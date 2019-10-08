رياضة

مصطفى يونس: أتمنى ترشح حسن حمدي لرئاسة اتحاد الكرة

تحرير:سعد الدين محمود ٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:١٥ م
مصطفى يونس
مصطفى يونس
أكد مصطفى يونس، لاعب النادي الأهلي السابق، أنه يتمنى ترشح حسن حمدي، رئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء السابق، لرئاسة اتحاد الكرة المصري في الانتخابات المقبلة في العام المقبل 2020. وقال يونس، خلال تصريحات تليفزيونية بحلقة اليوم الثلاثاء، من برنامج "أصداء الملاعب" الذي يعرض على قناة النيل للرياضة: «حسن حمدي معلم في الإدارة، والأمر لا يحتاج أكثر من عقل قادر على إدارة ملف كرة القدم بشكل محترف، لذلك أرى أن حسن هو الأصلح لقيادة الاتحاد في المرحلة المقبل».
وأوضح المدافع الدولي السابق، أنه عندما كان ينتقد حسن حمدي، في ولايته السابقة، لم يكن هناك خلاف شخصي معه يدفع إلى ذلك، لكنه كان مجرد خلاف في سياسة الإدارة في هذا التوقيت. وأشار إلى أن هناك كوادر شابة كثيرة قادرة على تقديم إضافة للكرة المصرية مثل حسام غالي، نجم النادي الأهلي السابق، ومدير الكرة الحالي
اقرأ المزيد
رونالدو-البرتغال

رونالدو يوجه رسالة قوية قبل تصفيات يورو 2020

وجه كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس والمنتخب البرتغالى رسالة قوية بعد انضمامه لتدريبات المنتخب البرتغالي، استعدادًا لمواجهات المنتخب فى التصفيات المؤهلة أمم أوروبا (يورو 2020). وكتب الدون فى تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أمر يسعدني دائمًا العودة إلى بلدي وتمثيل المنتخب الوطني ورؤية زملائي في العديد من المعارك المقبلة". وأضاف الدولى البرتغالى: "سنقاتل مجددًا من أجل إعادة اسم البرتغال إلى القمة مجددًا، هيا بنا نذهب!".
سيد- عبد-الحفيظ‎ (6)

الأهلي: طلب الزمالك غير منطقي.. وتعرضنا لنفس الظروف

علق سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، على رغبة نادي الزمالك تأجيل مباراة القمة المقرر لها يوم 19 أكتوبر الجاري، ورفضه خوض المباراة، بعدما قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، إعادة مباراة الفريق الأبيض ونظيره جينيراسيون بطل السنغال، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وإقامتها في القاهرة يوم 24 أكتوبر الجاري.. وقال عبدالحفيظ في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إنه ليس من المنطقي على الإطلاق تأجيل مباراة الأهلي والزمالك، مشددا على أنه يوجد فاصل زمني لمدة خمسة أيام بين مباراة القمة وموعد المباراة المعادة.
قرعة-دوري-أبطال أفريقيا-الكونفدرالية-

تعرف على تصنيف فرق دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، تصنيف الأندية المتأهلة إلى دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي ستقام قرعتها مساء غد الأربعاء في مقر الكاف بالقاهرة، ووفقًا لما ذكره الحساب الرسمي للكاف عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فإن الأهلي يأتي في التصنيف الأول إلى جانب الترجي التونسي، مازيمبي الكونغولي والوداد المغربي، وتم وضع الفريق المتأهل من بين الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي في التصنيف الثاني، لينتظر المتأهل من بينهما خلال اللقاء الذي يقام يوم 24 أكتوبر الجاري.
اقرأ المزيد من الأخبار
احمد-حسن-بيراميدز

أحمد حسن: القانون هو الحل في أزمة الأهلي والزمالك

علق أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، على أزمة مجلس إدارة النادي الأهلي مع رئيس الزمالك، قائلا: «ما يحدث غير مقبول ولا يمت للرياضة بصلة»، مضيفًا: «من الصعب أن تحدث هذه الأزمات في البطولات العالمية الكبرى». وتابع حسن، خلال تصريحات تليفزيونية، مساء أمس الثلاثاء، عبر قناة «صدى البلد»، أن حل الأزمة سهل وبسيط ما دامت هناك قوانين ولوائح، ومن يخطئ يجب أن تتم معاقبته، مضيفًا: «تطبيق القانون يجب أن يكون على الجميع دون تمييز، حتى لا نجد أنفسنا في وسط أزمات أكبر».
الجبلاية - اتحاد الكرة (4)

الجبلاية ترد على خطاب الكاف في أزمة الزمالك

أكد اتحاد الكرة المصري، على موقفه الثابت والداعم لكل الأندية المصرية المشاركة في بطولات خارجية، إضافة إلى التزامه التام بالتنسيق مع الجهات المعنية في كل ما يتعلق بصالح الوطن، كما أن العلاقة الوطيدة التي تجمع الاتحاد المصري بالاتحادات القارية والإقليمية محل اهتمام وحرص من جميع المسئولين في الدولة، وعلى هذا الأساس لم يكن أمام الاتحاد خيار آخر وفق ما ورد إليه من مكاتبات من الجهات المعنية بعدم إقامة مباريات بحضور جماهيري الأسبوع الماضي سوى باستاد برج العرب، بعد نجاحه في استضافة نهائي كأس مصر ومباراة السوبر بحضور جماهيري.
مرتضى منصور (1) (1)

مرتضى منصور يُهاجم حسام عاشور: أخدت 40 بطولة بالحكام

فتح مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، النار على حسام عاشور، قائد الفريق الأول لكرة النادي الأهلي، مشيرًا إلى أن الأخير صرح بأنه حصل على 12 بطولة، قائلًا: "إنت أخدت 40 بطولة بالحكام، ومش أنا اللي قلت ده تركي آل الشيخ، قال إن بطولة الزمالك بـ100 بطولة". وخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أمام غريمه التقليدي النادي الأهلي، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة الماضي، في بطولة السوبر المصري لموسم (2017- 2018)، على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية، بحضور 10 آلاف مشجع، وانتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
جمال الغندور

مرتضى منصور يفتح النار على جمال الغندور

فتح مرتضى منصور، رئيس الزمالك، النار على جمال الغندور، رئيس لجنة التحكيم، بسبب حكم لقاء السوبر، بين القلعة البيضاء والأهلي، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، على استاد برج العرب. وأبدى رئيس القلعة البيضاء، اندهاشه من تصريحات رئيس لجنة الحكام حول صعوبة استقدام حكام أجانب من الصفوة في أوروبا ساخرًا من الأمر بالقول "هي أوروبا قفلت خلاص". وشدد مرتضى على أن جمال الغندور لا يريد للأمور أن تمر بسهولة، كما انتقد رئيس القلعة البيضاء، الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بسبب القرعة التي تجبر الزمالك على السفر كثيرا مطالبا الكاف بأن يكون أكثر عدلا.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]