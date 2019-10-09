الخروج من الملعب سلاح نجوم إنجلترا لمواجهة العنصرية

٠٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٩ ص

إنجلترا

قال الإنجليزي تامي أبراهام، مهاجم تشيلسي، إن لاعبي منتخب إنجلترا مستعدون للخروج من الملعب في حال التعرض لإساءة عنصرية خلال اللعب أمام جمهورية التشيك وبلغاريا في تصفيات بطولة أوروبا 2020. وستلعب إنجلترا في ضيافة التشيك في المجموعة الأولى، يوم الجمعة المقبل، قبل السفر للعب في بلغاريا يوم الإثنين التالي في مباراة ستقام في ظل غلق أجزاء من الملعب كعقوبة على مشجعي أصحاب الأرض بسبب إطلاق هتافات عنصرية في يونيو الماضي. وتتصدر إنجلترا المجموعة برصيد 12 نقطة، وستضمن التأهل إلى النهائيات إذا فازت على التشيك صاحبة المركز الثاني.

وفرض اليويفا عقوبة على بلغاريا بإغلاق جزئي للمدرجات في الاستاد الوطني بعد هتافات عنصرية من المشجعين خلال مباراتين بالتصفيات الأوروبية أمام التشيك وكوسوفو في يونيو. وقال أبراهام لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): "إذا حدث شيء لأي شخص من المجموعة فهذا يعني أنه حدث لنا جميعا، وهاري كين (قائد إنجلترا)