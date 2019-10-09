رياضة

ميسي: توقعت انضمام نيمار لريال مدريد لهذا السبب

٠٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٥ ص
ليونيل ميسي
ليونيل ميسي
كشف الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، عن مفاجأة بشأن البرازيلي نيمار جونيور، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد تعثر صفقة انتقال البرازيلي إلى صفوف العملاق الكتالوني، صيف العام الجاري. وقال قائد برشلونة، في حوار مع راديو كتالونيا: "بأمانة، اعتقدت في فترة الانتقالات الأخيرة أنه إذا لم ينضم نيمار لبرشلونة، سوف ينتقل إلى ريال مدريد؛ لأنه كان يبحث بجدية عن التغيير، كما رأيت أيضًا أن فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، سيقوم بخطوة ما للتعاقد مع نيمار".
وتطرق أيقونة البارسا للحديث عن طرد زميله عثمان ديمبلي في المباراة الأخيرة ضد إشبيلية بالليجا، موضحًا: "لقد أبلغت الحكم أن ديمبلي لا يمكنه أن ينطق بجملة إسبانية، فهو لا يجيد التحدث بها، كما أكد المدرب إرنستو فالفيردي كلامي في المؤتمر الصحفي بعد المباراة". وقال النجم الأرجنتيني: "اندهشنا من قرار الحكم؛
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ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

فاران: زيدان عظيم.. وبنزيما من أفضل مهاجمي العالم

أكد رافاييل فاران، مدافع ريال مدريد، أن مشكلة استقبال الأهداف التي يعاني منها الفريق ليست بسبب أخطاء الدفاع فقط، بل هي مسؤولية الفريق بأكمله، مشيرًا إلى أن الميرنجي سيتحسن في الفترة المقبلة، وذلك حسبما أفاد لبرنامج "The Transistor". وقال فاران: "أنا شخص متحفظ، وأريد أن يتذكرني الجميع حين أعتزل كرة القدم كيف كنت شخصا ولاعبا، ولا أفتقر إلى جوع الفوز على الإطلاق، نحن في غاية التنافس، وهناك دائمًا رغبة في تحقيق الانتصارات، وقد يحدث إرهاق ذهني كما حدث الموسم الماضي، لكن لكي تلعب في ريال مدريد، يتوجب أن تكون لديك رغبة شديدة في الفوز إلى حد النهم".
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الخروج من الملعب سلاح نجوم إنجلترا لمواجهة العنصرية

قال الإنجليزي تامي أبراهام، مهاجم تشيلسي، إن لاعبي منتخب إنجلترا مستعدون للخروج من الملعب في حال التعرض لإساءة عنصرية خلال اللعب أمام جمهورية التشيك وبلغاريا في تصفيات بطولة أوروبا 2020. وستلعب إنجلترا في ضيافة التشيك في المجموعة الأولى، يوم الجمعة المقبل، قبل السفر للعب في بلغاريا يوم الإثنين التالي في مباراة ستقام في ظل غلق أجزاء من الملعب كعقوبة على مشجعي أصحاب الأرض بسبب إطلاق هتافات عنصرية في يونيو الماضي. وتتصدر إنجلترا المجموعة برصيد 12 نقطة، وستضمن التأهل إلى النهائيات إذا فازت على التشيك صاحبة المركز الثاني.
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ريجيلون يتحدى زيدان بعد البداية الرائعة

أكد سيرجيو ريجيلون، الظهير الأيسر لريال مدريد، المعار لإشبيلية، أنه يسعى ويبذل قصارى جهده مع الفريق الأندلسي، وذلك بعد أن قرر مدرب الميرينجي، زين الدين زيدان، التعاقد مع مواطنه فيرلاند ميندي، خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، بينما رحل ريجيلون للحصول على فرصة أكبر للمشاركة، ومن ثم تألق وانضم لأول مرة لصفوف المنتخب الإسباني. وقال ريجيلون في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية: "حين ظهرت قائمة المنتخب ووجدت اسمي، ضربت الأريكة وبدأت في الصراخ. لقد كانت لحظة مثيرة للغاية، وتلقيت التهاني من مدريد، من زملائي وأصدقائي".
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ميسي: كنت أعتقد أن بيريز سيحاول ضم نيمار

علق ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين وبرشلونة الإسبانى على أزمة البرازيلي نيمار الأخيرة، مشيرًا إلى أنه يعتقد إذا لم ينتقل نيمار للفريق الكتالونى كان سيذهب إلى ريال مدريد، لكن رئيس الملكى وإدارته لم يفعلوا أى شئ ولم يحاولوا حتى ضم اللاعب. وقال ميسي لردايو "RAC 1" الإسبانى عن نيمار:" اعتقدت بصدق أنه في هذا السوق، إذا لم يأت إلى هنا، فسوف يذهب إلى مدريد، لأنه كان يعتقد أنه يتطلع حقًا إلى المغادرة، من أجل التغيير، وكان يعتقد أن فلورنتينو ومدريد سيفعلان شيئًا ليقوم بذلك " .
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متى يتسلم ليونيل ميسي الحذاء الذهبي؟

بات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قريبًا من تسلم جائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في كل الدوريات الأوروبية الموسم الماضي، وأصبح ميسي على موعد مع الفوز بالجائزة للمرة السادسة في مسيرته كرقم قياسي، وذلك بعد تسجيله 36 هدفًا في الدوري الإسباني الموسم الماضي، وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فمن المنتظر أن يتسلم ميسي الجائزة يوم 16 أكتوبر المقبل، وسبق أن حصل ميسي على الجائزة في 5 مناسبات أخرى وتحديدا بمواسم 2009 – 2010، 2011 – 2012، 2012 – 2013، 2016 – 2017، و2017 – 2018.
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دي ماريا بعد الفوز على ريال مدريد: مجرد بداية

علق الدولى الأرجنتيني آنخيل دي ماريا، نجم باريس سان جيرمان، على فوز الفريق الباريسي وتغلب سان جيرمان، على نظيره ريال مدريد، بنتيجة 3-0، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء الأربعاء، على ملعب «حديقة الأمراء»، ضمن مباريات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى مشيدًا بزملائه في الفريق. وصرح دي ماريا عبر شبكة «راديو مونت كارلو» قائلًا: «أنا سعيد للغاية، النتيجة رائعة، وقدمنا عملًا مثاليًا، لقد ركضنا كثيرًا وأدينا مباراة جيدة أمام فريق كبير».
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الأرقام القياسية للأندية في مجموعات دوري الأبطال

ينتظر عشاق كرة القدم بشغف انطلاق مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم، وبالنظر إلى الأرقام القياسية للأندية في مرحلة المجموعات، نجد أن أكثر من شارك في تلك المرحلة هما ريال مدريد وبرشلونة بواقع 24 مرة، ويعد ريال مدريد الأكثر جمعًا للنقاط بواقع 297 نقطة، كما يحمل ريال مدريد الرقم القياسي للأكثر تسجيلًا بواقع 333 هدفًا، وهو أيضًا أكثر من تأهل من تلك المرحلة بواقع 23 مرة، والأكثر تأهلًا بصورة متتالية بواقع 22 مرة بداية من موسم 1997- 1998، أما برشلونة فهو أكثر من تصدر مجموعته بواقع 17 مرة، والأكثر تصدرًا على التوالي بواقع 12 مرة بداية من موسم 2007- 2008.
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