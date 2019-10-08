أحمد موسى: قضية المياه أمن قومي.. ونثق في مؤسسات الدولة

تحرير:التحرير ٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:١٤ م

أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أرسل رسالة دعم لموقف الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيما يخص مشكلة مياه النيل، قائلا خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الثلاثاء: «المياه أمن قومي لمصر، وهو ما تعمل عليه الدولة المصرية، ولا أحد يزايد على الرئيس والدولة المصرية في هذا الأمر»، مضيفًا أن جلسة البرلمان غدًا ستشهد حضور كل من: رئيس الحكومة المهندس مصطفى مدبولي، ووزير الخارجية سامح شكري، والدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية لمناقشة قضية سد النهضة.

وطالب موسى المصريين، بترك القضية لقادة الدولة لحل ملف نهر النيل، لافتًا إلى أن رؤساء مصر وقبرص واليونان والحكومات الثلاثة ناقشوا التطورات الأخيرة في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي.وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أكد في وقت سابق، التزام الدولة المصرية، بكل مؤسساتها، بحماية الحقوق المائية المصرية في مياه