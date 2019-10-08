رياضة

الأهلي: طلب الزمالك تأجيل القمة غير منطقى

تحرير:أحمد سعيد ٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:١٠ م
سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ
علق سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، على رغبة نادي الزمالك تأجيل مباراة القمة المقرر لها يوم 19 أكتوبر الجاري، ورفضه خوض المباراة، بعدما قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، إعادة مباراة الفريق الأبيض ونظيره جينيراسيون بطل السنغال، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وإقامتها في القاهرة يوم 24 أكتوبر الجاري.. وقال عبدالحفيظ في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إنه ليس من المنطقي على الإطلاق تأجيل مباراة الأهلي والزمالك، مشددا على أنه يوجد فاصل زمني لمدة خمسة أيام بين مباراة القمة وموعد المباراة المعادة.
وواصل: "واجهنا الزمالك في مباراة السوبر يوم 20 سبتمبر ثم واجهنا سموحة يوم 23 ثم واجهنا كانو سبورت في 28 من الشهر نفسه بعد 5 أيام، ومباراة القمة يوم 19 ومباراة الزمالك وجينيراسيون يوم 24 أي أن الفارق 5 أيام كذلك". وتابع: "الأهلي واجه نفس الظروف في الموسم الماضي، وواجهنا سموحة يوم 8 يناير وفيتا كلوب بعد
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ميسي: كنت أعتقد أن بيريز سيحاول ضم نيمار

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البدري: متفائل لهذا السبب.. وأضحك على الانتقادات

أكد حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني، أن أي مدرب يحلم بتدريب منتخب بلاده، مشيرًا إلى أنه حقق حلمه بالوصول لمنصب المدير الفني لمنتخب الفراعنة. وأضاف البدري في تصريحاته تليفزيونية مساء اليوم الثلاثاء، عبر قناة Time Sports أن المسؤولية كبيرة على عاتقه، خاصة أن تدريب المنتخب يختلف عن تدريب الأندية، كاشفًا أنه تلقى 4 عروض داخل وخارج مصر، لكن كان لديه شعور بأنه مرشح بقوة لتدريب منتخب مصر في ظل مرحلة التغيير الأخيرة، لذلك فضل عدم التعجل في مستقبله.
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رونالدو يوجه رسالة قوية قبل تصفيات يورو 2020

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عبدالحفيظ: الفوز على أسوان جاء في ظروف صعبة

أعرب سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته بالفوز اليوم على أسوان بخماسية مقابل هدف وحيد فى المباراة التى جمعت الفريقين فى الجولة الثالثة من منافسات الدوري العام. وأضاف أن الأهلي حقق فوزًا مهمًّا في ظل الظروف الصعبة التى أقيمت فيها المباراة بسبب ارتفاع درجة الحرارة مؤكدًا أن أرضية الملعب كانت صعبة للغاية ولكن فى النهاية حققنا الهدف بحصد النقاط الثلاث. وأوضح عبدالحفيظ أن الفوز على أسوان اليوم بمثابة خطوة مهمة في مشوار رحلة الدفاع عن اللقب والذي مازال في بدايته.
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طبيب الأهلي يكشف حجم إصابة مروان محسن

كشف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حجم الإصابة التي تعرض لها مروان محسن مهاجم الفريق الأحمر في مباراة اليوم أمام سموحة والتي حسمها لصالحه بهدف دون رد أحرزه مضان صبحي. وقال عبدالحفيظ في تصريحات صحفية: "إصابة مروان محسن عبارة عن كسر في عظمة الوجه"، مضيفًا: "طلبنا سيارة إسعاف من أجل نقله إلى المستشفى للخضوع للفحوصات الطبية وعمل أشعة". وفاز الأهلي على سموحة بهدف نظيف سجله رمضان صبحي، في المباراة التي أقيمت على استاد الجيش ببرج العرب، في الجولة من بطولة الدوري الممتاز.
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الأهلي يتقدم على الزمالك بهدفين في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة كأس السوبر المصري بين فريقي الأهلي والزمالك بتقدم الفريق الأحمر بهدفين دون رد في المباراة التي تجمع بين الفريقين على استاد الجيش ببرج العرب. سجل هدف الأهلي الاول اللاعب النيجيري جونيور أجاي في الدقيقة 19 من زمن أحداث الشوط، حاول الزمالك تعديل النتيجة لكن دون جدوى دون أي هجمات خطيره للأبيض. وسجل الهدف الثاني حسين الشحات بعد غلطة فادحة من محمد عبدالشافي بعدما مرر الكرة بالعرض عن طريق الخطأ وهي التي استغلها حسين الشحات في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.
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كيف دعم لاعبو الأهلي مؤمن زكريا في مباراة السوبر؟

حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على مساندة زميلهم مؤمن زكريا لاعب القلعة الحمراء، قبل بدأ المباراة المقررة لهم أمام فريق الزمالك في كأس السوبر المصري. وارتدى اللاعبون قميص عليه صورة مؤمن مكتوب عليه معاك يا مؤمن، في رسالة تدعيمية للاعب الذي يعاني من الإصابة التي أجبرت مسؤولي الفريق على عدم قيد اللاعب في قائمة الفريق لحين الانتهاء من فترة العلاج. وكان مؤمن زكريا لاعب فريق النادي الأهلي قد أعلن في وقت سابق عن عدم مساندة زملائه له باستثناء أحمد فتحي وعمرو السولية ومحمود عبد الرازق «شيكابالا» وعماد متعب هم من يطمئنون عليه باستمرار.
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