقبل على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، بدلا من استاد القاهرة، جاء ذلك بعد اتصالات من الجهات الأمنية طلبت فيه نقل المباراة إلى استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية بدلا من إقامتها على استاد القاهرة الدولي، وذلك لأسباب أمنية.. ووصلت بعثة منتخب بوتسوانا إلى القاهرة، فجر اليوم الثلاثاء، لخوض المباراة الودية أمام مصر الإثنين المقبل، في إطار الاستعداد للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم الذي سيقام في قطر عام 2022.

على صعيد آخر، أعفى الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام البدري، لاعبه عبدالله السعيد من مران اليوم، بسبب الإجهاد العضلي الذي اشتكى منه وخاض تدريبات منفردة مع المعد البدني أنيس الشعلالي. وبدأ المران بكلمة من حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، للاعبي الفريق، وطالبهم بالتركيز لبدء مرحلة جديدة وتصحيح الفترة