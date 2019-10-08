مصرع ولي أمر تلميذ بعد مشاجرة مع مُعلم بالإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٢ م

جثة - أرشيفية

لقي ولي أمر تلميذ مصرعه، بمدرسة محرم بك الإعدادية بنين، بمحرم بك، حي وسط الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد دخوله فى مشاجرة مع أحد معلمي المدرسة، اعتراضاً منه على قيام المُعلم بضرب نجله التلميذ بحزام ما أثار غضب ولي الأمر الذى توجه للمعلم لتوجيه اللوم والعتاب، للمعلم وانتهى الأمر بدخولهما فى مشاجرة ثم سقط ولي الأمر ليلقى مصرعه. وتلقى اللواء أشرف الجندى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا بمصرع ولي أمر أحد التلاميذ بعد مشاجرة وقعت بينه وبين أحد معلمي المدرسة.

قال يوسف الديب، وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أن ولي أمر أحد التلاميذ لقي مصرعه اليوم الثلاثاء، بعد مشاجرة بينه وبين أحد المعلمين وذلك بالتزامن مع دخول تلاميذ المدرسة الفترة الثانية.وأضاف وكيل المديرية، أنه تم استدعاء الشرطة التى ضبطت المعلم أحد طرفي المشاجرة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة،