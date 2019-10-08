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حملة «المرشح المسجون» بتونس تنفي انسحابه من الانتخابات

تحرير:أ.ش.أ ٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٥ م
نبيل القروي
نبيل القروي
نفى المكتب الإعلامي لحملة المرشح الرئاسي التونسي نبيل القروي، صحة ما يتردد عن انسحابه من السباق الرئاسي، مؤكدا أنها شائعات لا أساس لها من الصحة، موضحًا في بيان اليوم الثلاثاء، أن القروي متمسك بحقه في خوض الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية «احتراما لإرادة الشعب والناخبين».. كان المرشح الرئاسي المسجون، نبيل القروي، قد قال في وقت سابق، إن حزبه «قلب تونس»، حل أولا في الانتخابات البرلمانية في تونس الأحد الماضي، دون أن يعطي تفاصيل عن كيفية الحصول على النتيجة.
يذكر أن مراكز الاقتراع في تونس قد أغلقت أبوابها في مختلف أرجاء تونس مساء الأحد الماضي، عقب انتهاء الوقت المحدد للتصويت في ثاني انتخابات تشريعية تشهدها البلاد منذ إقرار دستور جديد عام 2014.ومن المقرر البدء في فرز الأصوات على الفور، وبلغت نسبة الإقبال على التصويت حتى الساعة الثانية والنصف ظهرا 5ر23 %،
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قوات امريكية

الانسحاب الأمريكي من سوريا.. طعنة في ظهر الأكراد

"الولايات المتحدة انخرطت أكثر وأكثر في حرب بلا هدف في الأفق"، بهذه الكلمات أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب الفعلي للقوات الأمريكية من مواقع في شمال شرقي سوريا، حيث بدأت واشنطن أمس الإثنين سحب قواتها من مناطق الشريط الحدودي مع تركيا في شمال سوريا، وهو ما يفتح الطريق أمام تنفيذ أنقرة تهديدها بشنّ هجوم ضد المقاتلين الأكراد. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برر قرار الانسحاب بالقول أيضا إنه يريد ترك الأطراف الضالعة في النزاع "تحل الوضع"، وذلك في أول رد فعل منذ إعلان البيت الأبيض سحب جنود من شمال سوريا.
صحف-الإمارات (1)

الصحف العربية تبرز الانسحاب الأمريكي من سوريا

أبرزت الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، الانسحاب الأمريكي من سوريا وطالعتنا أيضا على تطورات الأحداث في العراق، كما استعرضت نتائج الانتخابات التونسية إضافة إلى العديد من القضايا والموضوعات. ذكرت صحيفة "الجزيرة" أن الولايات المتحدة بدأت الإثنين سحب قواتها من مناطق الشريط الحدودي مع تركيا في شمال سوريا، مما يفتح الطريق أمام تنفيذ أنقرة تهديدها بشن هجوم ضد المقاتلين الأكراد. وأشارالرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن قرار الولايات المتحدة سحب جنودها من شمال سوريا جاء لترك الأطراف الضالعة في النزاع "تحل الوضع".
احتجاجات-السودان (2)

النائب العام السوداني يحقق في دفن جثث «شهداء الثورة»

أصدر النائب العام المكلف بالسودان عبد الله أحمد عبد الله اليوم الاثنين، قرارا بتشكيل لجنة للتحقيق والتحري في دفن جثث "شهداء" الثورة، في يوم 2 اكتوبر الجاري. وحدد القرار اختصاصات اللجنة بالتحري والتحقيق في الادعاءات الخاصة بدفن "جثث الشهداء"، بالمخالفة للقوانين واللوائح، ومنح القرار اللجنة اختصاص النيابة العامة الواردة في قانون الاجراءات الجنائية، وقانون النيابة العامة، وأي قانون آخر ذي صلة.
تخصيب-اليورانيوم

إيران تُخطط لاستخدام أجهزة متطورة لتخصيب اليورانيوم

قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، اليوم الإثنين، إن بلاده تخطط لبدء استخدام مجموعة جديدة من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة في عمليات تخصيب اليورانيوم. وأضاف صالحي، حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، أن مجموعة مكونة من 30 جهازًا للطرد المركزي من نوع "آي آر - 6" سيتم استخدامها خلال أسابيع. وأشار المسؤول الإيراني إلى أن طهران تنتج في الوقت الحالي ما يقرب من 6 كيلوجرامات من اليورانيوم المخصب يومياً. ووصف صالحي هذه المرحلة بأنها "تعني أننا استعدنا قدرة ما قبل الاتفاق"، في إشارة إلى الاتفاق النووي الموقع عام 2015.
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نبيل القروي

تونس: حزب «نبيل القروي» يحصل على نسبة 15.6 بالمائة

أظهرت النتائج غير الرسمية للانتخابات التشريعية، عن حصول حزب «قلب تونس»، برئاسة نبيل القروي، على نسبة 15.6 بالمائة في حين جاء الحزب الدستوري الحر في المركز الثالث بنسبة 6.8 بالمائة من الأصوات. جاء ذلك بعد أن أغلقت مراكز الاقتراع أبوابها في مختلف أرجاء تونس مساء اليوم، عقب انتهاء الوقت المحدد للتصويت في ثاني انتخابات تشريعية تشهدها البلاد منذ إقرار دستور جديد عام 2014. ومن المقرر البدء في فرز الأصوات على الفور، وبلغت نسبة الإقبال على التصويت حتى الساعة الثانية والنصف ظهرا 5ر23 %، حسبما أفادت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وفقًا لسبوتنيك.
نبيل -القروي

«المرشح المسجون» يُعلن تصدر حزبه الانتخابات في تونس

قال المرشح الرئاسي المسجون، نبيل القروي، إن حزبه «قلب تونس»، حل أولا في الانتخابات البرلمانية في تونس اليوم الأحد، دون أن يعطي تفاصيل عن كيفية الحصول على النتيجة. جاء ذلك بعد أن أغلقت مراكز الاقتراع أبوابها في مختلف أرجاء تونس مساء اليوم، عقب انتهاء الوقت المحدد للتصويت في ثاني انتخابات تشريعية تشهدها البلاد منذ إقرار دستور جديد عام 2014. ومن المقرر البدء في فرز الأصوات على الفور، وبلغت نسبة الإقبال على التصويت حتى الساعة الثانية والنصف ظهرا 5ر23 %، حسبما أفادت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
انتخابات تونس

إغلاق مراكز الاقتراع في الانتخابات التشريعية بتونس

أغلقت مراكز الاقتراع أبوابها في مختلف أرجاء تونس مساء اليوم الأحد، عقب انتهاء الوقت المحدد للتصويت في ثاني انتخابات تشريعية تشهدها البلاد منذ إقرار دستور جديد عام 2014. ومن المقرر البدء في فرز الأصوات على الفور، وبلغت نسبة الإقبال على التصويت حتى الساعة الثانية والنصف ظهرا 5ر23 %، حسبما أفادت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في 10 أكتوبر الجاري، على أن يكون التصريح بالنتائج النهائية يوم 13 نوفمبر المقبل، وفق الجدول الزمني الرسمي الذي أعلنته هيئة الانتخابات.
انتخابات- تونس (1)

تونس تعلن موعد الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية رسميا إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 13 أكتوبر الجاري داخل تونس وفي أيام 11 و12 و13 أكتوبر خارجها. وقال نبيل بفون رئيس الهيئة في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إن هذه الجولة ستشهد منافسة بين المرشح قيس سعيد الذي حصل على 4ر18% من أصوات الناخبين في الجولة الأولى، والمرشح نبيل القروي الذي حصد 6ر15 % من الأصوات في ذات الجولة، فيما تنطلق الحملة الدعائية للجولة الرئاسية الثانية غدا الخميس، ويكون الصمت الانتخابي يومي 12 و13 أكتوبر الجاري.
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