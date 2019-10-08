رئيس مجلس النواب: «السيسي» حريص على الاهتمام بالشباب

تحرير:أ.ش.أ ٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٢ م

علي عبد العال

أكد رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، حرص الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي، على الأهتمام بالشباب والتواصل معهم، وطالب النواب بضرورة التواصل مع الشباب بشكل مستمر في دوائرهم، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب للمجلس اليوم الثلاثاء، خلال تعقيب النواب على البيان الذي ألقاه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، إذ قال عبد العال: «إن الرئيس يحرص على منح الشباب فرصي للتعبير عن نفسه، ومؤتمرات الشباب تعد نموذجا لحرص الرئيس على ذلك»، مشيرا إلي أن مؤتمرات الشباب سيتم عقدها بشكل دوري وليس على فترات متباعدة.

وطالب عبد العال النواب بضرورة التواصل مع الشباب في دوائرهم، قائلا: «أنا شخصيا سوف أتواصل مع الشباب»، مضيفًا: «لا يوجد في مصر شباب معتقلين، ويقوم النائب العام حاليا ببحث واتخاذ القرارات اللازمة في كل الحالات المقبوض عليها ومن لم يرتكب جريمة فقد تم إخلاء سبيله فورا وفقا بيانات النيابة العامة».وأكد رئيس