رسالة حماسية من رونالدو لنجوم منتخب البرتغال

٠٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:١٣ ص

كريستيانو رونالدو

وجه كريستيانو رونالدو، نجم نادي يوفنتوس الإيطالي، رسالة حماسية بعد انضمامه لتدريبات المنتخب البرتغالي، استعدادًا لمباراتي لوكسمبرج يوم 11 أكتوبر الجاري، وأوكرانيا يوم 14 من ذات الشهر، ضمن منافسات التصفيات الأوروبية المؤهلة ليورو 2020. وكتب صاروخ ماديرا، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أمر يسعدني دائمًا العودة إلى بلدي وتمثيل المنتخب الوطني ورؤية زملائي في العديد من المعارك المقبلة، سنقاتل من أجل إعادة اسم البرتغال إلى القمة مجددًا، هيا بنا نذهب".

وشملت قائمة فيرناندو سانتوس، المدير الفني لمنتخب البرتغال، كريستيانو رونالدو وجواو فيليكس، في حين كان روبن سيميدو من أبرز المستجدات بها، وذلك بعد أن راهن أولمبياكوس اليوناني على المدافع صاحب الـ25 عاما، وبعدما قدم معه أداءً جيدا، قرر سانتوس استدعاءه للقائمة وقد يلعب أساسيا للمرة الأولى مع المنتخب البرتغالي. وسيعود

وشملت قائمة فيرناندو سانتوس، المدير الفني لمنتخب البرتغال، كريستيانو رونالدو وجواو فيليكس، في حين كان روبن سيميدو من أبرز المستجدات بها، وذلك بعد أن راهن أولمبياكوس اليوناني على المدافع صاحب الـ25 عاما، وبعدما قدم معه أداءً جيدا، قرر سانتوس استدعاءه للقائمة وقد يلعب أساسيا للمرة الأولى مع المنتخب البرتغالي.



وسيعود بيبي، نجم بورتو، لقيادة دفاع المنتخب، في حين سيراهن سانتوس على كريستيانو (يوفنتوس) وجواو فيليكس (أتلتيكو مدريد) وبرناردو سيلفا (مانشستر سيتي) وجونزالو جويديس (فالنسيا) في الهجوم.



ويحتل المنتخب البرتغالي المركز الثاني بالمجموعة الثانية، برصيد 8 نقاط، بفارق 5 نقاط عن المتصدر أوكرانيا (13 نقطة).

