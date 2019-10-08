أيمن يونس يهاجم الكاف بعد قرار إعادة مباراة الزمالك

تحرير:أحمد سعيد ٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٥٨ م

أيمن يونس

هاجم أيمن يونس نجم الزمالك السابق، قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بشأن إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي، وذلك بعد أن قرر الكاف إعادة المباراة بشكل رسمي، يوم 24 أكتوبر الجاري في القاهرة.. وكتب يونس عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا: "بصراحة الاتحاد الإفريقي بيعيش أسوأ أيامه منذ نهائي إفريقيا بين الترجي والوداد المغربي.. منتهى التخبط في معظم القرارات، ودائما المبررات ضعيفة ومهينة للجان الاتحاد الإفريقي نفسه".

وجاءت تصريحات يونس تعقيبا على قرار الكاف الذي أعلن بشكل رسمي عبر بيان أصدره على الموقع الرسمي منذ قليل، طلبه من النادي الأبيض تحديد ملعب المباراة يوم 12 أكتوبر الجاري، وأنه سيتحمل كل نفقات السفر الخاصة بالفريق السنغالي، بالإضافة إلى أن الفريق الخاسر في مجموع المباراتين 71 و72 سيتأهل للدور التمهيدي الثاني