مصطفى يونس: أتمنى ترشح حسن حمدي لرئاسة اتحاد الكرة

تحرير:سعد الدين محمود ٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:١٥ م

مصطفى يونس

أكد مصطفى يونس، لاعب النادي الأهلي السابق، أنه يتمنى ترشح حسن حمدي، رئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء السابق، لرئاسة اتحاد الكرة المصري في الانتخابات المقبلة في العام المقبل 2020. وقال يونس، خلال تصريحات تليفزيونية بحلقة اليوم الثلاثاء، من برنامج "أصداء الملاعب" الذي يعرض على قناة النيل للرياضة: «حسن حمدي معلم في الإدارة، والأمر لا يحتاج أكثر من عقل قادر على إدارة ملف كرة القدم بشكل محترف، لذلك أرى أن حسن هو الأصلح لقيادة الاتحاد في المرحلة المقبل».

وأوضح المدافع الدولي السابق، أنه عندما كان ينتقد حسن حمدي، في ولايته السابقة، لم يكن هناك خلاف شخصي معه يدفع إلى ذلك، لكنه كان مجرد خلاف في سياسة الإدارة في هذا التوقيت. وأشار إلى أن هناك كوادر شابة كثيرة قادرة على تقديم إضافة للكرة المصرية مثل حسام غالي، نجم النادي الأهلي السابق، ومدير الكرة الحالي