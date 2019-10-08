الخارجية تهيب المصريين في السودان الإلتزام بصلاحية التاشيرة

تحرير:أ.ش.أ ٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٣ م

وزارة الخارجية المصرية

أهاب السفير ياسر محمود هاشم، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، بجميع المواطنين المصريين المقيمين بجمهورية السودان الشقيق والراغبين في السفر إليها الإلتزام التام بمدة صلاحية التأشيرات الرسمية لدى وصولهم إلى السودان، إذ قال مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، في تصريح اليوم الثلاثاء، بإن السلطات السودانية بدأت في توقيع غرامات تأخير على المقيمين الأجانب الذين تجاوزوا مدة التأشيرات الرسمية التي دخلوا بها البلاد، ومن بينهم المواطنون المصريون.

وتصل قيمة تلك الغرامة إلى خمسين جنيها سودانيا عن كل يوم تأخير في مغادرة البلاد بأثر رجعي منذ تاريخ إنتهاء صلاحية تأشيرة الدخول.ودعا مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج بجميع المواطنين المصريين المقيمين بجمهورية السودان الشقيق والراغبين في السفر إليها الإلتزام بإصدار إقامات رسمية وتقنين