عقوبات بالجملة على فرق الدوري الإيطالي

تحرير:محمد جمال ٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٣٨ م

باولو فونسيكا المدير الفنى لروما

قررت رابطة الدورى الإيطالى لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إيقاف البرتغالى باولو فونسيكا المدير الفنى لفريق روما لمدة مباراتين، وذلك على خلفية إهانته للحكم ديفيد ماسا، أثناء إدارته لمباراة الذئاب أمام كاليارى والتى انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، حيث ألغى الحكم هدف الفوز لروما، الذى سجله الدولى الكرواتى نيكولا كاليتنش بداعي دفع أحد لاعبي الفريق المنافس. وجاء رد فعل المدير الفنى البرتغالى ولاعبيه قويًّا، حيث صرخوا فى وجه الحكم الإيطالى بعد إطلاقه لصافرة النهاية ووجه له المدرب الإهانة.

ولم تكتف الرابطة بالإيقاف، بل غرمت إدارة فريق الذئاب 15 ألف يورو، وذلك بسبب تواجد أحد أعضاء فريق التجهيز البدنى للفريق على على مقاعد البدلاء، وقام بالتصفيق بسخرية فى وجه ماسا، وهو ما وصفته الرابطة بالتصرف العدوانى. وفي الوقت ذاته، قررت الرابطة تغريم أتالانتا مبلغ 10 آلاف يورو بعد الإهانات العنصرية التي