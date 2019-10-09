تركي آل الشيخ يوجه رسالة مؤثرة للخطيب (فيديو)

٠٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص

تركي آل الشيخ والخطيب

وجه المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، رسالة إلى محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ونشر «آل الشيخ» مقطع فيديو، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قال فيه: «لسه عارف بموضوع الخطيب، ألف سلامة وما يشوف شر، ربنا يرجعه لأهله وأحبابه بخير، بصحة وعافية إن شاء الله». وسبق أن أعلن آل الشيخ خلال الأيام الماضية، رفضه التجاوزات والإساءات بحق الخطيب وأسرته، بعد ساعات من تصريحات مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، ضد نظيره في الأهلي.

كان النادي الأهلي أعلن أن الخطيب سيخضع لعملية حقن موضعي للعصب في الظهر خلال الأيام القليلة المقبلة، بمعرفة الخبير الألماني «بيرتا لانفي»، وذلك في محاولة أخيرة للتخلص من الآلام القاسية التي انتابت رئيس الأهلي في الأيام الماضية. وقال الطبيب المعالج أحمد فرهود، الطبيب المصري المعاون للخبير