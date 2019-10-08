صبري المنياوي: تعديلات الجبلاية ظالمة للإسماعيلي

تحرير:محمد حسن صيام ٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م

الإسماعيلي

كشف صبري المنياوي مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، أن قرار تعديل موعد مباراتى الفريق بمسابقة الدوري، يعد ظالما للاعبين نظرا لضيق الوقت حيث سيخوض الفريق ثلاث مباريات على مدار سبعة أيام فقط، حيث كان الاتحاد العربى قد أعلن عن إقامة مباراة الذهاب بين الإسماعيلي والجزيرة الإماراتي يوم 23 أكتوبر الجاري، في ذهاب دور الــ16 بكأس محمد السادس، ليقرر نظيره المحلي تعديل موعد مباريات الدراويش بمسابقة الدوري لتقام مباراته مع طنطا يوم 16 ثم فريق حرس الحدود يوم 19 من نفس الشهر.

وأضاف المنياوي خلال تصريحاته للموقع الرسمي للإسماعيلي أن هذا القرار سيتسبب فى إرهاق اللاعبين بشكل كبير وهو ما قد يؤثر على نتائج الفريق بالسلب، الإسماعيلي يلعب باسم مصر في كأس العرب لذلك أطالب المسابقات بإجراء تعديلات أخرى من شأنها مد فترات الراحة بين المباريات". واختتم المنياوي تصريحاته بأنه سيقوم



وأضاف المنياوي خلال تصريحاته للموقع الرسمي للإسماعيلي أن هذا القرار سيتسبب فى إرهاق اللاعبين بشكل كبير وهو ما قد يؤثر على نتائج الفريق بالسلب، الإسماعيلي يلعب باسم مصر في كأس العرب لذلك أطالب المسابقات بإجراء تعديلات أخرى من شأنها مد فترات الراحة بين المباريات".



واختتم المنياوي تصريحاته بأنه سيقوم بالتحدث مع مجلس الإدارة برئاسة المهندس إبراهيم عثمان من أجل بحث تصعيد الأمر، سعيا لإيجاد حل لتلك الأزمة والتى كان لديها تأثير سلبي علينا في مباراة المصري بالجولة قبل الماضية.



وقررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تعديل موعد مباراتى النادي الإسماعيلى مع حرس الحدود وطنطا ضمن مواجهات الأسبوعين الرابع والخامس لمسابقة الدورى الممتاز لموسم 2019- 2020.