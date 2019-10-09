ميسي: توقعت انضمام نيمار لريال مدريد لهذا السبب

٠٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٥ ص

ليونيل ميسي

كشف الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، عن مفاجأة بشأن البرازيلي نيمار جونيور، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد تعثر صفقة انتقال البرازيلي إلى صفوف العملاق الكتالوني، صيف العام الجاري. وقال قائد برشلونة، في حوار مع راديو كتالونيا: "بأمانة، اعتقدت في فترة الانتقالات الأخيرة أنه إذا لم ينضم نيمار لبرشلونة، سوف ينتقل إلى ريال مدريد؛ لأنه كان يبحث بجدية عن التغيير، كما رأيت أيضًا أن فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، سيقوم بخطوة ما للتعاقد مع نيمار".

وتطرق أيقونة البارسا للحديث عن طرد زميله عثمان ديمبلي في المباراة الأخيرة ضد إشبيلية بالليجا، موضحًا: "لقد أبلغت الحكم أن ديمبلي لا يمكنه أن ينطق بجملة إسبانية، فهو لا يجيد التحدث بها، كما أكد المدرب إرنستو فالفيردي كلامي في المؤتمر الصحفي بعد المباراة". وقال النجم الأرجنتيني: "اندهشنا من قرار الحكم؛

وتطرق أيقونة البارسا للحديث عن طرد زميله عثمان ديمبلي في المباراة الأخيرة ضد إشبيلية بالليجا، موضحًا: "لقد أبلغت الحكم أن ديمبلي لا يمكنه أن ينطق بجملة إسبانية، فهو لا يجيد التحدث بها، كما أكد المدرب إرنستو فالفيردي كلامي في المؤتمر الصحفي بعد المباراة".



وقال النجم الأرجنتيني: "اندهشنا من قرار الحكم؛ لأن تعلم الإسبانية ما زال يكلف ديمبلي الكثير، وتعجبت أيضًا أنه (ماتيو لاهوز) أدرك عبارة (أنت حكم سيئ للغاية) بهذه السرعة".



وبحسب قناة "Gol" الإسبانية، فإن ميسي ذهب مسرعًا إلى لاهوز، وقال له إن ديمبلي لا يجيد التحدث أو التعبير عن رأيه بشكل جيد باللغة الإسبانية، لكن الأخير أصر على قراره، وأشار التقرير إلى أن ميسي لم يكن اللاعب الوحيد الذي برر تصرف ديمبلي، إذ تحدث جيرارد بيكيه مع لاهوز حول ذات الأمر بعد المباراة.

