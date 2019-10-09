رياضة

الخروج من الملعب سلاح نجوم إنجلترا لمواجهة العنصرية

٠٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٩ ص
إنجلترا
إنجلترا
قال الإنجليزي تامي أبراهام، مهاجم تشيلسي، إن لاعبي منتخب إنجلترا مستعدون للخروج من الملعب في حال التعرض لإساءة عنصرية خلال اللعب أمام جمهورية التشيك وبلغاريا في تصفيات بطولة أوروبا 2020. وستلعب إنجلترا في ضيافة التشيك في المجموعة الأولى، يوم الجمعة المقبل، قبل السفر للعب في بلغاريا يوم الإثنين التالي في مباراة ستقام في ظل غلق أجزاء من الملعب كعقوبة على مشجعي أصحاب الأرض بسبب إطلاق هتافات عنصرية في يونيو الماضي. وتتصدر إنجلترا المجموعة برصيد 12 نقطة، وستضمن التأهل إلى النهائيات إذا فازت على التشيك صاحبة المركز الثاني.
وفرض اليويفا عقوبة على بلغاريا بإغلاق جزئي للمدرجات في الاستاد الوطني بعد هتافات عنصرية من المشجعين خلال مباراتين بالتصفيات الأوروبية أمام التشيك وكوسوفو في يونيو. وقال أبراهام لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): "إذا حدث شيء لأي شخص من المجموعة فهذا يعني أنه حدث لنا جميعا، وهاري كين (قائد إنجلترا)
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ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

فاران: زيدان عظيم.. وبنزيما من أفضل مهاجمي العالم

أكد رافاييل فاران، مدافع ريال مدريد، أن مشكلة استقبال الأهداف التي يعاني منها الفريق ليست بسبب أخطاء الدفاع فقط، بل هي مسؤولية الفريق بأكمله، مشيرًا إلى أن الميرنجي سيتحسن في الفترة المقبلة، وذلك حسبما أفاد لبرنامج "The Transistor". وقال فاران: "أنا شخص متحفظ، وأريد أن يتذكرني الجميع حين أعتزل كرة القدم كيف كنت شخصا ولاعبا، ولا أفتقر إلى جوع الفوز على الإطلاق، نحن في غاية التنافس، وهناك دائمًا رغبة في تحقيق الانتصارات، وقد يحدث إرهاق ذهني كما حدث الموسم الماضي، لكن لكي تلعب في ريال مدريد، يتوجب أن تكون لديك رغبة شديدة في الفوز إلى حد النهم".
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ريجيلون يتحدى زيدان بعد البداية الرائعة

أكد سيرجيو ريجيلون، الظهير الأيسر لريال مدريد، المعار لإشبيلية، أنه يسعى ويبذل قصارى جهده مع الفريق الأندلسي، وذلك بعد أن قرر مدرب الميرينجي، زين الدين زيدان، التعاقد مع مواطنه فيرلاند ميندي، خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، بينما رحل ريجيلون للحصول على فرصة أكبر للمشاركة، ومن ثم تألق وانضم لأول مرة لصفوف المنتخب الإسباني. وقال ريجيلون في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية: "حين ظهرت قائمة المنتخب ووجدت اسمي، ضربت الأريكة وبدأت في الصراخ. لقد كانت لحظة مثيرة للغاية، وتلقيت التهاني من مدريد، من زملائي وأصدقائي".
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اشتباك مرتقب بين ريال مدريد وبرشلونة بسبب نجم نابولي

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو أنه في الوقت الذي يتحرك فيه برشلونة بوضوح لمراقبة الإسباني فابيان رويز، لاعب وسط نابولي، عبر إيريك أبيدال، السكرتير الفني للنادي الكتالوني، الذي شاهده في مباريات فريقه، ويبدو الأمر مختلفا في ريال مدريد، إذ أوضحت أن نيات ريال مدريد صوب اللاعب لا تبدو واضحة، فلا يقوم بأي تحرك لمتابعة اللاعب علنًا على غرار البارسا. وفسرت الأمر بأن تركيز مسؤولي الريال ربما يكون موزعا على أكثر من جبهة، وذلك في ظل مراقبته لاعبين آخرين في خط الوسط مثل كريستيان إريكسن (توتنهام)، وبول بوجبا (مانشستر يونايتد) المحتمل أن يتعاقد مع أحدهما أيضا.
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محمد-صلاح

مورينيو يهاجم ضعف مستوى صلاح أمام تشيلسي

انتقد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المستوى الذي ظهر به نجم المنتخب الوطني محمد صلاح، في فوز ليفربول أمس على تشيلسي بهدفين مقابل هدف على ملعب ستامفورد بريدج ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي. وقال مورينيو عقب المباراة في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية: "عاب ثلاثي خط هجوم ليفربول (محمد صلاح وروبرتو فيرمينو وساديو ماني) المركزية الشديدة في أرض الملعب، وعدم تراجعهم إلى الخلف من أجل تقديم الأدوار الدفاعية"، ويأتي ذلك في الوقت الذي سدد فيه تشيلسي 13 كرة مقابل 6 تسديدات لليفربول.
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أرنولد: العلامة الكاملة فى الدورى تثبت المستوى

أشاد ترينت ألكسندر أرنولد مدافع فريق ليفربول، بفوز فريقه على تشيلسي في البريمرليج، ونجح فريق ليفربول في اقتناص الفوز من تشيلسي على ملعبه ووسط جماهيره بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما فى إطار الأسبوع السادس من عمر بطولة الدورى الإنجليزي (البريميرليج)، وأشار أرنولد إلى أن فريقه استعاد توازنه سريعًا بعد الخسارة التي تعرض لها أمام نابولي الإيطالي في دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي. وسجل أرنولد هدف المباراة الأول فى الدقيقة الـ14 من كرة ثابتة، مررها له محمد صلاح ليسكنها على يسار كيبا حارس مرمى البلوز.
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أرقام قياسية جديدة لليفربول بعد موقعة تشيلسي

نجح فريق ليفربول في اقتناص الفوز من نظيره تشيلسي على ملعبه ووسط جماهيره بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما فى إطار الأسبوع السادس من عمر بطولة الدورى الإنجليزي (البريميرليج)، سجل لصالح الريدز كل من ألكسندر أرنولد وروبيرتو فيرمينو، بينما سجل للبلوز نجولو كانتى. بهذا الفوز احتل ليفربول المركز الأول بالعلامة الكاملة برصيد 18 نقطة من 6 مباريات فاز فيها جميعًا، بينما يحتل تشيلسي المركز الـ11 برصيد 8 نقاط، من 6 مباريات فاز فى مباراتين وخسر فى 2 وتعادل فى مثلهما.
لامبارد

لامبارد: سعيد بمستوى تشيلسي والانتصارات قادمة

أكد فرانك لامبارد، المدير الفني لفريق تشيلسي، أنه سعيد بالمستوى الذي ظهر به فريقه في الشوط الثاني لمواجهة ليفربول، مساء اليوم السبت، مشيرًا إلى أن التفاصيل الصغيرة تكلف فريقه الكثير، مثل السماح لروبرتو فيرمينو، مهاجم الريدز للقفز وتسديد الكرة برأسه في الشباك دون الرقابة المطلوبة. وأضاف لامبارد في تصريحاته عقب المباراة، أن البلوز مطالبون الآن بتحويل العروض الجيدة إلى نقاط، موضحًا أن لديه يقينا بأنه مع العروض التي قدمها الفريق هذا الموسم الانتصارات ستكون قادمة.
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