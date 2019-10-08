رونالدو يوجه رسالة قوية قبل تصفيات يورو 2020

تحرير:محمد جمال ٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:١٥ م

كريستيانو رونالدو

وجه كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس والمنتخب البرتغالى رسالة قوية بعد انضمامه لتدريبات المنتخب البرتغالي، استعدادًا لمواجهات المنتخب فى التصفيات المؤهلة أمم أوروبا (يورو 2020). وكتب الدون فى تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أمر يسعدني دائمًا العودة إلى بلدي وتمثيل المنتخب الوطني ورؤية زملائي في العديد من المعارك المقبلة". وأضاف الدولى البرتغالى: "سنقاتل مجددًا من أجل إعادة اسم البرتغال إلى القمة مجددًا، هيا بنا نذهب!".

ومن المقرر أن يخوض البرتغال مباراتين الأولى أمام لوكسمبرج على أرضه يوم 11 أكتوبر والتى ستقام على ملعب سبورتينج، ثم يطير إلى أوكرانيا ليواجهه هناك على ملعب أولمبيكسي 14 من الشهر ذاته. E sempre uma grande felicidade estar de volta ao meu pa?s, representar a seleç?o nacional e rever amigos