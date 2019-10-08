ميسي: كنت أعتقد أن بيريز سيحاول ضم نيمار

تحرير:محمد جمال ٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٤١ م

ليونيل ميسي

علق ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين وبرشلونة الإسبانى على أزمة البرازيلي نيمار الأخيرة، مشيرًا إلى أنه يعتقد إذا لم ينتقل نيمار للفريق الكتالونى كان سيذهب إلى ريال مدريد، لكن رئيس الملكى وإدارته لم يفعلوا أى شئ ولم يحاولوا حتى ضم اللاعب. وقال ميسي لردايو "RAC 1" الإسبانى عن نيمار:" اعتقدت بصدق أنه في هذا السوق، إذا لم يأت إلى هنا، فسوف يذهب إلى مدريد، لأنه كان يعتقد أنه يتطلع حقًا إلى المغادرة، من أجل التغيير، وكان يعتقد أن فلورنتينو ومدريد سيفعلان شيئًا ليقوم بذلك " .

وتناقلت الصحف العالمية على مدار موسم الإنتقالات الصيفية الحالي، شائعات عن انتقال نيمار لبرشلونة من صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، وهو ما أكدته بعض التصريحات من إدارة الجانبين، لكن انتهت المحاولات بالفشل . كما تطرق ميسي فى حواره مع الراديو الإسبانى عن طرد عثمان ديمبلي الأخير فى مباراة البلوجرانا مع



وتناقلت الصحف العالمية على مدار موسم الإنتقالات الصيفية الحالي، شائعات عن انتقال نيمار لبرشلونة من صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، وهو ما أكدته بعض التصريحات من إدارة الجانبين، لكن انتهت المحاولات بالفشل .

كما تطرق ميسي فى حواره مع الراديو الإسبانى عن طرد عثمان ديمبلي الأخير فى مباراة البلوجرانا مع إشبيلية، والتى انتهت بفوز الأول بأربعة أهداف نظيفة، لكن شهدت المباراة حالتين طرد عثمان ديمبلي ورنالدو راخو، وكان ديمبلي هاجم حكم المباراة



وقال ميسي فى حواره عن ديمبلي :" أخبرته أنه من الصعب جدًا عليه أن يقول شيئًا من هذا القبيل، لأنه من الصعب تكوين الجمل، أيدني السيد في مؤتمر صحفي، لقد فوجئنا أنه فهم ذلك بوضوح لأنه ما زال يكلفه التحدث باللغة الإسبانية".