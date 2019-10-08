حملة «المرشح المسجون» بتونس تنفي انسحابه من الانتخابات

تحرير:أ.ش.أ ٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٥ م

نبيل القروي

نفى المكتب الإعلامي لحملة المرشح الرئاسي التونسي نبيل القروي، صحة ما يتردد عن انسحابه من السباق الرئاسي، مؤكدا أنها شائعات لا أساس لها من الصحة، موضحًا في بيان اليوم الثلاثاء، أن القروي متمسك بحقه في خوض الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية «احتراما لإرادة الشعب والناخبين».. كان المرشح الرئاسي المسجون، نبيل القروي، قد قال في وقت سابق، إن حزبه «قلب تونس»، حل أولا في الانتخابات البرلمانية في تونس الأحد الماضي، دون أن يعطي تفاصيل عن كيفية الحصول على النتيجة.

يذكر أن مراكز الاقتراع في تونس قد أغلقت أبوابها في مختلف أرجاء تونس مساء الأحد الماضي، عقب انتهاء الوقت المحدد للتصويت في ثاني انتخابات تشريعية تشهدها البلاد منذ إقرار دستور جديد عام 2014.ومن المقرر البدء في فرز الأصوات على الفور، وبلغت نسبة الإقبال على التصويت حتى الساعة الثانية والنصف ظهرا 5ر23 %،