رياضة

تكريما له.. تمثال برونزي لإبراهيموفيتش في مسقط رأسه بالسويد

تحرير:أ.ش.أ ٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:١٩ م
إبراهيموفيتش
إبراهيموفيتش
دشن الاتحاد السويدي لكرة القدم تمثالا من البرونز لنجمه الدولي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم فريق لوس أنجلوس الأمريكي بمسقط رأسه في مدينة بمالمو، تكريما له. ونشرت الصحيفة الرسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم "الثلاثاء"، صورا للتمثال حيث كتب عليه "عندما تأتي إلى نيويورك، يكون لديك تمثال الحرية، وعندما تأتي إلى السويد، لديك تمثال زلاتان".

يذكر أن زلاتان إبراهيموفيتش 38 عاما، صاحب تاريخ حافل من الانجازات الرياضية حيث انتقل في صفوف كبرى الفرق الأوروبية وحقق عشرات البطولات.

وكانت آخر محطاته الأوروبية قبل انتقاله للدوري الأمريكي في نادي مانشيستر يونايتد والذي حقق معه بطولة الدوري الأوروبي.


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