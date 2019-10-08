فايلر يتحدث عن نصائح جروس ومميزات لاعبي الأهلي

تحرير:علي الزيني ٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٥ م

فايلر

"كريستيان جروس الذي لا يختلف أحد حول تجاربه نصحني بوضوح بتدريب هذا الفريق والتعرف على السوق".. بهذه الكلمات بدأ المدرب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حديثه مع صحيفة "Nau.ch" السويسرية اليوم الثلاثاء. وكشف عن مزايا لاعبي الأهلي، قائلا: "أبرز ما يميز لاعبي الفريق هو القوة البدنية، السرعة، طريقة عملهم، قتالهم واستعدادهم للمعاناة، لعبوا آخر مباراة في درجة حرارة 44 بأسوان التي تبعد 880 كم عن العاصمة بعد الطيران ذهابًا وإيابًا في منتصف الليل".

وواصل فايلر حديثه، قائلا: "مندهش ممن يسمح لنفسه بإصدار حكم بشكل مسبق بشأن دول أو أندية أو أشخاص، رغم أنه يعلم قدرًا بسيطًا عن المستوى والظروف الموجودة". وعن رأيه في الحياة بالقاهرة، أجاب: "مشابهة لسويسرا، لكن الاختلافات في المناخ ونمط الحياة والزحام المروري، درجة الحرارة عالية في وقت الليل، والفوضى