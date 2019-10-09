رياضة

ريجيلون يتحدى زيدان بعد البداية الرائعة

٠٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٩ ص
زيدان
زيدان
أكد سيرجيو ريجيلون، الظهير الأيسر لريال مدريد، المعار لإشبيلية، أنه يسعى ويبذل قصارى جهده مع الفريق الأندلسي، وذلك بعد أن قرر مدرب الميرينجي، زين الدين زيدان، التعاقد مع مواطنه فيرلاند ميندي، خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، بينما رحل ريجيلون للحصول على فرصة أكبر للمشاركة، ومن ثم تألق وانضم لأول مرة لصفوف المنتخب الإسباني. وقال ريجيلون في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية: "حين ظهرت قائمة المنتخب ووجدت اسمي، ضربت الأريكة وبدأت في الصراخ. لقد كانت لحظة مثيرة للغاية، وتلقيت التهاني من مدريد، من زملائي وأصدقائي".
وأضاف سيرجيو ريجيلون: "الرحيل عن ريال مدريد؟ كل تركيزي الآن على إشبيلية، رحلت بشكل جيد ولم أكن سيئا مع أي شخص، وكان كل شيء بالاتفاق المتبادل، وأنا مدين بكل شيء لمدريد، ولديّ الكثير من الحب لسانتياجو سولاري، فهو الذي منحني الثقة". وواصل ريجيلون: "العودة إلى ريال مدريد؟ ليس لديّ مشكلة مع زيدان، وستتضح
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ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

فاران: زيدان عظيم.. وبنزيما من أفضل مهاجمي العالم

أكد رافاييل فاران، مدافع ريال مدريد، أن مشكلة استقبال الأهداف التي يعاني منها الفريق ليست بسبب أخطاء الدفاع فقط، بل هي مسؤولية الفريق بأكمله، مشيرًا إلى أن الميرنجي سيتحسن في الفترة المقبلة، وذلك حسبما أفاد لبرنامج "The Transistor". وقال فاران: "أنا شخص متحفظ، وأريد أن يتذكرني الجميع حين أعتزل كرة القدم كيف كنت شخصا ولاعبا، ولا أفتقر إلى جوع الفوز على الإطلاق، نحن في غاية التنافس، وهناك دائمًا رغبة في تحقيق الانتصارات، وقد يحدث إرهاق ذهني كما حدث الموسم الماضي، لكن لكي تلعب في ريال مدريد، يتوجب أن تكون لديك رغبة شديدة في الفوز إلى حد النهم".
انجلترا‎

الخروج من الملعب سلاح نجوم إنجلترا لمواجهة العنصرية

قال الإنجليزي تامي أبراهام، مهاجم تشيلسي، إن لاعبي منتخب إنجلترا مستعدون للخروج من الملعب في حال التعرض لإساءة عنصرية خلال اللعب أمام جمهورية التشيك وبلغاريا في تصفيات بطولة أوروبا 2020. وستلعب إنجلترا في ضيافة التشيك في المجموعة الأولى، يوم الجمعة المقبل، قبل السفر للعب في بلغاريا يوم الإثنين التالي في مباراة ستقام في ظل غلق أجزاء من الملعب كعقوبة على مشجعي أصحاب الأرض بسبب إطلاق هتافات عنصرية في يونيو الماضي. وتتصدر إنجلترا المجموعة برصيد 12 نقطة، وستضمن التأهل إلى النهائيات إذا فازت على التشيك صاحبة المركز الثاني.
فابيان رويز (2)

اشتباك مرتقب بين ريال مدريد وبرشلونة بسبب نجم نابولي

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو أنه في الوقت الذي يتحرك فيه برشلونة بوضوح لمراقبة الإسباني فابيان رويز، لاعب وسط نابولي، عبر إيريك أبيدال، السكرتير الفني للنادي الكتالوني، الذي شاهده في مباريات فريقه، ويبدو الأمر مختلفا في ريال مدريد، إذ أوضحت أن نيات ريال مدريد صوب اللاعب لا تبدو واضحة، فلا يقوم بأي تحرك لمتابعة اللاعب علنًا على غرار البارسا. وفسرت الأمر بأن تركيز مسؤولي الريال ربما يكون موزعا على أكثر من جبهة، وذلك في ظل مراقبته لاعبين آخرين في خط الوسط مثل كريستيان إريكسن (توتنهام)، وبول بوجبا (مانشستر يونايتد) المحتمل أن يتعاقد مع أحدهما أيضا.
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فابيان رويز (2)

اشتباك مرتقب بين ريال مدريد وبرشلونة بسبب نجم نابولي

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو أنه في الوقت الذي يتحرك فيه برشلونة بوضوح لمراقبة الإسباني فابيان رويز، لاعب وسط نابولي، عبر إيريك أبيدال، السكرتير الفني للنادي الكتالوني، الذي شاهده في مباريات فريقه، ويبدو الأمر مختلفا في ريال مدريد، إذ أوضحت أن نيات ريال مدريد صوب اللاعب لا تبدو واضحة، فلا يقوم بأي تحرك لمتابعة اللاعب علنًا على غرار البارسا. وفسرت الأمر بأن تركيز مسؤولي الريال ربما يكون موزعا على أكثر من جبهة، وذلك في ظل مراقبته لاعبين آخرين في خط الوسط مثل كريستيان إريكسن (توتنهام)، وبول بوجبا (مانشستر يونايتد) المحتمل أن يتعاقد مع أحدهما أيضا.
برشلونة

مفاجآت فى تشكيل برشلونة أمام إشبيلية

أعلن أرنستو فالفيردى المدير الفنى لفريق برشلونة عن التشكيلة التى سيخوض بها مباراة اليوم الأحد أمام فريق إشبيلية، والتى تأتى فى إطار الأسبوع الثامن من عمر بطولة الدورى الإسبانى (لا ليجا)، ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب الكامب نو (معقل البلوجرانا) فى تمام التاسعة مساءً. ويبحث الفريق الكتالونى اليوم عن تأكيد رقمه التاريخي أمام نظيره فريق إشبيلية حيث فاز االكبير الكتالونى على إشبيلية 82 مرة فى الدورى الإسبانى أكثر من أى فريق آخر فى تاريخ المنافسة.
زيدان (1)

زيدان منزعج من إصابات نجوم ريال مدريد

يرى الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، أن الفرق تعاني من ضغط المباريات وتلعب موسمين في نفس الموسم مقارنة بالفترات الماضية، وذلك حسبما أفاد خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة أوساسونا، المقرر إقامتها غدا الأربعاء، ضمن الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الإسباني "لاليجا"، علمًا بأن الملكي تغلب على إشبيلية بهدف نظيف في الجولة الخامسة. وقال مدرب ريال مدريد: "علينا الآن أن نكرر ما فعلناه في إشبيلية، ويجب أن نقدم مباراة ضد أوساسونا بنفس القوة التي لعبنا بها أمام إشبيلية، كل تركيزنا في مباراة الغد".
فياريال-ريال مدريد

زيدان يتغنى بانتصار ريال مدريد على إشبيلية

حقق ريال مدريد أمس، انتصارا ثمينا على حساب مضيفه إشبيلية في الدوري الإسباني، بهدف نظيف على ملعب رامون سانشيز بيزخوان ضمن مباريات الجولة الخامسة، وأعرب مدرب الريال زين الدين زيدان عن سعادته الشديدة بهذا الانتصار قائلًا في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "في البداية أنا سعيد، لقد لعبنا 90 دقيقة على مستوى عالٍ في ملعب مُعقد، ويجب أن أهنئ اللاعبين، إنه انتصار جماعي وأنا سعيد بالجميع، بنزيما منحنا الانتصار مرة أخرى، لكن الفضل يرجع لجميع اللاعبين، ونحن دافعنا جيدًا وتعاملنا بشكل جيد جدا".
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