رياضة

أيمن يونس يهاجم الكاف بعد قرار إعادة مباراة الزمالك

تحرير:أحمد سعيد ٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٥٨ م
أيمن يونس
أيمن يونس
هاجم أيمن يونس نجم الزمالك السابق، قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بشأن إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي، وذلك بعد أن قرر الكاف إعادة المباراة بشكل رسمي، يوم 24 أكتوبر الجاري في القاهرة.. وكتب يونس عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا: "بصراحة الاتحاد الإفريقي بيعيش أسوأ أيامه منذ نهائي إفريقيا بين الترجي والوداد المغربي.. منتهى التخبط في معظم القرارات، ودائما المبررات ضعيفة ومهينة للجان الاتحاد الإفريقي نفسه".
وجاءت تصريحات يونس تعقيبا على قرار الكاف الذي أعلن بشكل رسمي عبر بيان أصدره على الموقع الرسمي منذ قليل، طلبه من النادي الأبيض تحديد ملعب المباراة يوم 12 أكتوبر الجاري، وأنه سيتحمل كل نفقات السفر الخاصة بالفريق السنغالي، بالإضافة إلى أن الفريق الخاسر في مجموع المباراتين 71 و72 سيتأهل للدور التمهيدي الثاني
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رونالدو يوجه رسالة قوية قبل تصفيات يورو 2020

وجه كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس والمنتخب البرتغالى رسالة قوية بعد انضمامه لتدريبات المنتخب البرتغالي، استعدادًا لمواجهات المنتخب فى التصفيات المؤهلة أمم أوروبا (يورو 2020). وكتب الدون فى تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أمر يسعدني دائمًا العودة إلى بلدي وتمثيل المنتخب الوطني ورؤية زملائي في العديد من المعارك المقبلة". وأضاف الدولى البرتغالى: "سنقاتل مجددًا من أجل إعادة اسم البرتغال إلى القمة مجددًا، هيا بنا نذهب!".
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الأهلي: طلب الزمالك غير منطقي.. وتعرضنا لنفس الظروف

علق سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، على رغبة نادي الزمالك تأجيل مباراة القمة المقرر لها يوم 19 أكتوبر الجاري، ورفضه خوض المباراة، بعدما قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، إعادة مباراة الفريق الأبيض ونظيره جينيراسيون بطل السنغال، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وإقامتها في القاهرة يوم 24 أكتوبر الجاري.. وقال عبدالحفيظ في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إنه ليس من المنطقي على الإطلاق تأجيل مباراة الأهلي والزمالك، مشددا على أنه يوجد فاصل زمني لمدة خمسة أيام بين مباراة القمة وموعد المباراة المعادة.
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تعرف على تصنيف فرق دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، تصنيف الأندية المتأهلة إلى دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي ستقام قرعتها مساء غد الأربعاء في مقر الكاف بالقاهرة، ووفقًا لما ذكره الحساب الرسمي للكاف عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فإن الأهلي يأتي في التصنيف الأول إلى جانب الترجي التونسي، مازيمبي الكونغولي والوداد المغربي، وتم وضع الفريق المتأهل من بين الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي في التصنيف الثاني، لينتظر المتأهل من بينهما خلال اللقاء الذي يقام يوم 24 أكتوبر الجاري.
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محمد فضل: موقف الزمالك قوي في أزمة جينيراسيون

أكد محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن موقف الزمالك قوي جدا في أزمة جينيراسيون فوت السنغالي، وتابع أن الزمالك نفذ تعليمات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» بتأجيل المباراة ونقلها لملعب برج العرب؛ ولذلك لا يوجد ما يدينه. وكان "كاف" أصدر بيانا رسميا حول أزمة مباراة نادي الزمالك ونظيره جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، والتي رفض النادي السنغالي أداءها بعد نقل المباراة إلى استاد برج العرب بالإسكندرية.
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طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة عمرو السولية

أكد خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن عمرو السولية تعرض للإصابة بجزع فى كاحل القدم خلال مشاركته فى مباراة أسوان التي أقيمت اليوم وحسمها الأهلي بخماسية مقابل هدف وحيد في الأسبوع الثالث لبطولة الدوري.. وأضاف طبيب الفريق أن السولية سيخضع لفحص طبي من أجل تحديد البرنامج التأهيلي الذي سيخضع له تمهيدًا لعودته تدريجيًّا للتدريبات الجماعية. وغادر عمرو السولية مباراة أسوان مصابًا وحل المغربي وليد أزارو بديلا له في الدقيقة 82 من عمر المباراة.
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شوبير يفجر مفاجأة عن مباراة الزمالك وجينيراسيون

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) سيصدر قرارا بإعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا 2020، بعدما تعذر إقامتها فى الموعد المحدد لها من قبل، الأحد الماضي، على ملعب برج العرب، إذ أكد "شوبير" خلال برنامجه الإذاعى على راديو "أون سبورت إف إم"، أن معلومة إقامة المباراة حصل عليها من مصدر داخل الاتحاد الإفريقي، على أن يتحدد بناءً على نتيجة مباراة الإياب الفريق المتأهل من الزمالك وجينيراسيون إلى دور المجموعات.
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الزمالك يسقط في السنغال أمام جينراسيون بدوري الأبطال

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام نظيره فريق جينراسيون فوت بطل السنغال، بهدفين مُقابل هدف، في المباراة التي جمعهما مساء اليوم السبت، في جولة الذهاب بدور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم (2019-2020)، المباراة بدأت بشكل هجومي من جانب لاعبي الأبيض إلا أن الدقائق الأولى من الشوط الأول لم تشهد تهديد حقيقي، وعلى عكس سير المباراة استغل مامي ليمامولاي خطأ في التمركز واستقبل الكرة على حدود المنطقة وتمكن من هز الشباك لحظة خروج محمد أبوجبل معلنا تقدم جينراسيون بهدف دون رد في الدقيقة 11 من عمر المباراة.
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