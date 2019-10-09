طائرة مصر تسقط أمام إيطاليا في مونديال اليابان

٠٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:١٦ ص

منتخب مصر للكرة الطائرة

خسر المنتخب الوطني للكرة الطائرة أمام نظيره منتخب إيطاليا بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، ضمن بطولة كأس العالم المقامة باليابان حتى 15 أكتوبر الجاري، ولم يجد المنتخب الإيطالي أي معاناة في الفوز على منتخب الفراعنة في لقاء استغرق 80 دقيقة فقط، حيث تفوقت إيطاليا على مصر في الأشواط الثلاثة بنتيجة (25-19)، (25-21)، (25-22) على التوالي، في الوقت الذي ظهر الفراعنة فيه خلال اللقاء متراجعًا في المستوى مقارنةً باللقاءات الخمسة السابقة.

وكان منتخب مصر قد تفوق على منتخبي أستراليا وإيران في أول جولتين من المسابقة، قبل أن يخسر أمام البرازيل "كندا وروسيا وإيطاليا"، ليتراجع الفراعنة إلى المركز الثامن في ترتيب البطولة بانتصارين وسبع نقاط، بينما قفز الفريق الإيطالي للمرتبة السادسة بثلاثة انتصارات وثمانى نقاط. ومن المقرر أن يلعب المنتخب الوطني

وكان منتخب مصر قد تفوق على منتخبي أستراليا وإيران في أول جولتين من المسابقة، قبل أن يخسر أمام البرازيل "كندا وروسيا وإيطاليا"، ليتراجع الفراعنة إلى المركز الثامن في ترتيب البطولة بانتصارين وسبع نقاط، بينما قفز الفريق الإيطالي للمرتبة السادسة بثلاثة انتصارات وثمانى نقاط.



ومن المقرر أن يلعب المنتخب الوطني أمام نظيره بولندا في مباراة الجولة السابعة من البطولة فجر غدٍ الخميس.



وتضم بعثة منتخب مصر 14 لاعبًا هم أحمد صلاح وهشام يسري وعبد الله عبد السلام وحسام يوسف وأحمد ضياء وأحمد سعيد وعمر تايسون ومنصور محمد ومحمد عادل ومحمد محسن ورضا شبل وعبد الرحمن سعود ومحمد رضا وأحمد عبد العال.



ويعد أفضل مركز حققه منتخب مصر في كأس العالم للطائرة هو احتلاله المركز الثامن خلال مشاركاته في بطولة 1985 التي أقيمت باليابان.



