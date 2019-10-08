جريمة

«رفضت تتجوزه ضربها بالنار».. عاطل يقتل ابنة عمه بقنا

تحرير:محمد أبو زيد ٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٧ م
اطلاق نيران - أرشيفية
اطلاق نيران - أرشيفية
محاولات عديدة للزواج من ابنة عمه "صباح" باءت بالفشل حتى قرر في لحظة غضب بعدما سيطر الشيطان على عقله وأكلته نار الانتقام وأطلق أعيرة نارية عليها لتسقط جثة غارقة في دمائها وفرا هاربا من مسرح الجريمة إلا إنه سقط سريعا في قبضة رجال المباحث. الأحداث الدرامية شهدتها قرية العركي، بمركز فرشوط، شمالي قنا، والتي أصابت الجميع بحالة من الذهول، إذ لم تكن تتخيل صاحبة الـ42 عاما انها ستدفع حياتها ثمنا لرفضها الزواج من نجل عمها "مخلوف" العاطل، بعدما لقى مصرعها على يديه مصابة بطلقات نارية لينتهي بها المطاف جثة هامدة بمشرحة مستشفى فرشوط المركزي.
الواقعة بدأت بتلقي اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، إخطارا من العميد جمال سالمان، مأمور مركز فرشوط، بمصرع "صباح.أ .ح"، 45 عامًا، معلمة بحضانة، إثر إصابتها بطلقات نارية بقرية العركي بمركز فرشوط، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى فرشوط المركزي. وكشفت التحريات، التي قادها العقيد عبد المنعم قرشي، رئيس فرع البحث
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محكمة-ارشفية

إحالة 3 شقيقات للمفتى في قضية قتل الطفل يوسف بالمنوفية

أحالت محكمة جنايات وادي النطرون، أوراق 3 شقيقات متهمات بقتل الطفل يوسف ابن مركز الشهداء بمحافظة المنوفية، إلى فضيلة المفتى، لاستطلاع الرأى الشرعى فى إعدامهن، بتهمة القتل العمد، عن طريق إصابته بآلة حادة فى الرآس. تعود القضية رقم 4986 لسنة 2018 جنايات وادي النطرون والمقيدة برقم 1468 كلي والمتهمات فيها " وفاء ع ع ح"و" منال ع ع ح" و"نادية ع ع ح "، وأسدل عنها الستار بمحكمة وادى النطرون برئاسة المستشار على حسين البحيرى بإحالة أوراق المتهمات إلى فضيلة مفتى الديار المصرية.
جثة

مصرع ولي أمر تلميذ بعد مشاجرة مع مُعلم بالإسكندرية

لقي ولي أمر تلميذ مصرعه، بمدرسة محرم بك الإعدادية بنين، بمحرم بك، حي وسط الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد دخوله فى مشاجرة مع أحد معلمي المدرسة، اعتراضاً منه على قيام المُعلم بضرب نجله التلميذ بحزام ما أثار غضب ولي الأمر الذى توجه للمعلم لتوجيه اللوم والعتاب، للمعلم وانتهى الأمر بدخولهما فى مشاجرة ثم سقط ولي الأمر ليلقى مصرعه. وتلقى اللواء أشرف الجندى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا بمصرع ولي أمر أحد التلاميذ بعد مشاجرة وقعت بينه وبين أحد معلمي المدرسة.
انتحار

سر الرسالة الأخيرة لفتاة قبل انتحارها بـ30 دقيقة

فتاة لم تكمل عقدها الثاني بعد، نشأت وسط أسرة مفككة تضربها المشكلات، انتهى المطاف بوالديها عند محطة الطلاق، تزوجت الأم ثانية زيجة لم تكلل بالنجاح، لتقرر شراء شقة في شارع السد العالي بحي الدقي الراقي، اتفقت مع طليقها على مكوث ابنتيها "دنيا" و"روان" برفقتها، والسماح لهما بزيارته على فترات، لكن زواجها للمرة الثالثة دفع ابنتها الكبرى "دنيا" للرحيل والإقامة مع والدها قبل أن تتأزم الأمور بينهما، فقررت تركه والعودة إلى أمها بعد إصابتها بأزمة نفسية حادة، قررت على أثرها الانتحار.
غرق-طفل-فى-ترعة النوبارية-وانتشال جثته-بعد-يومين (4)

سيلفي الموت ينهي حياة شابين من أعلى كوبري الجامعة

تحذيرات عدة خرج بها البعض من خطورة التقاط صور "سيلفي" في أماكن خطرة قد تودي بحياة صاحبها، الأمر الذي تكرر أمس الإثنين، إذ بحث شابان عن توثيق سيرهما معًا على كوبري الجامعة الواصل بين محافظتي القاهرة والجيزة، جلسا على سور الكوبري بعد وصلة من المشي امتدت لأمتار، أخرج أحدهما هاتفه الجوال لالتقاط صورة "سيلفي" للاحتقاظ بها أو نشرها عبر حساباتهما الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، ابتسامة علت وجهيهما لكنها كانت الأخيرة إذ اختل توازنهما وسقطا غريقين في مياه نهر النيل.
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المتهم بقتل محفظة القرأن بأبو النمرس

ليلة الغدر والدماء.. 5 مشاهد من مذبحة أبو النمرس

قبيل أحد عشر عاما تزوج "أسعد جلال" من "شيماء" التي تتمتع بقدر كبير من الطيبة والخلق، جعلتها تتربع على عرش قلبه، ما جعله يفعل المستحيل من أجل إرضائها وتلبية طلباتها، كانت الزوجة "وش الخير" على"أسعد"، إذ توسعت تجارته في الماشية، فضلا عن مساعدته في زرع قطعة أرض قريبة من منزلهما بقرية الجلحوة التابعة لمركز أبو النمرس.. سنوات من السعادة والرضا، اكتملت فرحتهمم عندما رزقهم الله بـ"دينا" و"عامر"، إلا أن شيطان الإنس لم يتركهما وشأنهما، وقرر أن يهدم كل شيء بعدما أكلته نار الانتقام فهدم الفرحة واغتال الضحكة وسرق حياتهم، وترك البيت تنعق فوق سطحه الغربان.
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إحباط تهريب 100 كيلو بانجو عبر قناة السويس (فيديو)

جهود مكثفة تبذلها أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها حيث نجحت أجهزة الأمن فى ضبط أحد العناصر الإجرامية لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة وبحوزته 100 كيلو جرام لمخدر البانجو. تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أحد العناصر الإجرامية "سائق – مقيم بدائرة مركز شرطة فايد بالإسماعيلية" اعتزم تهريب شحنة كبيرة من مخدر البانجو من منطقة شرق القناة إلى غربها، وأنه يتخذ من إحدى المناطق الجبلية بشرق القناة مكاناً لتخزين تلك المواد بها تمهيداً لتهريبهاعبر نفق الشهيد أحمد حمدي مستخدما سيارة نقل، وقد أمكن رصده والوقوف على مظاهر نشاطه الإجرامى.
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بحجة إرضاعه.. تفاصيل اختطاف طفلة من مستشفى بأسيوط (فيديو)

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات واقعة اختطاف طفلة حديثة الولادة من داخل أحد المستشفيات بأسيوط وتمكنت من ضبط مرتكبي الواقعة وإعادة الطفلة لأهليتها. تلقى قسم شرطة أول أسيوط من ربة منزل مقيمة بقرية الحواتكة بدائرة مركز شرطة منفلوط بقيام سيدة "منتقبة" ترتدى الزى الخاص بطاقم تمريض مركز صحة المرأة بمستشفى أسيوط الجامعى بدائرة القسم بخطف كريمة ابنها "طفلة حديثة الولادة" بزعم تسليمها لوالدتها لإرضاعها وذلك حال تواجدها بالمستشفى صحبة زوجة نجلها. فقد تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بأسيوط
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إحباط محاولة تهريب 218 ألف جنيه بمطار القاهرة

في ضربة جديدة أحبطت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة الدولي، تهريب مبالغ مالية بحوزة راكب خلال سفره لدبي، وردت معلومات لإدارة البحث الجنائي تفيد بتمكن أحد الأشخاص من حجز تذكرة سفر بتاريخ 30 سبتمبر الجاري على طائرة مصر للطيران المتجهة لدبي، تم ترقب الراكب أثناء تواجده لإنهاء الإجراءات وبتفتيش حقائبه، عثر على مبلغ مالي قدره 218 ألف و400 جنيه مصري مخبأة بداخل مجموعة من الكاتالوجات بالمخالفة لقانون البنك المركزى بشأن انتقال النقد بحوزة المسافرين. وأمر اللواء حسين منيع مساعد وزير الداخلية لأمن المطار القاهرة الدولي باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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