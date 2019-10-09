اشتباك مرتقب بين ريال مدريد وبرشلونة بسبب نجم نابولي

٠٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:١٩ ص

فابيان رويز

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو أنه في الوقت الذي يتحرك فيه برشلونة بوضوح لمراقبة الإسباني فابيان رويز، لاعب وسط نابولي، عبر إيريك أبيدال، السكرتير الفني للنادي الكتالوني، الذي شاهده في مباريات فريقه، ويبدو الأمر مختلفا في ريال مدريد، إذ أوضحت أن نيات ريال مدريد صوب اللاعب لا تبدو واضحة، فلا يقوم بأي تحرك لمتابعة اللاعب علنًا على غرار البارسا. وفسرت الأمر بأن تركيز مسؤولي الريال ربما يكون موزعا على أكثر من جبهة، وذلك في ظل مراقبته لاعبين آخرين في خط الوسط مثل كريستيان إريكسن (توتنهام)، وبول بوجبا (مانشستر يونايتد) المحتمل أن يتعاقد مع أحدهما أيضا.

ولفتت إلى أن سكون الريال الظاهر حاليا بشأن رويز ربما يكون أيضا بسبب خشيته من مزايدات غريمه برشلونة الطامح في ضم اللاعب. وسبق أن حاول مدريد ضم رويز في الصيف الماضي عن طريق صفقة تبادلية مع خاميس رودريجيز، ولكنها لم تنجح، واستمر الأخير في "سانتياجو برنابيو". وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس نابولي أوريليو

ولفتت إلى أن سكون الريال الظاهر حاليا بشأن رويز ربما يكون أيضا بسبب خشيته من مزايدات غريمه برشلونة الطامح في ضم اللاعب.



وسبق أن حاول مدريد ضم رويز في الصيف الماضي عن طريق صفقة تبادلية مع خاميس رودريجيز، ولكنها لم تنجح، واستمر الأخير في "سانتياجو برنابيو".



وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس نابولي أوريليو دي لورينتيس، لا يقف مكتوف الأيدي، بل يسعى أيضا لتجديد عقد اللاعب لتأمينه، مضيفة أن رئيس النادي الإيطالي لن يقبل ببيع عقد اللاعب إلا بمبلغ يتجاوز 60 مليون يورو.



يشار إلى أن رويز انضم إلى نابولي في صيف 2018 الماضي قادمًا من ريال بيتيس الإسباني، في صفقة كلفت النادي الإيطالي 30 مليون يورو، ويرتبط اللاعب بعقد مع نابولي حتى عام 2023.

