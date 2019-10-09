سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

صحف عربية: هدوء حذر في بغداد وتركيا تستعد للحرب

تركيا دفعت بتعزيزات عسكرية جديدة إلى المنطقة الحدودية مع سوريا، وذلك استعدادا لعملية عسكرية وشيكة قالت أنقرة إنها ستشنها ضد قوات سوريا الديمقراطية، المتمركزة شرقي سوريا
تحرير:وفاء بسيوني ٠٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥١ ص
صحف عربية
صحف عربية
تنوعت عناوين الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، بين استعراض تطورات الأوضاع في العراق وتداعيات الانسحاب الأمريكي من سوريا، كما تناولت وقائع محاولات عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إضافة إلى العديد من القضايا المتنوعة. نبدأ من العراق، حيث ذكرت صحيفة "العراق" أن العاصمة العراقية بغداد استيقظت، أمس الثلاثاء، على هدوء حذر، بعد أسبوع من الاحتجاجات التي شابتها أعمال عنف أسفرت عن مقتل أكثر من مئة شخص، بحسب تعداد رسمي، وغداة دعوة رئيس الجمهورية إلى وقف التصعيد، والدعوة للحوار.
وبحسب حصيلة رسمية، قُتل أكثر من مئة شخص، أغلبيتهم من المتظاهرين، وجرح أكثر من 6 آلاف آخرين، منذ انطلاق الاحتجاجات في الأول من الشهر الحالي في بغداد ومدن جنوبية، للمطالبة باستقالة الحكومة المتهمة بالفساد. وتحت عنوان "تفاهم بين الحكومة والمحتجين على تعليق المظاهرات في العراق"، أفادت صحيفة "الشرق الأوسط"
اقرأ المزيد
أرامكو

أرامكو تستعيد الطاقة الإنتاجية القصوى للنفط نهاية نوفمبر

قال الرئيس التنفيذي لـ"أرامكو" أمين الناصر، اليوم الأربعاء، إن الشركة في طريقها لاستعادة الطاقة الإنتاجية القصوى للنفط عند 12 مليون برميل يوميا بحلول نهاية شهر نوفمبر القادم.? وأضاف الناصر - أمام مؤتمر للنفط والمال في لندن حسبما أفادت قناة العربية الاخبارية - إن الهجمات التي تعرضت لها «أرامكو» رفعت أسعار النفط بنسبة 20%، وقد تستمر (الهجمات) إذا لم تكن هناك استجابة دولية منسقة.? وتابع أن «غياب التصميم الدولي على اتخاذ إجراء ملموس قد يشجع المهاجمين ويعرض أمن الطاقة في العالم لخطر أكبر».?
نبيل -القروي

حملة «المرشح المسجون» بتونس تنفي انسحابه من الانتخابات

نفى المكتب الإعلامي لحملة المرشح الرئاسي التونسي نبيل القروي، صحة ما يتردد عن انسحابه من السباق الرئاسي، مؤكدا أنها شائعات لا أساس لها من الصحة، موضحًا في بيان اليوم الثلاثاء، أن القروي متمسك بحقه في خوض الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية «احتراما لإرادة الشعب والناخبين».. كان المرشح الرئاسي المسجون، نبيل القروي، قد قال في وقت سابق، إن حزبه «قلب تونس»، حل أولا في الانتخابات البرلمانية في تونس الأحد الماضي، دون أن يعطي تفاصيل عن كيفية الحصول على النتيجة.
قوات امريكية

الانسحاب الأمريكي من سوريا.. طعنة في ظهر الأكراد

"الولايات المتحدة انخرطت أكثر وأكثر في حرب بلا هدف في الأفق"، بهذه الكلمات أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب الفعلي للقوات الأمريكية من مواقع في شمال شرقي سوريا، حيث بدأت واشنطن أمس الإثنين سحب قواتها من مناطق الشريط الحدودي مع تركيا في شمال سوريا، وهو ما يفتح الطريق أمام تنفيذ أنقرة تهديدها بشنّ هجوم ضد المقاتلين الأكراد. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برر قرار الانسحاب بالقول أيضا إنه يريد ترك الأطراف الضالعة في النزاع "تحل الوضع"، وذلك في أول رد فعل منذ إعلان البيت الأبيض سحب جنود من شمال سوريا.
صحف-الإمارات (1)

الصحف العربية تبرز الانسحاب الأمريكي من سوريا

أبرزت الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، الانسحاب الأمريكي من سوريا وطالعتنا أيضا على تطورات الأحداث في العراق، كما استعرضت نتائج الانتخابات التونسية إضافة إلى العديد من القضايا والموضوعات. ذكرت صحيفة "الجزيرة" أن الولايات المتحدة بدأت الإثنين سحب قواتها من مناطق الشريط الحدودي مع تركيا في شمال سوريا، مما يفتح الطريق أمام تنفيذ أنقرة تهديدها بشن هجوم ضد المقاتلين الأكراد. وأشارالرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن قرار الولايات المتحدة سحب جنودها من شمال سوريا جاء لترك الأطراف الضالعة في النزاع "تحل الوضع".
اقرأ المزيد من الأخبار
قوات امريكية

الانسحاب الأمريكي من سوريا.. طعنة في ظهر الأكراد

"الولايات المتحدة انخرطت أكثر وأكثر في حرب بلا هدف في الأفق"، بهذه الكلمات أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب الفعلي للقوات الأمريكية من مواقع في شمال شرقي سوريا، حيث بدأت واشنطن أمس الإثنين سحب قواتها من مناطق الشريط الحدودي مع تركيا في شمال سوريا، وهو ما يفتح الطريق أمام تنفيذ أنقرة تهديدها بشنّ هجوم ضد المقاتلين الأكراد. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برر قرار الانسحاب بالقول أيضا إنه يريد ترك الأطراف الضالعة في النزاع "تحل الوضع"، وذلك في أول رد فعل منذ إعلان البيت الأبيض سحب جنود من شمال سوريا.
صحف-الإمارات (1)

الصحف العربية تبرز الانسحاب الأمريكي من سوريا

أبرزت الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، الانسحاب الأمريكي من سوريا وطالعتنا أيضا على تطورات الأحداث في العراق، كما استعرضت نتائج الانتخابات التونسية إضافة إلى العديد من القضايا والموضوعات. ذكرت صحيفة "الجزيرة" أن الولايات المتحدة بدأت الإثنين سحب قواتها من مناطق الشريط الحدودي مع تركيا في شمال سوريا، مما يفتح الطريق أمام تنفيذ أنقرة تهديدها بشن هجوم ضد المقاتلين الأكراد. وأشارالرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن قرار الولايات المتحدة سحب جنودها من شمال سوريا جاء لترك الأطراف الضالعة في النزاع "تحل الوضع".
البنتاجون

البنتاجون يوقف التنسيق الجوي مع تركيا فوق سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن مركز العمليات الجوية المشتركة، أخرج تركيا من ترتيب المهام الجوية في سوريا. وقالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية كارلا جليسون، وفقا لراديو (سوا) الأمريكي، اليوم الثلاثاء، إن المركز أوقف تزويد تركيا بمعلومات مراقبة واستكشاف. وحول ما إذا كانت هذه الخطوة بمثابة إغلاق المجال الجوي بوجه سلاح الجو التركي، أوضحت أنه من الناحية التقنية لا يمكننا القول إن المجال الجوي أغلق في وجه الطيران التركي، لكن عندما يتم إخراج آلية جوية من ترتيب المهام الجوية، فإن تحليقها في مجال جوي دون تنسيق أشبه بالمستحيل.
صحف-سودانية

صحف عربية: تواصل انتفاضة العراق والأردن ينتصر للمعلم

تصدّرت تطورات الأوضاع في العراق وتحقيقات عزل الرئيس دونالد ترامب عناوين الصحف العربية الصادرة اليوم الإثنين، كما أطلعتنا على سير الانتخابات في تونس، إضافة إلى العديد من القضايا والموضوعات المتنوعة. وكشفت صحيفة "الاتحاد" عن تواصل سقوط المتظاهرين أمس الأحد، في مواجهات مع القوات الأمنية في بغداد، في سادس أيام الحركة الاحتجاجية التي كانت أسفرت عن مقتل أكثر من مئة شخص، بحسب مصادر أمنية وطبية. وسمع دوي إطلاق النار خلال المواجهات التي وقعت في مدينة الصدر في شرق العاصمة، حيث أقدم المتظاهرون على إشعال إطارات وإطلاق الألعاب النارية باتجاه القوات الأمنية.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]