رسميًّا.. الكاف يحدد موعد مباراة الزمالك وجينيراسيون

رسميًّا.. الكاف يحدد موعد مباراة الزمالك وجينيراسيون
تحرير:أحمد محمد
٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٥١ م
الزمالك وجينيراسيون
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، إعادة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزماك ونظيره جينيراسيون بطل السنغال، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وستقام المواجهة في القاهرة يوم 24 أكتوبر الجاري، على أن يتم تحديد ملعب المباراة يوم 12 من الشهر ذاته، علمًا بأن لقاء الذهاب انتهى بفوز الفريق السنغالي بهدفين مقابل هدف، واعترض النادي السنغالي على تعديل موعد المباراة التي لم تلعب، من السبت إلى الأحد، ونقلها من استاد بتروسبورت في القاهرة إلى استاد برج العرب بالإسكندرية.
وجاء البيان كالتالي:
"بعد اجتماع اللجنة المنظمة لتنظيم المسابقات بمقر الكاف بالقاهرة بمصر، اليوم 8 أكتوبر، تقرر إعادة مباراة إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا 2019- 20 بين الزمالك وجينيراسيون يوم الخميس 24 أكتوبر 2019 في القاهرة الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي.
- الزمالك سيحدد مكان (ملعب) المباراة
وجاء البيان كالتالي:
"بعد اجتماع اللجنة المنظمة لتنظيم المسابقات بمقر الكاف بالقاهرة بمصر، اليوم 8 أكتوبر، تقرر إعادة مباراة إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا 2019- 20 بين الزمالك وجينيراسيون يوم الخميس 24 أكتوبر 2019 في القاهرة الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي.
- الزمالك سيحدد مكان (ملعب) المباراة بحد أقصى يوم السبت 12 أكتوبر.
- الكاف سيتحمل نفقات الطيران الدولي والإقامة المحلية لفريق جينيراسيون فوت وحكام المباراة المعنية.
- سيتم إجراء المزيد من المراجعة للموقف من جانب لجنة الكاف التأديبية فيما يتعلق بالجوانب التي تختص بها.
الفريق الخاسر في مجموع مباراتي الذهاب والإياب سيتأهل للدور التمهيدي الثاني الإضافي من بطولة كأس الكونفيدرالية، المقرر إقامة مباراة الذهاب به يوم 30 أكتوبر 2019 والإياب يوم 5 نوفمبر 2019.