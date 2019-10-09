رياضة

تركي آل الشيخ يوجه رسالة مؤثرة للخطيب (فيديو)

٠٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص
تركي آل الشيخ والخطيب
تركي آل الشيخ والخطيب
وجه المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، رسالة إلى محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ونشر «آل الشيخ» مقطع فيديو، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قال فيه: «لسه عارف بموضوع الخطيب، ألف سلامة وما يشوف شر، ربنا يرجعه لأهله وأحبابه بخير، بصحة وعافية إن شاء الله». وسبق أن أعلن آل الشيخ خلال الأيام الماضية، رفضه التجاوزات والإساءات بحق الخطيب وأسرته، بعد ساعات من تصريحات مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، ضد نظيره في الأهلي.
كان النادي الأهلي أعلن أن الخطيب سيخضع لعملية حقن موضعي للعصب في الظهر خلال الأيام القليلة المقبلة، بمعرفة الخبير الألماني «بيرتا لانفي»، وذلك في محاولة أخيرة للتخلص من الآلام القاسية التي انتابت رئيس الأهلي في الأيام الماضية. وقال الطبيب المعالج أحمد فرهود، الطبيب المصري المعاون للخبير
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ريجيلون يتحدى زيدان بعد البداية الرائعة

أكد سيرجيو ريجيلون، الظهير الأيسر لريال مدريد، المعار لإشبيلية، أنه يسعى ويبذل قصارى جهده مع الفريق الأندلسي، وذلك بعد أن قرر مدرب الميرينجي، زين الدين زيدان، التعاقد مع مواطنه فيرلاند ميندي، خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، بينما رحل ريجيلون للحصول على فرصة أكبر للمشاركة، ومن ثم تألق وانضم لأول مرة لصفوف المنتخب الإسباني. وقال ريجيلون في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية: "حين ظهرت قائمة المنتخب ووجدت اسمي، ضربت الأريكة وبدأت في الصراخ. لقد كانت لحظة مثيرة للغاية، وتلقيت التهاني من مدريد، من زملائي وأصدقائي".
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البطولة العربية.. الإسماعيلي يواجه بطل الإمارات

أسفرت قرعة دور الستة عشر من كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، التي أقيمت في الرياض، عن مواجهات قوية لممثلي مصر، حيث يلتقي فريق الإسماعيلي مع نظيره الجزيرة الإماراتي، وستقام مواجهة الذهاب في مصر أولًا ثم يحل الدراويش ضيفًا على الفريق الإماراتي، فيما يقابل فريق الاتحاد السكندري نظيره المحرق البحريني، وخوض مباراة الذهاب في مصر ثم يحل ضيفًا أيضًا على الفريق البحريني في لقاء الاياب، كما شهدت القرعة قمة نارية مغربية بين الرجاء والوداد في دربي كازابلانكا.
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مدرب الأهلى السابق يقترب من تدريب هذا النادى

اقترب المدرب الأورجويانى مارتن لاسارتى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى السابق، من العودة إلى التدريب عبر بوابة الكرة الإسبانية، من خلال فريق جيرونا، أو ديبورتيفو لاكورونيا، حسبما ذكر موقع "جرادا" الإسبانى، الذي أكد أن مباراة الخميس التي ستجمع جيرونا وديبورتيفو لاكورونيا من الممكن أن تشهد إقالة المدير الفني للفريق الخاسر، وسيكون لاسارتي أحد الخيارات بالنسبة لإدارة الناديين، مشيرًا إلى أن مدرب الأهلي المصري السابق، أحد الأسماء القوية المعروضة على إدارة الناديين، في حالة اتخاذهم قرارا بإقالة المدير الفنى.
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تعليق ناري من مرتضى بعد تغريدة تركي لدعم الخطيب

علق مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على تغريدة تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، وقال مرتضى عبر قناة «الحدث»، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء: «لن يوقع أحد بيني وبين صديقي تركي آل الشيخ، أقدر هذا الرجل الذي دعم نادي الزمالك ولن تحدث فتنة بيننا»، موضحا: «التغريدة التي نشرها آل الشيخ ليست من أجل ما قلته، بل لأنه وجد جماهير عادية تسب محمود الخطيب وعائلته، وكان ذلك بمنزلة تعزية له، ولكنهم يستشهدون به الآن رغم أنه وصف مجلس إدارة الأهلي بالعصابة. لا تنسوا أيضا، أنتم من أخذتم أمواله وقمتم بتطفيشه من مصر».
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رسالة مفاجئة من تركي آل الشيخ لمحمود الخطيب

وجه المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، ومالك نادي ألميريا الإسباني، رسالة إلى محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي، بعد الهجوم الذي شنه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، على الأول، حيث كتب آل الشيخ، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا: "الكابتن الخطيب له وعليه.. ونتفق ونختلف.. لكني لا أقبل أبدًا التطاول بألفاظ خارجة عليه أو التعرض لأسرته بما لا يليق، أدعمه وأسانده في تلك الحالة.. نتفق أو نختلف حول الكورة ده شأن طبيعي لكن.. التعرض لأهله عيب وحرام".
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