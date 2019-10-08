«رفضت تتجوزه ضربها بالنار».. عاطل يقتل ابنة عمه بقنا

تحرير:محمد أبو زيد ٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٧ م

اطلاق نيران - أرشيفية

محاولات عديدة للزواج من ابنة عمه "صباح" باءت بالفشل حتى قرر في لحظة غضب بعدما سيطر الشيطان على عقله وأكلته نار الانتقام وأطلق أعيرة نارية عليها لتسقط جثة غارقة في دمائها وفرا هاربا من مسرح الجريمة إلا إنه سقط سريعا في قبضة رجال المباحث. الأحداث الدرامية شهدتها قرية العركي، بمركز فرشوط، شمالي قنا، والتي أصابت الجميع بحالة من الذهول، إذ لم تكن تتخيل صاحبة الـ42 عاما انها ستدفع حياتها ثمنا لرفضها الزواج من نجل عمها "مخلوف" العاطل، بعدما لقى مصرعها على يديه مصابة بطلقات نارية لينتهي بها المطاف جثة هامدة بمشرحة مستشفى فرشوط المركزي.

الواقعة بدأت بتلقي اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، إخطارا من العميد جمال سالمان، مأمور مركز فرشوط، بمصرع "صباح.أ .ح"، 45 عامًا، معلمة بحضانة، إثر إصابتها بطلقات نارية بقرية العركي بمركز فرشوط، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى فرشوط المركزي. وكشفت التحريات، التي قادها العقيد عبد المنعم قرشي، رئيس فرع البحث