رسميًّا.. الكاف يحدد موعد مباراة الزمالك وجينيراسيون

تحرير:أحمد محمد ٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٥١ م

الزمالك وجينيراسيون

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، إعادة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزماك ونظيره جينيراسيون بطل السنغال، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وستقام المواجهة في القاهرة يوم 24 أكتوبر الجاري، على أن يتم تحديد ملعب المباراة يوم 12 من الشهر ذاته، علمًا بأن لقاء الذهاب انتهى بفوز الفريق السنغالي بهدفين مقابل هدف، واعترض النادي السنغالي على تعديل موعد المباراة التي لم تلعب، من السبت إلى الأحد، ونقلها من استاد بتروسبورت في القاهرة إلى استاد برج العرب بالإسكندرية.

وجاء البيان كالتالي: "بعد اجتماع اللجنة المنظمة لتنظيم المسابقات بمقر الكاف بالقاهرة بمصر، اليوم 8 أكتوبر، تقرر إعادة مباراة إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا 2019- 20 بين الزمالك وجينيراسيون يوم الخميس 24 أكتوبر 2019 في القاهرة الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي. - الزمالك سيحدد مكان (ملعب) المباراة