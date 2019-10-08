مقتل وإصابة 6 مجندين في محاولة تفكيك متفجرات ببولندا

تحرير:أ.ش.أ ٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٤٨ م

الشرطة البولندية

أعلنت السلطات البولندية مقتل جنديين من الجيش وإصابة 4 آخرين أثناء محاولتهم تفكيك متفجرات تعود للحرب العالمية الثانية عُثر عليها مؤخراً بالقرب من بلدة "كوزنيا راسيبورسكا" جنوبي البلاد. ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن السلطات في جنوب بولندا قولهم اليوم الثلاثاء، أن الجنود الأربعة المصابين تم نقلهم إلى المستشفى ويعاني اثنان منهم من جروح خطيرة. وأوضحت الشبكة أنه من المتوقع أن يتم العثور على المزيد من المتفجرات في نفس المنطقة لاحقاً.

وفي 15 يونيو الماضي، لقي طيار ألماني مصرعه في حادث تحطم طائرة خفيفة وغرقها في نهر "فيستولا" خلال عرض جوي أقيم اليوم السبت، في ببلدة بلوك ببولندا.وقال متحدث باسم إدارة الإطفاء بالبلدة، إدوارد ميستيرا -حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية- إنه تم انتشال جثمان قائد الطائرة من الحطام الذي