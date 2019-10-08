رياضة

رونالدو يوجه رسالة قوية قبل تصفيات يورو 2020

تحرير:محمد جمال ٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:١٥ م
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
وجه كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس والمنتخب البرتغالى رسالة قوية بعد انضمامه لتدريبات المنتخب البرتغالي، استعدادًا لمواجهات المنتخب فى التصفيات المؤهلة أمم أوروبا (يورو 2020). وكتب الدون فى تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أمر يسعدني دائمًا العودة إلى بلدي وتمثيل المنتخب الوطني ورؤية زملائي في العديد من المعارك المقبلة". وأضاف الدولى البرتغالى: "سنقاتل مجددًا من أجل إعادة اسم البرتغال إلى القمة مجددًا، هيا بنا نذهب!".
ومن المقرر أن يخوض البرتغال مباراتين الأولى أمام لوكسمبرج على أرضه يوم 11 أكتوبر والتى ستقام على ملعب سبورتينج، ثم يطير إلى أوكرانيا ليواجهه هناك على ملعب أولمبيكسي 14 من الشهر ذاته.   E sempre uma grande felicidade estar de volta ao meu pa?s, representar a seleç?o nacional e rever amigos
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سيد- عبد-الحفيظ‎ (6)

الأهلي: طلب الزمالك غير منطقي.. وتعرضنا لنفس الظروف

علق سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، على رغبة نادي الزمالك تأجيل مباراة القمة المقرر لها يوم 19 أكتوبر الجاري، ورفضه خوض المباراة، بعدما قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، إعادة مباراة الفريق الأبيض ونظيره جينيراسيون بطل السنغال، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وإقامتها في القاهرة يوم 24 أكتوبر الجاري.. وقال عبدالحفيظ في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إنه ليس من المنطقي على الإطلاق تأجيل مباراة الأهلي والزمالك، مشددا على أنه يوجد فاصل زمني لمدة خمسة أيام بين مباراة القمة وموعد المباراة المعادة.
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تعرف على تصنيف فرق دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، تصنيف الأندية المتأهلة إلى دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي ستقام قرعتها مساء غد الأربعاء في مقر الكاف بالقاهرة، ووفقًا لما ذكره الحساب الرسمي للكاف عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فإن الأهلي يأتي في التصنيف الأول إلى جانب الترجي التونسي، مازيمبي الكونغولي والوداد المغربي، وتم وضع الفريق المتأهل من بين الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي في التصنيف الثاني، لينتظر المتأهل من بينهما خلال اللقاء الذي يقام يوم 24 أكتوبر الجاري.
احمد -الاحمر - يد الزمالك‎

الثالث تواليًا.. الزمالك يفوز على فاب الكاميروني

حقق الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك نظيره فاب الكاميروني بنتيجة 28- 23، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية من بطولة إفريقيا للأندية، المقامة حاليًا في كاب فيردي، خلال الفترة من 4 حتى 13 أكتوبر الجاري، وسيطر رجال الفارس الأبيض على مجريات اللقاء منذ اللحظة الأولى وحتى اللحظة الأخيرة، ويعد هذا اللقاء هو الثالث للفريق الأبيض، بعد الفوز على ديسبورتيفو بطل كاب فيردي بنتيجة 45- 25، ثم الفوز على إيتوال دو كونجو بنتيجة 41 مقابل 26.
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الاتحاد الإنجليزي يكشف عن غياب ديلف بسبب الإصابة

أعلن الاتحاد الإنجليزى لكرة القدم، اليوم الإثنين أن إصابة فابيان ديلف لاعب وسط إيفرتون ستضعه خارج التشكيلة الحالية للمنتخب الإنجليزي، وذلك خلال المباراتين القادمتين لمنتخب الأسود الثلاثة فى تصفيات بطولة أوروبا (اليورو) 2020. وأصيب ديلف فى عضلات الفخذ الخلفية خلال مباراة إيفرتون وبيرنلى والتى أقيمت أول أمس السبت ضمن لقاءات الجولة الثامنة من عمر بطولة الدورى الإنجليزي (البريمرليج)، والتى انتهت بخسارة التوفيز بهدف مقابل لاشىء، ويتذيل التوفيز جدول البريمرليج فى المركز الثامن عشر برصيد 7 نقاط.
يوفنتوس-وإنتر ميلان (3)

التشكيل المتوقع لقمة إنتر ويوفنتوس في الكالتشيو

يحتضن ملعب سان سيرو اليوم، قمة مباريات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي، وذلك عندما يستقبل إنتر نظيره يوفنتوس في تمام الساعة 8:45 مساءً، ويحتل النيراتزوري صدارة جدول الترتيب بالعلامة الكاملة برصيد 18 نقطة، بينما يوجد اليوفي في المركز الثاني برصيد 16 نقطة، وتواجه الفريقان في 172 مباراة سابقة في الكالتشيو، حقق خلالها يوفنتوس الانتصار في 82 مباراة مقابل 46 انتصارا للإنتر، وانتهت 44 مواجهة بالتعادل، وسجل اليوفي في تلك المباريات 247 هدفًا واهتزت شباك الفريق بـ200 هدف.
ريال مدريد

الريال في رحلة الحفاظ على صدارة «الليجا» أمام غرناطة

تتواصل، اليوم السبت، مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي، وستكون المواجهة الأبرز عندما يستقبل ريال مدريد نظيره غرناطة على ملعب سانتياجو بيرنابيو في تمام الساعة الرابعة مساءً، ويحتل ريال مدريد صدارة جدول الترتيب برصيد 15 نقطة، بينما يوجد غرناطة في المركز الثاني برصيد 14 نقطة، وتواجه الفريقان في 46 مباراة سابقة في الدوري الإسباني، حقق خلالها الريال الانتصار في 32 مباراة مقابل 6 انتصارات لغرناطة، وتعادلا في 8 مواجهات، وفي تلك المباريات سجل ريال مدريد 116 هدفًا، واهتزت شباكه بـ43 هدفًا.
البرتغال - رونالدو‎

ماذا قال رونالدو بعد رباعية ليتوانيا؟

أعرب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن سعادته الكبيرة بعد تسجيله سوبر هاتريك في فوز منتخب بلاده البرتغال على ليتوانيا، بنتيجة 5-1، أمس الثلاثاء ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، وبعد البداية الضعيفة للبرتغال في التصفيات بالتعادل على أرضها في أول مباراتين أمام كل من صربيا وأوكرانيا، تمكنت من الفوز خارج ميدانها على صربيا برباعية، قبل أن تسجل أمس خماسية في شباك ليتوانيا، لترفع رصيدها إلى 8 نقاط في المركز الثاني، في المجموعة التي يتأهل منها أول منتخبين للنهائيات.
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