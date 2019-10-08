الثالث تواليًا.. الزمالك يفوز على فاب الكاميروني

تحرير:علي الزيني ٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٦ م

الزمالك

حقق الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك نظيره فاب الكاميروني بنتيجة 28- 23، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية من بطولة إفريقيا للأندية، المقامة حاليًا في كاب فيردي، خلال الفترة من 4 حتى 13 أكتوبر الجاري، وسيطر رجال الفارس الأبيض على مجريات اللقاء منذ اللحظة الأولى وحتى اللحظة الأخيرة، ويعد هذا اللقاء هو الثالث للفريق الأبيض، بعد الفوز على ديسبورتيفو بطل كاب فيردي بنتيجة 45- 25، ثم الفوز على إيتوال دو كونجو بنتيجة 41 مقابل 26.

ويختتم فريق الزمالك مباريات دور المجموعات بمواجهة نظيره وداد السمارة، غدً الأربعاء، على صالة بايرو لوبيس. ويتواجد الزمالك وديسبورتيفو في المجموعة الثانية لبطولة إفريقيا للأندية لكرة اليد التي تضم كلا من وداد سمارة المغربي وفاب الكاميروني وإيتوال الكونغولي. ويتواجد فريق سبورتنج السكندري في المجموعة