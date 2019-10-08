رياضة

شطة يفجر مفاجأة حول موقف جينيراسيون من لقاء الزمالك

تحرير:أحمد سعيد ٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٢٤ م
الزمالك وجينيراسيون
الزمالك وجينيراسيون
كشف عبدالمنعم شطة، رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، موقف مباراة الزمالك ونظيره جينيراسيون بطل السنغال، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد قرار الكاف بإقامة المباراة في القاهرة يوم 24 أكتوبر، علمًا بأن لقاء الذهاب انتهى بفوز الفريق السنغالي بهدفين مقابل هدف، واعترض النادي السنغالي على تعديل موعد مباراة الإياب التي تم تعديل موعدها من السبت إلى الأحد، ونقلها من استاد بتروسبورت في القاهرة إلى استاد برج العرب بالإسكندرية، وأصر الجانب السنغالي على إقامة اللقاء في بتروسبورت.
وقال شطة في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إن لديه معلومات مبدئية بأن مسؤولي جينيراسيون يرفضون خوض المباراة بعد تحديد موعدها الجديد، وقتها سيتم تحويله للجنة الانضباط بالكاف، بالتالي سيتم توقيع عقوبة إيقاف على الفريق السنغالي ولن يشارك حتى ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية. وشدد رئيس اللجنة الفنية على أن بعض
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رونالدو يوجه رسالة قوية قبل تصفيات يورو 2020

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الأهلي: طلب الزمالك غير منطقي.. وتعرضنا لنفس الظروف

علق سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، على رغبة نادي الزمالك تأجيل مباراة القمة المقرر لها يوم 19 أكتوبر الجاري، ورفضه خوض المباراة، بعدما قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، إعادة مباراة الفريق الأبيض ونظيره جينيراسيون بطل السنغال، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وإقامتها في القاهرة يوم 24 أكتوبر الجاري.. وقال عبدالحفيظ في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إنه ليس من المنطقي على الإطلاق تأجيل مباراة الأهلي والزمالك، مشددا على أنه يوجد فاصل زمني لمدة خمسة أيام بين مباراة القمة وموعد المباراة المعادة.
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تعرف على تصنيف فرق دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، تصنيف الأندية المتأهلة إلى دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي ستقام قرعتها مساء غد الأربعاء في مقر الكاف بالقاهرة، ووفقًا لما ذكره الحساب الرسمي للكاف عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فإن الأهلي يأتي في التصنيف الأول إلى جانب الترجي التونسي، مازيمبي الكونغولي والوداد المغربي، وتم وضع الفريق المتأهل من بين الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي في التصنيف الثاني، لينتظر المتأهل من بينهما خلال اللقاء الذي يقام يوم 24 أكتوبر الجاري.
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رسميًّا.. الكاف يحدد موعد مباراة الزمالك وجينيراسيون

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، إعادة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزماك ونظيره جينيراسيون بطل السنغال، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وستقام المواجهة في القاهرة يوم 24 أكتوبر الجاري، على أن يتم تحديد ملعب المباراة يوم 12 من الشهر ذاته، علمًا بأن لقاء الذهاب انتهى بفوز الفريق السنغالي بهدفين مقابل هدف، واعترض النادي السنغالي على تعديل موعد المباراة التي لم تلعب، من السبت إلى الأحد، ونقلها من استاد بتروسبورت في القاهرة إلى استاد برج العرب بالإسكندرية.
الزمالك-وجينراسيون ‎ (2)

موعد وملعب مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي

كشف مصدر بالاتحاد الإفريقي "كاف"، أن الاتجاه الأقرب حتى الآن داخل الاتحاد هو إقامة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي يوم 24 أكتوبر الجاري على استاد السلام بالقاهرة بدون حضور جمهور. وأوضح المصدر في تصريحات خاصة للتحرير أنه سيتم وضع اسم الفريقين (الزمالك/ جينيراسيون) في قرعة دور المجموعات بالبطولة المقرر إقامتها غدًا الأربعاء بأحد فنادق مدينة السادس من أكتوبر، على أن يتم وضع الفريقين ضمن التصنيف الثاني ومن يفوز بالمباراة سيكون ضمن المجموعة التي ستسفر عنها القرعة.
جينيراسيون فوت

الكاف يقرر إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون

قرر الاتحاد الافريقي لكرة القدم " الكاف "، إعادة مبارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ونظيره جينيراسيون بطل السنغال، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وستقام المواجهة في القاهرة، على أن يحسم الموعد النهائي، خلال الأيام المقبلة، علمًا بأن لقاء الذهاب انتهى بفوز الفريق السنغالي بهدفين لهدف، واعترض النادي السنغالي على تعديل موعد المباراة التي لم تلعب، من السبت إلى الأحد، ونقلها من استاد بتروسبورت في القاهرة إلى استاد برج العرب بالإسكندرية.
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خالد الغندور: ما يفعله الكاف فوق الخيال

أبدى خالد الغندور، لاعب نادي الزمالك السابق، تعجبه من قرارات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بشأن مباراة فريقه مع جينيراسيون فوت السنغال، قائلا: «اللي بيحصل من الاتحاد الافريقي شئ فوق الخيال، يوافقوا ينقلوا الماتش وبعدين خطاب مفاجئ بعدما الماتش خلص». وأضاف، خلال حلقة الأحد من برنامج "الزمالك اليوم"أن فاطمة سامورا، الأمين العام للفيفا، هي التي تقوم بإدارة الاتحاد الإفريقي حاليا، وهي في الأصل سنغالية، وعندما تواصل نادي جينيراسيون فوت مع اتحاد الكرة في بلاده أخبره بأنه سيرد عليه بعد ربع ساعة، وهو ما يثير الشكوك، هو إيه اللي بيحصل بالظبط؟».
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