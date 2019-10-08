رسميًّا.. إقالة جيامباولو من تدريب ميلان

تحرير:علي الزيني ٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:١٤ م

ماركو جيامباولو

أعلن نادي ميلان الإيطالي، عن إقالة ماركو جيامباولو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بالتراضي بسبب سوء النتائج مع الفريق، ولم يشفع له الفوز الذي حققه على نظيره جنوى، خلال الجولة الماضية من بطولة الدوري الإيطالي، جاء ذلك في بيان رسمي نشره النادي، مساء اليوم الثلاثاء، متمنيًا له التوفيق في مراحله المقبلة، بعدما تولى قيادة ميلان مطلع الموسم الجاري، خلفًا لجينارو جاتوزو، لكنه حقق نتائج باهتة بالفريق، وضعته في المركز الثالث عشر، برصيد برصيد 9 نقاط.

المدرب الإيطالي البالغ 52 عامًا، قاد ميلان في 7 لقاءات، حقق الفوز في 3 وتعرض للخسارة في 4، ليصبح صاحب أقصر مدة تولى فيها مدير فني تدريب ميلان عبر تاريخه، حيث لم يستمر سوى 111 يومًا فقط، استقبل خلالها الفريق 9 أهداف وسجل لاعبوه 6. ويعد جيامباولو ثاني مدرب يقال في الدوري الإيطالي، بعد إيزبيبو دي فرانشيسكو،