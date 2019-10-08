سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

مقتل وإصابة 6 مجندين في محاولة تفكيك متفجرات ببولندا

تحرير:أ.ش.أ ٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٤٨ م
الشرطة البولندية
الشرطة البولندية
أعلنت السلطات البولندية مقتل جنديين من الجيش وإصابة 4 آخرين أثناء محاولتهم تفكيك متفجرات تعود للحرب العالمية الثانية عُثر عليها مؤخراً بالقرب من بلدة "كوزنيا راسيبورسكا" جنوبي البلاد. ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن السلطات في جنوب بولندا قولهم اليوم الثلاثاء، أن الجنود الأربعة المصابين تم نقلهم إلى المستشفى ويعاني اثنان منهم من جروح خطيرة. وأوضحت الشبكة أنه من المتوقع أن يتم العثور على المزيد من المتفجرات في نفس المنطقة لاحقاً.
وفي 15 يونيو الماضي، لقي طيار ألماني مصرعه في حادث تحطم طائرة خفيفة وغرقها في نهر "فيستولا" خلال عرض جوي أقيم اليوم السبت، في ببلدة بلوك ببولندا.وقال متحدث باسم إدارة الإطفاء بالبلدة، إدوارد ميستيرا -حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية- إنه تم انتشال جثمان قائد الطائرة من الحطام الذي
اقرأ المزيد
أنطونيو-جوتيريش-الأمين-العام-للأمم-المتحدة

الأمم المتحدة: نعاني عجزا قدره 230 مليون دولار

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن المنظمة الدولية تعاني عجزا قدره 230 مليون دولار، وأن احتياطاتها المالية قد تستنفد بحلول نهاية أكتوبر الجاري، قائلا إنه من أجل ضمان دفع الرواتب حتى نهاية العام، سيكون من الواجب اتخاذ تدابير منها إمكانية تأجيل مؤتمرات واجتماعات والتقليل من عدد من الخدمات، مع حصر السفر الرسمي بالأنشطة الأساسية فقط واتخاذ تدابير لتوفير الطاقة، وذلك بهدف الحد من النفقات خلال الربع الأخير من السنة، جاء في رسالة وجهها إلى 37 ألف موظف يعملون في أمانة الأمم المتحدة، وفقا لقناة "سكاي نيوز" الفضائية اليوم الثلاثاء.
النفط-الايراني (2)

بعد انسحاب بكين.. أزمات تلاحق أكبر مشروع غاز إيراني

يبدو أن الأوضاع في إيران مستمرة في التدهور، حيث أعلنت الصين نيتها وقف مشاركتها في مشروع ضخم للغاز الطبيعي في إيران. حيث قال وزير النفط الإيراني بيجن نامدار زنكنه، إن شركة الصين الوطنية للبترول "سي إن بي سي" لم تعد شريكا في أكبر مشروع للغاز الطبيعي في إيران، وهو ما سيدفع الدولة الواقعة على الخليج العربي إلى البدء في تطوير المرحلة الحادية عشرة من حقل "بارس" الجنوبي العملاق. وكانت الشركة الصينية هي الشريك الدولي الوحيد المتبقي في المشروع، بعد انسحاب شركة "توتال" الفرنسية العام الماضي بعد انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي 2015.
أردوغان وترامب

أردوغان يراهن على رغبات ترامب للفوز بشرق سوريا

بات من الواضح أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يمارس نوعًا من الإستراتيجيات الدبلوماسية إزاء الولايات المتحدة الأمريكية، سعيًا وراء تحقيق أهداف عسكرية ملموسة في سوريا، بما يخدم مخططاته التي كشف عنها على مدى العامين الماضيين. وهددت تركيا مرة أخرى بغزو شرق سوريا، أمس السبت، إذ أكد أردوغان في خطاب له، أن بلاده مستعدة للقيام بعملية عسكرية عاجلة في سوريا، وهو تهديد تطلقه أنقرة كل أسبوعين للحصول على تنازلات سياسية جديدة من الولايات المتحدة الأمريكية.
زلزال-تسونامي

مصرع وإصابة 3 أشخاص جراء زلزال في باكستان

لقى شخص مصرعه وأصيب اثنين آخرين؛ إثر انهيار منزل في مدينة "ميربور" بعد أن ضرب زلزال صباح اليوم الأحد، المدينة الواقعة في الشطر الباكستاني من إقليم كشمير ومناطق مجاورة لها. وذكرت قناة "جيونيوز" الباكستانية أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، مشيرة إلى أن الزلزال الذي ضرب ميربور والمناطق المجاورة لها وقع في تمام الساعة "10:28 صباحا" بالتوقيت المحلي واستمر لثلاث ثواني تقريبًا. وكانت قناة "سماء تي في" الباكستانية قد أفادت بأن الزلزال بلغت شدته 3.8 درجة على مقياس ريختر، ووقع على عمق ضحل نسبيا بلغ 15 كيلومترًا؛ وذلك بحسب المركز الوطني لرصد الزلازل في باكستان.
اقرأ المزيد من الأخبار
هبوط اضطراري لطائرة

هبوط اضطراري لطائرة أسترالية بعد انفجار أحد إطاراتها

اضطرت طائرة ركاب أسترالية إلى العودة إلى مطار الإقلاع بعد حدوث انفجار لأحد إطاراتها في الجو وذلك أثناء رحلة داخلية. وذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية الليلة أن الطائرة التابعة لشركة "كانتاس" الأسترالية - كانت في طريقها من برسبن إلى شرق أستراليا عندما انفجر الإطار وأدى إلى حدوث تلفيات في أحد الأجنحة، مما دفع قائدها إلى الطيران في الجو لمدة ساعة ونصف للتخلص من الوقود، ثم الهبوط في مطار برسبن.
العملية-الشاملة-سيناء-2018 (1)

القوات المسلحة: استشهاد وإصابة ضابط و9 جنود ومقتل 118 تكفيريا

أصدرت وزارة الدفاع، بيانا رسميا، اليوم الجمعة، لاستعراض آخر جهود جهود القوات المسلحة والشرطة لمكافحة الإرهاب على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، موضحة أن الجهود خلال الفترة الماضية وحتي اليوم، أسفرت عن تحقيق النجاحات الآتية:
الشرطة-الفرنسية

طبيب نفسي لمعاينة مهاجم «المسجد الكبير» شرقي فرنسا

حاول رجل اقتحام المسجد الكبير في كولمار في شرق فرنسا عمدا بسيارته، أمس السبت، في عملية لم يصب فيها أحد سواه، بحسب ما أعلنت مصادر متطابقة، بحسب "سكاي نيوز عربية". وأعلنت سلطات منطقة "الرين العليا" في مقاطعة الألزاس أنّ رجلا حاول بسيارته أن يقتحم "مدخل المسجد الكبير قبيل الساعة الثامنة مساء"، وأضافت "لم يصب أحد" باستثناء السائق، معلنة أن "التحقيق جار". وصرّحت المدعية العامة في كولمار كاترين سوريتا مينار لوكالة فرانس برس أن الرجل جُرح بسلاح أبيض كان يحمله ونُقل إلى المستشفى حيث سيخضع لجراحة.
أرامكو

وزير سعودي: إيرادات الميزانية لن تتأثر بهجوم أرامكو

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، اليوم الأربعاء، أن إيرادات الميزانية لن تتأثر بالهجمات الإرهابية الخاصة بأرامكو. وقال الجدعان في تصريحات خاصة لقناة "العربية" الإخبارية، "إنه لا يوجد أي تأثير في الجوانب المالية والاقتصادية للهجمات الإرهابية التي تعرض لها معملا نفط أرامكو"، مشيرا إلى نمو إجمالي الإنفاق بنسبة 6.3% في النصف الأول من 2019، وارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسلة 14.4% خلال نفس الفترة، متوقعا نمو الناتج غير النفطي 2.9% إلى 3% هذا العام.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]