رياضة

صبري المنياوي: تعديلات الجبلاية ظالمة للإسماعيلي

تحرير:محمد حسن صيام ٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م
الإسماعيلي
الإسماعيلي
كشف صبري المنياوي مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، أن قرار تعديل موعد مباراتى الفريق بمسابقة الدوري، يعد ظالما للاعبين نظرا لضيق الوقت حيث سيخوض الفريق ثلاث مباريات على مدار سبعة أيام فقط، حيث كان الاتحاد العربى قد أعلن عن إقامة مباراة الذهاب بين الإسماعيلي والجزيرة الإماراتي يوم 23 أكتوبر الجاري، في ذهاب دور الــ16 بكأس محمد السادس، ليقرر نظيره المحلي تعديل موعد مباريات الدراويش بمسابقة الدوري لتقام مباراته مع طنطا يوم 16 ثم فريق حرس الحدود يوم 19 من نفس الشهر.
وأضاف المنياوي خلال تصريحاته للموقع الرسمي للإسماعيلي أن هذا القرار سيتسبب فى إرهاق اللاعبين بشكل كبير وهو ما قد يؤثر على نتائج الفريق بالسلب، الإسماعيلي يلعب باسم مصر في كأس العرب لذلك أطالب المسابقات بإجراء تعديلات أخرى من شأنها مد فترات الراحة بين المباريات". واختتم المنياوي تصريحاته بأنه سيقوم
اقرأ المزيد
رونالدو-البرتغال

رونالدو يوجه رسالة قوية قبل تصفيات يورو 2020

وجه كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس والمنتخب البرتغالى رسالة قوية بعد انضمامه لتدريبات المنتخب البرتغالي، استعدادًا لمواجهات المنتخب فى التصفيات المؤهلة أمم أوروبا (يورو 2020). وكتب الدون فى تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أمر يسعدني دائمًا العودة إلى بلدي وتمثيل المنتخب الوطني ورؤية زملائي في العديد من المعارك المقبلة". وأضاف الدولى البرتغالى: "سنقاتل مجددًا من أجل إعادة اسم البرتغال إلى القمة مجددًا، هيا بنا نذهب!".
سيد- عبد-الحفيظ‎ (6)

الأهلي: طلب الزمالك غير منطقي.. وتعرضنا لنفس الظروف

علق سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، على رغبة نادي الزمالك تأجيل مباراة القمة المقرر لها يوم 19 أكتوبر الجاري، ورفضه خوض المباراة، بعدما قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، إعادة مباراة الفريق الأبيض ونظيره جينيراسيون بطل السنغال، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وإقامتها في القاهرة يوم 24 أكتوبر الجاري.. وقال عبدالحفيظ في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إنه ليس من المنطقي على الإطلاق تأجيل مباراة الأهلي والزمالك، مشددا على أنه يوجد فاصل زمني لمدة خمسة أيام بين مباراة القمة وموعد المباراة المعادة.
قرعة-دوري-أبطال أفريقيا-الكونفدرالية-

تعرف على تصنيف فرق دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، تصنيف الأندية المتأهلة إلى دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي ستقام قرعتها مساء غد الأربعاء في مقر الكاف بالقاهرة، ووفقًا لما ذكره الحساب الرسمي للكاف عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فإن الأهلي يأتي في التصنيف الأول إلى جانب الترجي التونسي، مازيمبي الكونغولي والوداد المغربي، وتم وضع الفريق المتأهل من بين الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي في التصنيف الثاني، لينتظر المتأهل من بينهما خلال اللقاء الذي يقام يوم 24 أكتوبر الجاري.
اقرأ المزيد من الأخبار
رمضان صبحي - الأهلي - الزمالك

لقاء الأهلي والزمالك في القاهرة بدون جماهير

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم خطابًا رسميًّا لناديي الأهلي والزمالك، أعلن خلاله إقامة مباراتهما المقرر لها التاسع عشر من أكتوبر الجاري على ملعب استاد القاهرة الدولي، حيث أكد الخطاب على أن مباراة القمة ستقام بدون حضور جماهيري، بعد رفض الجهات الأمنية في مصر استضافة الملعب للجماهير في ذلك التوقيت. ويلتقي القطبان الأهلي والزمالك ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز في الموسم الجاري 2019- 2020، حيث يتصدر فريق النادي الأهلي قمة ترتيب جدول المسابقة المصرية بـ 9 نقاط بفارق نقطتين عن نادي الزمالك صاحب المركز الرابع.
ميتشو

مفاجآت في قائمة الزمالك استعدادًا للقاء إف سي مصر

أعلن المدرب الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن قائمة الفريق استعدادًا لمباراة إف سي مصر، والمقرر إقامتها في الثامنة مساء غد الأحد، على ملعب السلام، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات الدوري الممتاز، ويسعى فريق الزمالك لمواصلة الانتصارات، حيث حقق الفريق الفوز على نظيره مصر للمقاصة في المباراة الماضية بهدف نظيف دون رد، بينما تعادل فريقا إف سي مصر أمام نظيره أسوان في المباراة التي جمعت بين الفريقين الأسبوع الماضي على استاد الكلية الحربية.
الإسماعيلي- و أهلي- بني- غازي‎ (5)

الإسماعيلي يستعيد نغمة الانتصارات على حساب دجلة

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي فوزًا غاليًا على نظيره فريق وادي دجلة بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب بتروسبورت بالقاهرة الجديدة ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز. سجل هدف فريق الإسماعيلي الوحيد اللاعب بينسون شيلونجو في الدقيقة 70 من زمن أحداث الشوط الثاني من المباراة وهو الهدف الذي ضمن لفريق الدراويش الثلاث نقاط لمباراة اليوم. بهذه النتيجة يصبح رصيد الإسماعيلي 6 نقاط في المركز الخامس بجدول ترتيب مسابقة الدوري، بينما تجمد رصيد وادي دجلة عند نقطة واحدة في المركز الرابع عشر.
محمد-صلاح (1)

سبت كروي ناري.. ماذا ينتظرك من مباريات اليوم؟

يشهد اليوم السبت، العديد من المواجهات القوية والمثيرة في مختلف الدوريات الأوروبية والعربية، أبرزها عندما يحل الأهلي ضيفًا على أسوان في الثالثة عصرًا في الجولة الثالثة من الدوري المصري، ويلعب الإنتاج الحربي أمام المقاولون العرب، ووادي دجلة أمام الإسماعيلي في نفس التوقيت، الخامسة والنصف مساءً، وفي الجولة الثامنة للدوري الإنجليزي، تبدأ مواجهة برايتون أمام توتنهام في الواحدة والنصف ظهرًا، كما يواجه ليفربول مع المصري محمد صلاح، نظيره ليستر سيتي، في الرابعة مساء، وفي ما يلي نستعرض أبرز مباريات اليوم كالتالي:
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]