جريمة

إحالة 3 شقيقات للمفتى في قضية قتل الطفل يوسف بالمنوفية

تحرير:التحرير ٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٥٦ م
محكمة
محكمة
أحالت محكمة جنايات وادي النطرون، أوراق 3 شقيقات متهمات بقتل الطفل يوسف ابن مركز الشهداء بمحافظة المنوفية، إلى فضيلة المفتى، لاستطلاع الرأى الشرعى فى إعدامهن، بتهمة القتل العمد، عن طريق إصابته بآلة حادة فى الرآس. تعود القضية رقم 4986 لسنة 2018 جنايات وادي النطرون والمقيدة برقم 1468 كلي والمتهمات فيها " وفاء ع ع ح"و" منال ع ع ح" و"نادية ع ع ح "، وأسدل عنها الستار بمحكمة وادى النطرون برئاسة المستشار على حسين البحيرى بإحالة أوراق المتهمات إلى فضيلة مفتى الديار المصرية.
ترجع أحداث الواقعة عندما تلقى مدير الأمن، إخطارا من مركز شرطة وادى النطرون بالعثور على جثة الطفل "يوسف.ر.م" بمعرفة "ص.ك" بإحدى ترع قرية الطبرانى، دائرة المركز، محل إقامته، وبه إصابات بكدمة بالرأس وجرح قطعى بالوجه وما قرره والد الطفل "رضا.م" بخروج نجله من المنزل لحضور درس دينى ولم يعد في الوقت المعتاد،
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«رفضت تتجوزه ضربها بالنار».. عاطل يقتل ابنة عمه بقنا

محاولات عديدة للزواج من ابنة عمه "صباح" باءت بالفشل حتى قرر في لحظة غضب بعدما سيطر الشيطان على عقله وأكلته نار الانتقام وأطلق أعيرة نارية عليها لتسقط جثة غارقة في دمائها وفرا هاربا من مسرح الجريمة إلا إنه سقط سريعا في قبضة رجال المباحث. الأحداث الدرامية شهدتها قرية العركي، بمركز فرشوط، شمالي قنا، والتي أصابت الجميع بحالة من الذهول، إذ لم تكن تتخيل صاحبة الـ42 عاما انها ستدفع حياتها ثمنا لرفضها الزواج من نجل عمها "مخلوف" العاطل، بعدما لقى مصرعها على يديه مصابة بطلقات نارية لينتهي بها المطاف جثة هامدة بمشرحة مستشفى فرشوط المركزي.
جثة

مصرع ولي أمر تلميذ بعد مشاجرة مع مُعلم بالإسكندرية

لقي ولي أمر تلميذ مصرعه، بمدرسة محرم بك الإعدادية بنين، بمحرم بك، حي وسط الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد دخوله فى مشاجرة مع أحد معلمي المدرسة، اعتراضاً منه على قيام المُعلم بضرب نجله التلميذ بحزام ما أثار غضب ولي الأمر الذى توجه للمعلم لتوجيه اللوم والعتاب، للمعلم وانتهى الأمر بدخولهما فى مشاجرة ثم سقط ولي الأمر ليلقى مصرعه. وتلقى اللواء أشرف الجندى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا بمصرع ولي أمر أحد التلاميذ بعد مشاجرة وقعت بينه وبين أحد معلمي المدرسة.
انتحار

سر الرسالة الأخيرة لفتاة قبل انتحارها بـ30 دقيقة

فتاة لم تكمل عقدها الثاني بعد، نشأت وسط أسرة مفككة تضربها المشكلات، انتهى المطاف بوالديها عند محطة الطلاق، تزوجت الأم ثانية زيجة لم تكلل بالنجاح، لتقرر شراء شقة في شارع السد العالي بحي الدقي الراقي، اتفقت مع طليقها على مكوث ابنتيها "دنيا" و"روان" برفقتها، والسماح لهما بزيارته على فترات، لكن زواجها للمرة الثالثة دفع ابنتها الكبرى "دنيا" للرحيل والإقامة مع والدها قبل أن تتأزم الأمور بينهما، فقررت تركه والعودة إلى أمها بعد إصابتها بأزمة نفسية حادة، قررت على أثرها الانتحار.
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سيلفي الموت ينهي حياة شابين من أعلى كوبري الجامعة

تحذيرات عدة خرج بها البعض من خطورة التقاط صور "سيلفي" في أماكن خطرة قد تودي بحياة صاحبها، الأمر الذي تكرر أمس الإثنين، إذ بحث شابان عن توثيق سيرهما معًا على كوبري الجامعة الواصل بين محافظتي القاهرة والجيزة، جلسا على سور الكوبري بعد وصلة من المشي امتدت لأمتار، أخرج أحدهما هاتفه الجوال لالتقاط صورة "سيلفي" للاحتقاظ بها أو نشرها عبر حساباتهما الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، ابتسامة علت وجهيهما لكنها كانت الأخيرة إذ اختل توازنهما وسقطا غريقين في مياه نهر النيل.
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سرقة وشنق.. العثور على ربة منزل مقتولة بالشرقية

لقيت سيدة مصرعها داخل مسكنها بقرية شوبك أكراش التابعة لمركز ومدينة ديرب نجم بمحافظة الشرقية، بعد أن تم سرقة مشغولاتها الذهبية منها. البداية كانت بتلقي اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العقيد محمد فؤاد مأمور مركز ديرب نجم، يفيد بورد بلاغًا من ابنة المجني عليها بالعثور على والدتها وتدعى «زبيدة. ط. ا»، 66 عامًا، ومقيمة بقرية شوبك أكراش، جثة هامدة، وتبين وجود آثار خنق حول رقبتها والجريمة بهدف السرقة
القبض على متهمين - أرشيفية

ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين بالاكراه

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة المواطنين بالإكراه حيث تلقى اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، من قسم شرطة محرم بك بورود بلاغ من طالب، مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة، أنه حال توجهه من محل إقامته لمنطقة كامب شيزار بدائرة قسم باب شرقى مستقلاً سيارة "فان"، قام مجهولان من مستقليها بإفتعال مشاجرة معه والتعدى عليه خلالها بالضرب "دون إصابات" والإستيلاء منه على مبلغ ألف جنيه، هاتفه المحمول كرهاً عنه وإنزاله من السيارة بالطريق الدولى.
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الجار الخائن والمشهد الأخير في حياة «طبيب الهرم»

"اختَر الجار قبل الدار" لم يفطن طبيب أسنان إلى تلك المقولة الشعبية، فوضع ثقته منقطعة النظير في جاره السائق رغم سمعته السيئة وكونه أحد أرباب السوابق وله معلومات جنائية مسجلة، دون أن يدري أن المشهد الأخير في حياته ستُكتب تفاصيله على يد جاره الخائن الذي استعان بصديقه وتسللا إلى شقته في غيابه، إلا أن حضوره المفاجئ دفعهما لاتخاذ قرار بالتخلص منه، فخنقاه بواسطة "شال" واستوليا على مبلغ مالي وهواتفه المحمولة، وغادرا الشقة ظنا أن جريمتهما لن تنكشف خباياها.
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ضبط 10 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة

واصل ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي (يضم 7 إدارات متنوعة) جهودهم لتحقيق الأمن ومواجهة كل أشكال الخروج على القانون بشن حملات مكبرة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال إدارات (الأموال العامة، شرطة البيئة والمسطحات، شرطة التموين والتجارة، شرطة النقل والمواصلات، شرطة الكهرباء، الضرائب والرسوم، المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية)؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لمساعديه بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية.
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