الإبراشي: «الإخوان أخر ناس تتكلم عن سد النهضة» (فيديو)

تحرير:محمد فتحي ٠٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ ص

وائل الإبراشي

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إنه لا يحق لتنظيم الإخوان وجماعته الإرهابية، أن يتحدثوا عن أزمة سد النهضة، نظرًا لأنهم أصحاب أغبى إجتماع في التاريخ، والذي تم بين الرئيس المعزول محمد مرسي، وعدد من السياسين على الهواء مباشرة حينها، مضيفًا خلال برنامج «كل يوم»، المذاع على فضائية «أون إي»، أن تنظيم الإخوان الإرهابي، يصطاد في الماء العكر بشأن أزمة سد النهضة بين مصر وإثيوبيا، موضحًا أنه بعد تلقي تنظيم الإخوان عدد من الصفعات المتتالية، أطلقوا شائعة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد تخلى عن حقوق مصر في المياه حتى تعود لإفريقيا مرة أخرى.

وأضاف الإبراشي: «الإخوان أخر ناس يتكلموا عن سد النهضة، يعنوا إنتوا مش خايفين على مصر ولا جيشنا ولا حدودنا هتخافوا على مياه النيل، ابعدوا عن القضايا المتعلقة بأمننا القومي». وكان الرئيس السيسي، قد أكد في وقت سابق، التزام الدولة المصرية، بكل مؤسساتها، بحماية الحقوق المائية المصرية في مياه