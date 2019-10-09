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الإبراشي: «الإخوان أخر ناس تتكلم عن سد النهضة» (فيديو)

تحرير:محمد فتحي ٠٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ ص
وائل الإبراشي
وائل الإبراشي
قال الإعلامي وائل الإبراشي، إنه لا يحق لتنظيم الإخوان وجماعته الإرهابية، أن يتحدثوا عن أزمة سد النهضة، نظرًا لأنهم أصحاب أغبى إجتماع في التاريخ، والذي تم بين الرئيس المعزول محمد مرسي، وعدد من السياسين على الهواء مباشرة حينها، مضيفًا خلال برنامج «كل يوم»، المذاع على فضائية «أون إي»، أن تنظيم الإخوان الإرهابي، يصطاد في الماء العكر بشأن أزمة سد النهضة بين مصر وإثيوبيا، موضحًا أنه بعد تلقي تنظيم الإخوان عدد من الصفعات المتتالية، أطلقوا شائعة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد تخلى عن حقوق مصر في المياه حتى تعود لإفريقيا مرة أخرى.
وأضاف الإبراشي: «الإخوان أخر ناس يتكلموا عن سد النهضة، يعنوا إنتوا مش خايفين على مصر ولا جيشنا ولا حدودنا هتخافوا على مياه النيل، ابعدوا عن القضايا المتعلقة بأمننا القومي». وكان الرئيس السيسي، قد أكد في وقت سابق، التزام الدولة المصرية، بكل مؤسساتها، بحماية الحقوق المائية المصرية في مياه
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احمد -موسى

أحمد موسى: قضية المياه أمن قومي.. ونثق في مؤسسات الدولة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أرسل رسالة دعم لموقف الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيما يخص مشكلة مياه النيل، قائلا خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الثلاثاء: «المياه أمن قومي لمصر، وهو ما تعمل عليه الدولة المصرية، ولا أحد يزايد على الرئيس والدولة المصرية في هذا الأمر»، مضيفًا أن جلسة البرلمان غدًا ستشهد حضور كل من: رئيس الحكومة المهندس مصطفى مدبولي، ووزير الخارجية سامح شكري، والدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية لمناقشة قضية سد النهضة.
على-عبد-العال-رئيس-مجلس-النواب (2)

رئيس مجلس النواب: «السيسي» حريص على الاهتمام بالشباب

أكد رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، حرص الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي، على الأهتمام بالشباب والتواصل معهم، وطالب النواب بضرورة التواصل مع الشباب بشكل مستمر في دوائرهم، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب للمجلس اليوم الثلاثاء، خلال تعقيب النواب على البيان الذي ألقاه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، إذ قال عبد العال: «إن الرئيس يحرص على منح الشباب فرصي للتعبير عن نفسه، ومؤتمرات الشباب تعد نموذجا لحرص الرئيس على ذلك»، مشيرا إلي أن مؤتمرات الشباب سيتم عقدها بشكل دوري وليس على فترات متباعدة.
الخارجية المصرية

الخارجية تهيب المصريين في السودان الإلتزام بصلاحية التاشيرة

أهاب السفير ياسر محمود هاشم، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، بجميع المواطنين المصريين المقيمين بجمهورية السودان الشقيق والراغبين في السفر إليها الإلتزام التام بمدة صلاحية التأشيرات الرسمية لدى وصولهم إلى السودان، إذ قال مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، في تصريح اليوم الثلاثاء، بإن السلطات السودانية بدأت في توقيع غرامات تأخير على المقيمين الأجانب الذين تجاوزوا مدة التأشيرات الرسمية التي دخلوا بها البلاد، ومن بينهم المواطنون المصريون.
ذكرى صاروخان

إحياء ذكرى مرور 120 عامًا على ميلاد صاروخان مؤسس الكاريكاتير

احتفلت مكتبة الإسكندرية اليوم الثلاثاء، بمرور 120 عامًا على ميلاد الفنان الأرمني "ألكسندر صاروخان"، أحد رموز الكاريكاتير في مصر، وذلك بالتعاون مع الجمعية المصرية للكاريكاتير وجمعية القاهرة الخيرية الأرمينية العامة. وقال رئيس قطاع الإعلام والاتصال بمكتبة الإسكندرية الدكتور سامح فوزي - في كلمته نائبًا عن الدكتور مصطفى الفقي مدير المكتبة: "إن هذه الاحتفالية تأتي تقديرًا لقيمة "صاروخان" الفنية، ودوره في ازدهار فن الكاريكاتير في مصر، وذلك في إطار مشروعات المكتبة لتوثيق الذاكرة الصحفية، والتي صدر عنها كتبًا توثيقية لعدد من المؤسسات الصحفية منها أخبار اليوم وروزاليوسف".
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احمد -موسى

أحمد موسى: قضية المياه أمن قومي.. ونثق في مؤسسات الدولة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أرسل رسالة دعم لموقف الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيما يخص مشكلة مياه النيل، قائلا خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الثلاثاء: «المياه أمن قومي لمصر، وهو ما تعمل عليه الدولة المصرية، ولا أحد يزايد على الرئيس والدولة المصرية في هذا الأمر»، مضيفًا أن جلسة البرلمان غدًا ستشهد حضور كل من: رئيس الحكومة المهندس مصطفى مدبولي، ووزير الخارجية سامح شكري، والدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية لمناقشة قضية سد النهضة.
مجلس-النواب

مطالبات بزراعة مجلس النواب لزيارة البرلمان الإثيوبي

أكد نواب لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، على ضرورة تبني اللجنة ملفات ومشكلات المزارعين، خلال الفترة المقبلة، للعمل على حسمها ورفع معاناه الفلاحين، إذ أن من أبرز الملفات التي تحتاج إلى تدخل حاسم ملفات المبيدات المغشوشة، وأسعار المحاصيل خاصة القطن والأرز والثروة الحيوانية، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الأول بدور الانعقاد الجديد، اليوم الإثنين، برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة. وقال النائب محمود هيبة، إن ملف المبيدات المغشوشة يحتاج إلى وقفة حاسمة من الحكومة، مطالبا بحضور الوزراء المختصين لمناقشة الملف.
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إثيوبيا: مستعدون لحل أي خلافات بشأن سد النهضة

قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، إن بلاده على استعداد لحل أي خلافات ومخاوف متعلقة بشأن سد النهضة من خلال التشاور بين الدول «المشاطئة لنهر النيل». وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان: «تؤكد حكومة إثيوبيا حق جميع الإحدى عشرة دولة المطلة على النيل في الاستفادة من مياه النيل على أساس مبادئ الاستخدام العادل، وعدم التسبب في أي ضرر كبير»، مضيفًا أن هذا يؤكد حق إثيوبيا في تطوير مواردها المائية لتلبية الاحتياجات الإنمائية لشعبها، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
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السيسي: مصر ملتزمة بحماية حقوقها المائية في مياه النيل

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، التزام الدولة المصرية، بكل مؤسساتها، بحماية الحقوق المائية المصرية في مياه النيل، قائلًا في تدوينة عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي: «تابعت عن كثب نتائج الاجتماع الثلاثي لوزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا لمناقشة ملف سد النهضة الإثيوبي، والذي لم ينتج عنه أي تطور إيجابي، وأؤكد أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية في مياه النيل، ومستمرة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات على الصعيد السياسي وفي إطار محددات القانون الدولي لحماية هذه الحقوق وسيظل النيل الخالد يجرى بقوة رابطاً الجنوب بالشمال برباط التاريخ والجغرافيا».
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