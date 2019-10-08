الأهلي: طلب الزمالك تأجيل القمة غير منطقى

تحرير:أحمد سعيد ٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:١٠ م

سيد عبد الحفيظ

علق سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، على رغبة نادي الزمالك تأجيل مباراة القمة المقرر لها يوم 19 أكتوبر الجاري، ورفضه خوض المباراة، بعدما قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، إعادة مباراة الفريق الأبيض ونظيره جينيراسيون بطل السنغال، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وإقامتها في القاهرة يوم 24 أكتوبر الجاري.. وقال عبدالحفيظ في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إنه ليس من المنطقي على الإطلاق تأجيل مباراة الأهلي والزمالك، مشددا على أنه يوجد فاصل زمني لمدة خمسة أيام بين مباراة القمة وموعد المباراة المعادة.

وواصل: "واجهنا الزمالك في مباراة السوبر يوم 20 سبتمبر ثم واجهنا سموحة يوم 23 ثم واجهنا كانو سبورت في 28 من الشهر نفسه بعد 5 أيام، ومباراة القمة يوم 19 ومباراة الزمالك وجينيراسيون يوم 24 أي أن الفارق 5 أيام كذلك". وتابع: "الأهلي واجه نفس الظروف في الموسم الماضي، وواجهنا سموحة يوم 8 يناير وفيتا كلوب بعد