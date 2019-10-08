البدري: متفائل لهذا السبب.. وأضحك على الانتقادات

تحرير:سعد الدين محمود ٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٤٠ م

حسام البدري

أكد حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني، أن أي مدرب يحلم بتدريب منتخب بلاده، مشيرًا إلى أنه حقق حلمه بالوصول لمنصب المدير الفني لمنتخب الفراعنة. وأضاف البدري في تصريحاته تليفزيونية مساء اليوم الثلاثاء، عبر قناة Time Sports أن المسؤولية كبيرة على عاتقه، خاصة أن تدريب المنتخب يختلف عن تدريب الأندية، كاشفًا أنه تلقى 4 عروض داخل وخارج مصر، لكن كان لديه شعور بأنه مرشح بقوة لتدريب منتخب مصر في ظل مرحلة التغيير الأخيرة، لذلك فضل عدم التعجل في مستقبله.

واستمر في حديثه: «أسعى لتحقيق طموحات الشعب المصري، وأعدهم ببذل كل الجهد لاسعادهم، ومتفائل برغبة اللاعبين وحماسهم لتحقيق أهدافهم والالتزام الذي يتحلون به، وهو ما رأيته في المران الأول للفريق لذلك أنا سعيد». وعن الانتقادات علق: «أضحك وأندهش حينما أسمع بعض الانتقادات المتعلقة