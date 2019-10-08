رياضة

فايلر يتحدث عن نصائح جروس ومميزات لاعبي الأهلي

تحرير:علي الزيني ٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٥ م
فايلر
فايلر
"كريستيان جروس الذي لا يختلف أحد حول تجاربه نصحني بوضوح بتدريب هذا الفريق والتعرف على السوق".. بهذه الكلمات بدأ المدرب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حديثه مع صحيفة "Nau.ch" السويسرية اليوم الثلاثاء. وكشف عن مزايا لاعبي الأهلي، قائلا: "أبرز ما يميز لاعبي الفريق هو القوة البدنية، السرعة، طريقة عملهم، قتالهم واستعدادهم للمعاناة، لعبوا آخر مباراة في درجة حرارة 44 بأسوان التي تبعد 880 كم عن العاصمة بعد الطيران ذهابًا وإيابًا في منتصف الليل".
وواصل فايلر حديثه، قائلا: "مندهش ممن يسمح لنفسه بإصدار حكم بشكل مسبق بشأن دول أو أندية أو أشخاص، رغم أنه يعلم قدرًا بسيطًا عن المستوى والظروف الموجودة". وعن رأيه في الحياة بالقاهرة، أجاب: "مشابهة لسويسرا، لكن الاختلافات في المناخ ونمط الحياة والزحام المروري، درجة الحرارة عالية في وقت الليل، والفوضى
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رونالدو يوجه رسالة قوية قبل تصفيات يورو 2020

وجه كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس والمنتخب البرتغالى رسالة قوية بعد انضمامه لتدريبات المنتخب البرتغالي، استعدادًا لمواجهات المنتخب فى التصفيات المؤهلة أمم أوروبا (يورو 2020). وكتب الدون فى تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أمر يسعدني دائمًا العودة إلى بلدي وتمثيل المنتخب الوطني ورؤية زملائي في العديد من المعارك المقبلة". وأضاف الدولى البرتغالى: "سنقاتل مجددًا من أجل إعادة اسم البرتغال إلى القمة مجددًا، هيا بنا نذهب!".
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الأهلي: طلب الزمالك غير منطقي.. وتعرضنا لنفس الظروف

علق سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، على رغبة نادي الزمالك تأجيل مباراة القمة المقرر لها يوم 19 أكتوبر الجاري، ورفضه خوض المباراة، بعدما قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، إعادة مباراة الفريق الأبيض ونظيره جينيراسيون بطل السنغال، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وإقامتها في القاهرة يوم 24 أكتوبر الجاري.. وقال عبدالحفيظ في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إنه ليس من المنطقي على الإطلاق تأجيل مباراة الأهلي والزمالك، مشددا على أنه يوجد فاصل زمني لمدة خمسة أيام بين مباراة القمة وموعد المباراة المعادة.
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تعرف على تصنيف فرق دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، تصنيف الأندية المتأهلة إلى دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي ستقام قرعتها مساء غد الأربعاء في مقر الكاف بالقاهرة، ووفقًا لما ذكره الحساب الرسمي للكاف عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فإن الأهلي يأتي في التصنيف الأول إلى جانب الترجي التونسي، مازيمبي الكونغولي والوداد المغربي، وتم وضع الفريق المتأهل من بين الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي في التصنيف الثاني، لينتظر المتأهل من بينهما خلال اللقاء الذي يقام يوم 24 أكتوبر الجاري.
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مران الأهلي.. تأخير صالح جمعة وتألق ديانج ومحمود

واصل فريق الأهلي تدريباته الجماعية على ملعب التتش بمقر النادي بالجزيرة، وبدأ المران بتدريبات بدنية تحت قيادة توماس بينجيللي مدرب الأحمال، لمدة 30 دقيقة من أجل رفع اللياقة البدنية للاعبين واستغلال فترة التوقف الدولي، وقسم الفريق مجموعتين، الأولى خاضت تدريبات في صالة الجيمنازيوم، وجزءا دخل في تدريبات بدنية بالكرة تحت قيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، واجتمع فايلر مع اللاعبين لتدريبهم بشكل شخصي على الكرات العرضية مع رفع الحالة البدنية للاعبين الذين لم يشاركوا مع الفريق خلال الفترة الماضية.
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مدرب حراس الأهلي يكشف شرط فايلر لقيادة الفريق

أكد ميشال إيناكوني مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن القاعدة الوحيدة المعمول بها داخل القلعة الحمراء، هي الفوز دائمًا، جاء ذلك في تصريحاته لموقع "وال فوت" البلجيكي، اليوم الأربعاء، قائلًا: "هنا الهدف فقط هو الفوز، وحتى الآن الأمور تمضي بشكل جيد، حققنا الفوز في أول مباراة بدوري الأبطال، وبعدها توجنا بكأس السوبر، وحقننا الفوز في أول لقاءات بطولة الدوري.. مباراة كأس السوبر ليس لها أي قيمة إلا كونها أمام الزمالك، المنافس، وطرف الديربي".
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أجاي: لم أطلب الرحيل من الأهلي وتألقت لهذا السبب

أعرب جونيور أجاى، نجم الأهلى عن سعادته بتتويج فريقه بكأس السوبر على حساب المنافس التقليدي الزمالك. وقال أجاى: «قدمنا مباراة رائعة سيطرنا خلالها على مجريات اللعب، وكنا الاحق بالفوز وكان في مقدرونا زيادة حصيلتنا من الأهداف، لكن التوفيق لم يحالفنا في إنهاء بعض الفرص التي أتيحت لنا أمام مرمى الزمالك». وأشار أجاى فى تصريحات تلفزيونية لقناة «أون سبورت»، عقب نهاية اللقاء: «لم أكن أتوقع إحراز هدفين خلال المباراة، والمدرب نجح فى اكتشافى فى مركز رأس الحربة خاصة أنني كنت بعيدا عن المشاركة في الفترة الماضية، لكنني لم أيأس وأتدرب بكل قوة».
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الأهلي ينعى « أدهم» المشجع الزمالكاوي بعد وفاته

نعى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب مشجع نادي الزمالك أدهم مسعد الذي توفى بعد ظهر اليوم على أثر حادث أليم، ونشر النادي الأهلي نعياً عبر موقعه الرسمي جاء فيه: "الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي والسادة أعضاء المجلس والمدير التنفيذي وقطاعات النادي الرياضية وأعضاء وجماهير الاهلي يتقدمون بخالص التعازي لأسرة مشجع نادي الزمالك أدهم مسعد الذي وافته المنية بعد ظهر اليوم إثر حادث أليم تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأدخله فسيح جناته وألهم أسرته الصبر والسوان، «إنا لله وإنا إليه راجعون».
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