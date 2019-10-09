صحف عربية: هدوء حذر في بغداد وتركيا تستعد للحرب

تركيا دفعت بتعزيزات عسكرية جديدة إلى المنطقة الحدودية مع سوريا، وذلك استعدادا لعملية عسكرية وشيكة قالت أنقرة إنها ستشنها ضد قوات سوريا الديمقراطية، المتمركزة شرقي سوريا

تحرير:وفاء بسيوني ٠٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥١ ص

تنوعت عناوين الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، بين استعراض تطورات الأوضاع في العراق وتداعيات الانسحاب الأمريكي من سوريا، كما تناولت وقائع محاولات عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إضافة إلى العديد من القضايا المتنوعة. نبدأ من العراق، حيث ذكرت صحيفة "العراق" أن العاصمة العراقية بغداد استيقظت، أمس الثلاثاء، على هدوء حذر، بعد أسبوع من الاحتجاجات التي شابتها أعمال عنف أسفرت عن مقتل أكثر من مئة شخص، بحسب تعداد رسمي، وغداة دعوة رئيس الجمهورية إلى وقف التصعيد، والدعوة للحوار.

وبحسب حصيلة رسمية، قُتل أكثر من مئة شخص، أغلبيتهم من المتظاهرين، وجرح أكثر من 6 آلاف آخرين، منذ انطلاق الاحتجاجات في الأول من الشهر الحالي في بغداد ومدن جنوبية، للمطالبة باستقالة الحكومة المتهمة بالفساد. وتحت عنوان "تفاهم بين الحكومة والمحتجين على تعليق المظاهرات في العراق"، أفادت صحيفة "الشرق الأوسط"

وبحسب حصيلة رسمية، قُتل أكثر من مئة شخص، أغلبيتهم من المتظاهرين، وجرح أكثر من 6 آلاف آخرين، منذ انطلاق الاحتجاجات في الأول من الشهر الحالي في بغداد ومدن جنوبية، للمطالبة باستقالة الحكومة المتهمة بالفساد.



وتحت عنوان "تفاهم بين الحكومة والمحتجين على تعليق المظاهرات في العراق"، أفادت صحيفة "الشرق الأوسط" أن مكتب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، كشف أمس، عن تفاهم مع تنسيقيات المتظاهرين على تعليق الاحتجاجات في البلاد إلى حين الانتهاء من "أربعينية الحسين" في 20 أكتوبر الحالي.

وقال مصطفى جبار، مسؤول خلية المتابعة في مكتب رئيس الوزراء، في تصريح له: "تواصلنا مع جميع تنسيقيات المظاهرات في بغداد والمحافظات، وأعلنت (التنسيقيات) إيقاف مظاهراتها إلى ما بعد زيارة الأربعين".



وأشارت صحيفة "الاتحاد" إلى أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بحث تطورات المظاهرات في العراق مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، وحث بومبيو عبد المهدي على التعاطي مع شكاوى ومطالب المتظاهرين والعمل على تنفيذ إصلاحات.

وقالت الوزارة في بيان إن بومبيو أدان خلال الاتصال مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي "أعمال العنف الأخيرة في العراق"، وأشار إلى أن "من ينتهكون حقوق الإنسان يجب أن يُحاسبوا".



وأوضحت صحيفة "القبس" أن مايك بومبيو أدان أعمال العنف الدموية في العراق، داعيا حكومة البلاد إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وفق ما أعلنته وزارة الخارجية الأمريكية.

وأضافت أن الوزير أعرب عن أسفه للخسائر المأساوية في الأرواح خلال الأيام القليلة الماضية، وحض الحكومة العراقية على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.



وبالانتقال إلى سوريا، ذكرت "الشرق الأوسط" تحت عنوان "تغريدات ترامب تخلط الأوراق في سوريا"، أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسحب قوات بلاده جزئيا من شمال شرقي سوريا، وتغريداته حول تركيا والأكراد، أسفرت عن خلط الأوراق بين الأطراف المنخرطة في الأزمة السورية.

وغداة تعرض قراره لانتقادات من أعضاء في الكونجرس ومسؤولين سابقين، حاول ترامب أمس التخفيف من ذلك، إذ أكد أن عدد الجنود الذين انسحبوا من منطقتي تل أبيض ورأس العين، لم يتجاوز الـ50.

كما شدد على أن الولايات المتحدة "لم تتخلَّ عن الأكراد" في سوريا. وأعلن ترامب أيضا عن اجتماع مرتقب مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في 13 من الشهر المقبل.



وأشارت صحيفة "الجزيرة" إلى أن وزارة الدفاع التركية أعلنت، الثلاثاء، استكمال الاستعدادات لشن عملية عسكرية في شمال سوريا، وسط ورود إشارات متناقضة من الولايات المتحدة حول ما إذا كان الرئيس دونالد ترامب سيسمح بالهجوم.

وأمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجنود الأمريكيين بالانسحاب من المنطقة الحدودية بين تركيا وسوريا بعد اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وهدد الرئيس التركي مرارًا بشن هجوم على المقاتلين الأكراد في شمال سوريا نظرًا لعلاقتهم مع الانفصاليين في بلاده.



وتحت عنوان "مسؤول تركي: العملية العسكرية لاجتياح شمال سوريا تبدأ بعد قليل"، كشفت صحيفة "البيان" عن أن أحد مساعدي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال إن القوات التركية ستعبر مع قوات الجيش السوري الحر الحدود التركية نحو الشمال السوري بعد قليل.

وقد دفعت تركيا بتعزيزات عسكرية جديدة إلى المنطقة الحدودية مع سوريا، وذلك استعدادا لعملية عسكرية وشيكة قالت أنقرة إنها ستشنها ضد قوات سوريا الديمقراطية، المتمركزة شرقي سوريا.

وكان الجيش التركي قد استهدف، الثلاثاء، مواقع لقوات سوريا الديمقراطية على الحدود.

وأوضحت "الخليج" أنه من شأن الانسحاب الأمريكي أن يضعف وضع القوات التي يقودها الأكراد، والتي تعد شريكة لواشنطن في سوريا، أمام توغل القوات المسلحة التركية.

وقال مصطفى بالي، المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية: "لا تزال الحشود التركية على الحدود مستمرة، ولدينا بعض المعلومات التي تشير إلى أن الدولة التركية جلبت بعض فصائل (المعارضة) من الجيش الحر، من جرابلس وإعزاز وعفرين إلى الحدود".



وحول عزل ترامب، ذكرت "القبس" أن الرئيسة الديمقراطية لمجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، رأت أن رفض البيت الأبيض التعاون مع الكونجرس في التحقيق الجاري بشأن احتمال إطلاق إجراءات لعزل الرئيس دونالد ترامب، هو محاولة لإخفاء وقائع على نحو غير قانوني.

وقالت بيلوسي في بيان، إن إعلان البيت الأبيض رفضه التعاون هو ببساطة محاولة أخرى لإخفاء الحقائق حول الجهود المشينة لإدارة ترامب للضغط على قوى أجنبية من أجل التدخل في انتخابات 2020.



وتحت عنوان "ترامب يهاجم إجراءات الكونجرس لعزله ويصفها بـ(المهزلة)"، أوضحت "الخليج" أن حدة المواجهة الدائرة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والديمقراطيين تصاعدت أمس، إذ وصف ترامب جلسات الاستماع الحالية في الكونجرس لإطلاق إجراءات لعزله بأنها "مهزلة"، معلنًا منع سفير البلاد لدى الاتحاد الأوروبي من الإدلاء بشهادته في التحقيقات الجارية، ودعا وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون إلى الترشح في الانتخابات ضده، في الوقت الذي رفضت فيه الصين دعوته إلى فتح تحقيقات بشأن فساد منافسه المحتمل في انتخابات الرئاسة المقبلة، جو بايدن.