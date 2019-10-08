شطة يفجر مفاجأة حول موقف جينيراسيون من لقاء الزمالك

تحرير:أحمد سعيد ٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٢٤ م

الزمالك وجينيراسيون

كشف عبدالمنعم شطة، رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، موقف مباراة الزمالك ونظيره جينيراسيون بطل السنغال، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد قرار الكاف بإقامة المباراة في القاهرة يوم 24 أكتوبر، علمًا بأن لقاء الذهاب انتهى بفوز الفريق السنغالي بهدفين مقابل هدف، واعترض النادي السنغالي على تعديل موعد مباراة الإياب التي تم تعديل موعدها من السبت إلى الأحد، ونقلها من استاد بتروسبورت في القاهرة إلى استاد برج العرب بالإسكندرية، وأصر الجانب السنغالي على إقامة اللقاء في بتروسبورت.

وقال شطة في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إن لديه معلومات مبدئية بأن مسؤولي جينيراسيون يرفضون خوض المباراة بعد تحديد موعدها الجديد، وقتها سيتم تحويله للجنة الانضباط بالكاف، بالتالي سيتم توقيع عقوبة إيقاف على الفريق السنغالي ولن يشارك حتى ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية. وشدد رئيس اللجنة الفنية على أن بعض