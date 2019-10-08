تعرف على تصنيف فرق دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

تحرير:علي الزيني ٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٩ م

قرعة دوري الابطال

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، تصنيف الأندية المتأهلة إلى دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي ستقام قرعتها مساء غد الأربعاء في مقر الكاف بالقاهرة، ووفقًا لما ذكره الحساب الرسمي للكاف عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فإن الأهلي يأتي في التصنيف الأول إلى جانب الترجي التونسي، مازيمبي الكونغولي والوداد المغربي، وتم وضع الفريق المتأهل من بين الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي في التصنيف الثاني، لينتظر المتأهل من بينهما خلال اللقاء الذي يقام يوم 24 أكتوبر الجاري.

وجاء تصنيف الأندية على النحو التالي: التصنيف الأول: الأهلي المصري، الترجي التونسي، مازيمبي الكونغولي، الوداد المغربي. التصنيف الثاني: النجم الساحلي التونسي، صن داونز الجنوب إفريقي، الرجاء المغربي، الزمالك المصري أو جينيراسيون السنغالي. التصنيف الثالث: فيتا كلوب الكونغولي، الهلال السوداني، اتحاد العاصمة