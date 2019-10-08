رياضة

رسميًّا.. إقالة جيامباولو من تدريب ميلان

تحرير:علي الزيني ٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:١٤ م
ماركو جيامباولو
ماركو جيامباولو
أعلن نادي ميلان الإيطالي، عن إقالة ماركو جيامباولو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بالتراضي بسبب سوء النتائج مع الفريق، ولم يشفع له الفوز الذي حققه على نظيره جنوى، خلال الجولة الماضية من بطولة الدوري الإيطالي، جاء ذلك في بيان رسمي نشره النادي، مساء اليوم الثلاثاء، متمنيًا له التوفيق في مراحله المقبلة، بعدما تولى قيادة ميلان مطلع الموسم الجاري، خلفًا لجينارو جاتوزو، لكنه حقق نتائج باهتة بالفريق، وضعته في المركز الثالث عشر، برصيد برصيد 9 نقاط.
المدرب الإيطالي البالغ 52 عامًا، قاد ميلان في 7 لقاءات، حقق الفوز في 3 وتعرض للخسارة في 4، ليصبح صاحب أقصر مدة تولى فيها مدير فني تدريب ميلان عبر تاريخه، حيث لم يستمر سوى 111 يومًا فقط، استقبل خلالها الفريق 9 أهداف وسجل لاعبوه 6. ويعد جيامباولو ثاني مدرب يقال في الدوري الإيطالي، بعد إيزبيبو دي فرانشيسكو،
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زلاتان-إبراهيموفيتش (2)

تكريما له.. تمثال برونزي لإبراهيموفيتش في مسقط رأسه بالسويد

دشن الاتحاد السويدي لكرة القدم تمثالا من البرونز لنجمه الدولي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم فريق لوس أنجلوس الأمريكي بمسقط رأسه في مدينة بمالمو، تكريما له. ونشرت الصحيفة الرسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم "الثلاثاء"، صورا للتمثال حيث كتب عليه "عندما تأتي إلى نيويورك، يكون لديك تمثال الحرية، وعندما تأتي إلى السويد، لديك تمثال زلاتان".
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صبري المنياوي: تعديلات الجبلاية ظالمة للإسماعيلي

كشف صبري المنياوي مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، أن قرار تعديل موعد مباراتى الفريق بمسابقة الدوري، يعد ظالما للاعبين نظرا لضيق الوقت حيث سيخوض الفريق ثلاث مباريات على مدار سبعة أيام فقط، حيث كان الاتحاد العربى قد أعلن عن إقامة مباراة الذهاب بين الإسماعيلي والجزيرة الإماراتي يوم 23 أكتوبر الجاري، في ذهاب دور الــ16 بكأس محمد السادس، ليقرر نظيره المحلي تعديل موعد مباريات الدراويش بمسابقة الدوري لتقام مباراته مع طنطا يوم 16 ثم فريق حرس الحدود يوم 19 من نفس الشهر.
منتخب-مصر

رسميًّا.. نقل ودية مصر وبتسوانا إلى استاد برج العرب

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، نقل مباراة منتخب مصر أمام نظيره منتخب بوتسوانا، الإثنين المقبل على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، بدلا من استاد القاهرة، جاء ذلك بعد اتصالات من الجهات الأمنية طلبت فيه نقل المباراة إلى استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية بدلا من إقامتها على استاد القاهرة الدولي، وذلك لأسباب أمنية.. ووصلت بعثة منتخب بوتسوانا إلى القاهرة، فجر اليوم الثلاثاء، لخوض المباراة الودية أمام مصر الإثنين المقبل، في إطار الاستعداد للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم الذي سيقام في قطر عام 2022.
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ميلان

ميلان يستعد لإقالة مدربه اليوم لضعف النتائج

بات ماركو جيامباولو قريبًا من الرحيل عن تدريب صفوف ميلان الإيطالي، وذلك بعدما كشف موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، أن ميلان سيصدر اليوم الثلاثاء قرار إقالة جيامباولو، على أن يتم تعيين ستيفانو بيولي خلفًا له، وأوضح الموقع الإيطالي، أن مسؤولي ميلان أبلغوا جيامباولو بالفعل بقرار الإقالة، ويظل أمر تعيين بيولي مسألة وقت فقط، وتحرك ميلان للتعاقد مع ستيفانو بيولي؛ بسبب أن لوتشيانو سباليتي، الخيار الأول لإدارة الروسونيري، لديه خلافات مالية مع ناديه السابق إنتر.
يوفنتوس

يوفنتوس يخطف صدارة الدوري بالفوز على إنتر

خطف فريق يوفنتوس فوزًا ثمينًا من نظيره إنتر ميلان، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب سان سيرو "جوزيبي مياتزا"، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإيطالي، سجل باولو ديبالا هدف التقدم للسيدة العجوز، وأدرك مارتينيز هدف التعادل لأصحاب الأرض، وأحرز هيجواين هدف الفوز لليوفي، الذي ألحق الخسارة الأول لأبناء كونتي، وحلق في صدارة جدول ترتيب الكالتشيو برصيد 19 نقطة، في المقابل تراجع إنتر إلى المركز الثاني بـ 18 نقطة.
ميلان

ميلان يفوز على جنوى في مباراة البطاقات الحمراء

في مباراة مثيرة، شهدت 4 حالات طرد، حقق فريق ميلان فوزًا ثمينًا على نظيره جنوى، بهدفين لهدف، في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب لويجي فيراريس "ماراتسي"، ضمن مواجهات الجولة السابعة من منافسات الدوري الإيطالي، سجل لاسه شوني هدف التقدم لأصحاب الأرض، وأدرك ثيو هيرنانديز هدف التعادل للضيوف، وأحرز فرانك كيسي هدف الفوز لميلان، الذي رفع رصيده إلى تسع نقاط في المركز الحادي عشر، في المقابل توقف رصيد جنوى عند خمس نقاط في المركز التاسع عشر قبل الأخير.
انتر ميلان

إنتر يعبر سامبدوريا بثلاثية وطرد سانشيز في أول ظهور

واصل فريق إنتر ميلان عروضه القوية، بعدما حقق الفوز على نظيره سامبدوريا، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب لويجي فيراريس، ضمن مواجهات الجولة السادسة من منافسات الدوري الإيطالي، لينجح النيراتزوري في حصد العلامة الكاملة والفوز في أول ست مباريات، ويصبح كونتي أول مدرب يفوز مع إنتر في أول 6 مواجهات بالكالتشيو، أحرز ستيفانو سينسي، أليكسيس سانشيز وروبيرتو جاليارديني أهداف الإنتر، فيما سجل يعقوب جانكتو هدف سامبدوريا الوحيد، ليرفع إنتر رصيده إلى 18 نقطة في الصدارة، وجاء سامبدوريا في المركز الأخير برصيد 3 نقاط.
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