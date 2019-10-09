ريجيلون يتحدى زيدان بعد البداية الرائعة

٠٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٩ ص

زيدان

أكد سيرجيو ريجيلون، الظهير الأيسر لريال مدريد، المعار لإشبيلية، أنه يسعى ويبذل قصارى جهده مع الفريق الأندلسي، وذلك بعد أن قرر مدرب الميرينجي، زين الدين زيدان، التعاقد مع مواطنه فيرلاند ميندي، خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، بينما رحل ريجيلون للحصول على فرصة أكبر للمشاركة، ومن ثم تألق وانضم لأول مرة لصفوف المنتخب الإسباني. وقال ريجيلون في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية: "حين ظهرت قائمة المنتخب ووجدت اسمي، ضربت الأريكة وبدأت في الصراخ. لقد كانت لحظة مثيرة للغاية، وتلقيت التهاني من مدريد، من زملائي وأصدقائي".

وأضاف سيرجيو ريجيلون: "الرحيل عن ريال مدريد؟ كل تركيزي الآن على إشبيلية، رحلت بشكل جيد ولم أكن سيئا مع أي شخص، وكان كل شيء بالاتفاق المتبادل، وأنا مدين بكل شيء لمدريد، ولديّ الكثير من الحب لسانتياجو سولاري، فهو الذي منحني الثقة". وواصل ريجيلون: "العودة إلى ريال مدريد؟ ليس لديّ مشكلة مع زيدان، وستتضح

وأضاف سيرجيو ريجيلون: "الرحيل عن ريال مدريد؟ كل تركيزي الآن على إشبيلية، رحلت بشكل جيد ولم أكن سيئا مع أي شخص، وكان كل شيء بالاتفاق المتبادل، وأنا مدين بكل شيء لمدريد، ولديّ الكثير من الحب لسانتياجو سولاري، فهو الذي منحني الثقة".



وواصل ريجيلون: "العودة إلى ريال مدريد؟ ليس لديّ مشكلة مع زيدان، وستتضح الأمور العام المقبل، أركز حاليا على بذل قصارى جهدي لجعل الأمور صعبة على زيدان"، في إشارة إلى تصعيب عملية اختيار من سيلعب في مركز الظهير الأيسر بالفريق الملكي، في الموسم المقبل.



ويتصدر المنتخب الإسباني المجموعة السادسة في تصفيات يورو 2020 بـ18 نقطة، حصدها بالفوز في جميع المباريات الست التي خاضها حتى الآن.



ويحل المنتخب الإسباني ضيفا على نظيره النرويجي في 12 أكتوبر، كما يحل ضيفا على منتخب السويد بعدها بـ3 أيام.