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إحياء ذكرى مرور 120 عامًا على ميلاد صاروخان مؤسس الكاريكاتير

تحرير:محمد مجلي ٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٣٠ م
إحياء ذكرى صاروخان
إحياء ذكرى صاروخان
احتفلت مكتبة الإسكندرية اليوم الثلاثاء، بمرور 120 عامًا على ميلاد الفنان الأرمني "ألكسندر صاروخان"، أحد رموز الكاريكاتير في مصر، وذلك بالتعاون مع الجمعية المصرية للكاريكاتير وجمعية القاهرة الخيرية الأرمينية العامة. وقال رئيس قطاع الإعلام والاتصال بمكتبة الإسكندرية الدكتور سامح فوزي - في كلمته نائبًا عن الدكتور مصطفى الفقي مدير المكتبة: "إن هذه الاحتفالية تأتي تقديرًا لقيمة "صاروخان" الفنية، ودوره في ازدهار فن الكاريكاتير في مصر، وذلك في إطار مشروعات المكتبة لتوثيق الذاكرة الصحفية، والتي صدر عنها كتبًا توثيقية لعدد من المؤسسات الصحفية منها أخبار اليوم وروزاليوسف".
وأكد فوزي أهمية توثيق أعمال "صاروخان" باعتباره أحد أهم صناع الكاريكاتير في مصر، كما أن أعماله تعتبر جزءًا من ذاكرة المجتمع المصري وشاهدة على اللحظات السياسية الفارقة في تاريخ مصر.وقال رئيس الجمعية المصرية للكاريكاتير الأستاذ جمعة فرحات - كلمته - : "إنه يحمل تقديرًا كبيرًا لـ "صاروخان"، حيث يتعبره مؤسس
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مصطفى بكرى

مصطفى بكري: الغلابة محتاجين «حضن» ومشروع للحد من الفقر

أكد النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بحضور السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزارء، على أن حالة الاحتقان التي تسود البلاد في مصر نتيجة أننا لا نستطيع أن ندير الأزمات التي تمر بها البلاد بشكل صحيح، مشيرًا إلى أننا لا يوجد لدينا قوة ناعمة، ويتم اختيار القيادات من خلال الثقة وليس الكفأة وتغيب الإعلام والفن متسائلا: «لماذا تتغول الدولة علي قواها الناعمة»؟.
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رئيس مجلس النواب: لا يوجد معتقل واحد بالسجون المصرية

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، خلال الجلسة العامة للبرلمان، إنه تم إخلاء سبيل العديد من الأشخاص على خلفية الأحداث الأخيرة التى شهدتها مصر الشهر الماضي، مشيرًا إلى أنه لا يوجد معتقل واحد في السجون المصرية، موضحا أن المشتبه فيهم تم احتجازهم بناء على قرار النيابة العامة، ولا يوجد معتقلين سياسيين طبقا للدستور. وانطلقت فعاليات جلسة البرلمان برئاسة علي عبد العال، اليوم، بمشاركة رئيس الوزراء مصطفي مدبولي، ووزراء المالية، التخطيط، الكهرباء، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الشباب والرياضة، البترول، الأوقاف، التضامن.
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غلق 56 منشأة غذائية وإعدام 5.5 طن أسماك فاسدة بالشرقية

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية حملات مكثفة خلال هذا الأسبوع، على المنشآت الغذائية بمحافظة الشرقية، بناءًا على تعليمات الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وإستمرارا لمجهودات صحة الشرقية في متابعة المنشآت الغذائية، وإتخاذ اللازم حيال المخالفين، لإحكام السيطرة على سوق الغذاء حفاظا على صحة المواطنين بالمحافظة، حيث تم المرور على الأسواق والمنشآت الغذائية لبيع الأسماك المملحة والطازجة، مما أسفر عن إعدام 5 طن و 835 كجم أسماك فاسدة منها "2691 كجم أسماك مملحة، 3144 أسماك طازجة" وذلك لوجود تغير في خواصها الطبيعية.
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محافظ الإسكندرية: تحلية مياه البحر مكلف ولا تنازل عن حصة النيل

قال الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، إن المصدر الرئيسي للمياه في مصر هو نهر النيل، بمعدل 55.5 مليار متر مربع، مما يجعلها من الدول المصنفة تحت خط الفقر المائي، مؤكدًا أن الحل ليس بتحلية مياه البحر فهو يعتبر آخر الحلول، فالقطاع الصناعي يمكن يلجأ إلى حل التحلية، لكن بالنسبة لباقي القطاعات فيعتبر خيار التحلية مكلفًا، وبالتالي فالحل الأساسي هو حصول مصر على حصتها من مياه النيل وهذا الأمر لا تنازل عنه، وذلك خلال افتتاحه مؤتمر "تكنولوجيا معالجة المياه" في دورته رقم 33، والمعرض المصاحب له، والذي تنظمهما شركة أبوقير للأسمدة على مدار يومين.
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766 فصلا جديدا لتخفيض الكثافات بمدارس الإسكندرية

قال يوسف الديب، القائم بأعمال مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، إن 42 مدرسة بعدد فصول تصل إلى 766 فصلا دارسيا، ستدخل الخدمة لتخفيض الكثافات في مطلع العام الدراسي المقبل، منها ما يمثل إنشاءات جديدة أو توسعات رأسية وأفقية داخل المدارس بجميع الإدارات التعليمية، موضحا أن من بينها 10 مدارس بإدارة المنتزه و10 ببرج العرب و7 مدارس بإدارة شرق و6 مدارس بإدارة العامرية و5 مدارس بإدارة العجمي و2 بإدارة وسط و2 بإدارة غرب، لخفض الكثافات داخل المدارس، مشيراً إلى أنه تم تكوين وتوفير هيئة التعليم بهذه المدارس سواء قيادات إدارة مدرسية أو معلمين.
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كل ما تريد معرفته عن أتوبيس الإسكندرية الكهربائي

إذا كنت من سكان عروس البحر الأبيض المتوسط، فأنت على موعد جمع استقلال وسائل نقل على الطراز الأوروبي، بعد تنفيذ قرار التعاقد مع وسائل متطورة وحديثة، تعمل بالكهرباء، ودخولها حيز التنفيذ المباشر، إذ استلمت هيئة النقل العام بمحافظة الإسكندرية 15 أتوبيسا بموجب الاتفاق السابق مع إحدى الشركات الصينية بعد تجربة أول أتوبيس، وتسلمت الهيئة باقى الأتوبيسات وتم الدفع بها مباشرة لشوارع الثغر، لتبدو المدينة وكأنها على الطراز الأوروبي بوسائل النقل الجديدة والمستحدثة.
طقس-حار-تين-شوكى

الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة على معظم الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.
طقس-حار-مياه

الأرصاد: اليوم ارتفاع طفيف في درجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة، اليوم الإثنين، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على البحر المتوسط ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية. وحالة البحرين الأحمر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
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