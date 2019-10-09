رياضة

طائرة مصر تسقط أمام إيطاليا في مونديال اليابان

٠٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:١٦ ص
منتخب مصر للكرة الطائرة
منتخب مصر للكرة الطائرة
خسر المنتخب الوطني للكرة الطائرة أمام نظيره منتخب إيطاليا بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، ضمن بطولة كأس العالم المقامة باليابان حتى 15 أكتوبر الجاري، ولم يجد المنتخب الإيطالي أي معاناة في الفوز على منتخب الفراعنة في لقاء استغرق 80 دقيقة فقط، حيث تفوقت إيطاليا على مصر في الأشواط الثلاثة بنتيجة (25-19)، (25-21)، (25-22) على التوالي، في الوقت الذي ظهر الفراعنة فيه خلال اللقاء متراجعًا في المستوى مقارنةً باللقاءات الخمسة السابقة.
وكان منتخب مصر قد تفوق على منتخبي أستراليا وإيران في أول جولتين من المسابقة، قبل أن يخسر أمام البرازيل "كندا وروسيا وإيطاليا"، ليتراجع الفراعنة إلى المركز الثامن في ترتيب البطولة بانتصارين وسبع نقاط، بينما قفز الفريق الإيطالي للمرتبة السادسة بثلاثة انتصارات وثمانى نقاط. ومن المقرر أن يلعب المنتخب الوطني
اقرأ المزيد
ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

فاران: زيدان عظيم.. وبنزيما من أفضل مهاجمي العالم

أكد رافاييل فاران، مدافع ريال مدريد، أن مشكلة استقبال الأهداف التي يعاني منها الفريق ليست بسبب أخطاء الدفاع فقط، بل هي مسؤولية الفريق بأكمله، مشيرًا إلى أن الميرنجي سيتحسن في الفترة المقبلة، وذلك حسبما أفاد لبرنامج "The Transistor". وقال فاران: "أنا شخص متحفظ، وأريد أن يتذكرني الجميع حين أعتزل كرة القدم كيف كنت شخصا ولاعبا، ولا أفتقر إلى جوع الفوز على الإطلاق، نحن في غاية التنافس، وهناك دائمًا رغبة في تحقيق الانتصارات، وقد يحدث إرهاق ذهني كما حدث الموسم الماضي، لكن لكي تلعب في ريال مدريد، يتوجب أن تكون لديك رغبة شديدة في الفوز إلى حد النهم".
انجلترا‎

الخروج من الملعب سلاح نجوم إنجلترا لمواجهة العنصرية

قال الإنجليزي تامي أبراهام، مهاجم تشيلسي، إن لاعبي منتخب إنجلترا مستعدون للخروج من الملعب في حال التعرض لإساءة عنصرية خلال اللعب أمام جمهورية التشيك وبلغاريا في تصفيات بطولة أوروبا 2020. وستلعب إنجلترا في ضيافة التشيك في المجموعة الأولى، يوم الجمعة المقبل، قبل السفر للعب في بلغاريا يوم الإثنين التالي في مباراة ستقام في ظل غلق أجزاء من الملعب كعقوبة على مشجعي أصحاب الأرض بسبب إطلاق هتافات عنصرية في يونيو الماضي. وتتصدر إنجلترا المجموعة برصيد 12 نقطة، وستضمن التأهل إلى النهائيات إذا فازت على التشيك صاحبة المركز الثاني.
زيدان (1)

ريجيلون يتحدى زيدان بعد البداية الرائعة

أكد سيرجيو ريجيلون، الظهير الأيسر لريال مدريد، المعار لإشبيلية، أنه يسعى ويبذل قصارى جهده مع الفريق الأندلسي، وذلك بعد أن قرر مدرب الميرينجي، زين الدين زيدان، التعاقد مع مواطنه فيرلاند ميندي، خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، بينما رحل ريجيلون للحصول على فرصة أكبر للمشاركة، ومن ثم تألق وانضم لأول مرة لصفوف المنتخب الإسباني. وقال ريجيلون في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية: "حين ظهرت قائمة المنتخب ووجدت اسمي، ضربت الأريكة وبدأت في الصراخ. لقد كانت لحظة مثيرة للغاية، وتلقيت التهاني من مدريد، من زملائي وأصدقائي".
اقرأ المزيد من الأخبار
منتخب مصر للكرة الطائرة 2

مصر تخسر أمام روسيا في مونديال الطائرة

خسر المنتخب الوطني للكرة الطائرة أمام نظيره منتخب روسيا، بثلاثة أشواط مقابل شوط في المباراة التي جمعت بينهما، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، في خامس جولات بطولة كأس العالم المقامة باليابان حتى 15 أكتوبر الجاري، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: (25-19) و(25-21) و(25-19) و(25-21)، وبهذه النتيجة تراجع ترتيب منتخب مصر في المسابقة إلى المركز الخامس بجدول الترتيب الذي يتصدره منتخب البرازيل أمام أمريكا وبولندا وروسيا، بعد فوز «السيليساو» في الخمس مباريات محققا العلامة الكاملة.
منتخب مصر للكرة الطائرة (2)

طائرة مصر تسقط أمام كندا في مونديال اليابان

خسر المنتخب الوطني للكرة الطائرة أمام كندا بنتيجة (3-2) اليوم السبت، ضمن بطولة كأس العالم المقامة باليابان حتى 15 أكتوبر الجاري، وجاء الشوطان الأول والثاني لصالح منتخب كندا، بواقع (27-25، 27-25)، قبل أن يتعادل المنتخب المصري بحسم الشوطين الثالث والرابع لصالحه، بنتيجة (25-16، 25-22)، ولكن كندا حسمت المواجهة بالفوز في الشوط الخامس (15-9). وبهذه النتيجة ارتفع رصيد المنتخب المصري نقطة وحيدة، ليصل إلى 7 نقاط، بينما حصلت كندا على نقطتين، ليرتفع رصيدها إلى 3 نقاط.
منتخب مصر للكرة الطائرة (2)

طائرة مصر تخسر أمام البرازيل في كأس العالم

خسر المنتخب الوطني للكرة الطائرة أمام البرازيل (1-3) اليوم الجمعة، ضمن بطولة كأس العالم المقامة باليابان حتى 15 أكتوبر الجاري، وجاء الشوط الأول لصالح منتخب البرازيل بواقع (25-19)، قبل أن يتعادل منتخب مصر، ويحسم الشوط الثاني لصالحه (25-21)، لكن راقصي السامبا فازوا بالشوطين الثالث (25-19)، والرابع (25-22)، ليحسموا المباراة التي تأتي ضمن الجولة الثالثة من منافسات بطولة العالم، ومن ثم رفع منتخب البرازيل رصيده لـ9 نقاط في المركز الأول، في حين توقف رصيد منتخب مصر عند 6 نقاط في المركز الثالث مؤقتا، لحين انتهاء باقي منافسات الجولة.
خالد-قمر-الاتحاد

4 مهاجمين على رادار حسام البدري لمعسكر أكتوبر

علمت «التحرير» من مصادر داخل المنتخب الوطني لكرة القدم، أن الجهاز الفني للفراعنة بقيادة حسام البدري، وضع 4 مهاجمين في حساباته خلال معسكر أكتوبر الجاري للاختيار بينهم، فوضع البدري كلا من خالد قمر مهاجم الاتحاد السكندري، وأحمد علي مهاجم بيراميدز، وحسام حسن مهاجم سموحة، وعمرو مرعي مهاجم المقاصة، ضمن اهتماماته خلال الأيام الجارية، ويخوض المنتخب الوطني مباراته الودية أمام منتخب بتسوانا، يوم 14 من الشهر نفسه، في إطار الإعداد لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 التي تقام بالكاميرون.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]