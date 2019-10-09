رياضة

فاران: زيدان عظيم.. وبنزيما من أفضل مهاجمي العالم

٠٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٧ ص
رافاييل فاران
رافاييل فاران
أكد رافاييل فاران، مدافع ريال مدريد، أن مشكلة استقبال الأهداف التي يعاني منها الفريق ليست بسبب أخطاء الدفاع فقط، بل هي مسؤولية الفريق بأكمله، مشيرًا إلى أن الميرنجي سيتحسن في الفترة المقبلة، وذلك حسبما أفاد لبرنامج "The Transistor". وقال فاران: "أنا شخص متحفظ، وأريد أن يتذكرني الجميع حين أعتزل كرة القدم كيف كنت شخصا ولاعبا، ولا أفتقر إلى جوع الفوز على الإطلاق، نحن في غاية التنافس، وهناك دائمًا رغبة في تحقيق الانتصارات، وقد يحدث إرهاق ذهني كما حدث الموسم الماضي، لكن لكي تلعب في ريال مدريد، يتوجب أن تكون لديك رغبة شديدة في الفوز إلى حد النهم".
وعن استقبال الأهداف، قال: "هو ليس خطأ الدفاع فقط، والأمر يعتمد على الفريق بأكمله، وتحسنّا في المباريات الأخيرة، والأمر أكبر من كونه استرخاءً من اللاعبين، بل الحفاظ على المستوى طوال المباراة". وواصل فاران: "زيدان مدرب عظيم ونحن جميعًا نثق به كثيرًا، وبنزيما ضمن أفضل 5 مهاجمين في العالم، أما عن مواجهات
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الخروج من الملعب سلاح نجوم إنجلترا لمواجهة العنصرية

قال الإنجليزي تامي أبراهام، مهاجم تشيلسي، إن لاعبي منتخب إنجلترا مستعدون للخروج من الملعب في حال التعرض لإساءة عنصرية خلال اللعب أمام جمهورية التشيك وبلغاريا في تصفيات بطولة أوروبا 2020. وستلعب إنجلترا في ضيافة التشيك في المجموعة الأولى، يوم الجمعة المقبل، قبل السفر للعب في بلغاريا يوم الإثنين التالي في مباراة ستقام في ظل غلق أجزاء من الملعب كعقوبة على مشجعي أصحاب الأرض بسبب إطلاق هتافات عنصرية في يونيو الماضي. وتتصدر إنجلترا المجموعة برصيد 12 نقطة، وستضمن التأهل إلى النهائيات إذا فازت على التشيك صاحبة المركز الثاني.
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ريجيلون يتحدى زيدان بعد البداية الرائعة

أكد سيرجيو ريجيلون، الظهير الأيسر لريال مدريد، المعار لإشبيلية، أنه يسعى ويبذل قصارى جهده مع الفريق الأندلسي، وذلك بعد أن قرر مدرب الميرينجي، زين الدين زيدان، التعاقد مع مواطنه فيرلاند ميندي، خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، بينما رحل ريجيلون للحصول على فرصة أكبر للمشاركة، ومن ثم تألق وانضم لأول مرة لصفوف المنتخب الإسباني. وقال ريجيلون في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية: "حين ظهرت قائمة المنتخب ووجدت اسمي، ضربت الأريكة وبدأت في الصراخ. لقد كانت لحظة مثيرة للغاية، وتلقيت التهاني من مدريد، من زملائي وأصدقائي".
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اشتباك مرتقب بين ريال مدريد وبرشلونة بسبب نجم نابولي

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو أنه في الوقت الذي يتحرك فيه برشلونة بوضوح لمراقبة الإسباني فابيان رويز، لاعب وسط نابولي، عبر إيريك أبيدال، السكرتير الفني للنادي الكتالوني، الذي شاهده في مباريات فريقه، ويبدو الأمر مختلفا في ريال مدريد، إذ أوضحت أن نيات ريال مدريد صوب اللاعب لا تبدو واضحة، فلا يقوم بأي تحرك لمتابعة اللاعب علنًا على غرار البارسا. وفسرت الأمر بأن تركيز مسؤولي الريال ربما يكون موزعا على أكثر من جبهة، وذلك في ظل مراقبته لاعبين آخرين في خط الوسط مثل كريستيان إريكسن (توتنهام)، وبول بوجبا (مانشستر يونايتد) المحتمل أن يتعاقد مع أحدهما أيضا.
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مباراة ريال مدريد وكلوب بروج

كاسيميرو: قدمنا شوطا سيئا.. وتعادلنا بفضل جمهورنا

أعرب البرازيلي كاسيميرو، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، عن أسفه بسبب تعادل فريقه أمام ضيفه كلوب بروج البلجيكي مساء اليوم الثلاثاء، معترفًا بأنهم قدموا أداءً سيئًا في الشوط الأول الذي انتهى بنتيجة 2- 0 لصالح الضيوف في مفاجأة غير متوقعة. وقال كاسيميرو، في تصريحاته عقب المباراة لصحيفة ماركا الإسبانية: «لم تكن النتيجة التي أردناها خاصة أننا كنا نلعب في ملعبنا، لقد وصلوا مرتين إلى منطقة جزائنا وسجلوا هدفين، إنه أمر صعب بكل تأكيد، لكن هذا هو دوري أبطال أوروبا».
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بوكيتينو يعلق على تولي مهمة تدريب ريال مدريد

علق الأرجنتينى ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لفريق توتنهام، على الأنباء التي ترددت مؤخرًا، عن توليه الإدارة الفنية لفريق ريال مدريد الإسبانى، إذ كشفت صحيفة "إندبندنت" الإنجليزية، أن بوكيتينو يعتبر هدفًا لريال مدريد، وظل مرتبطًا بالنادي على مدار الأشهر القليلة الماضية، خاصة بعد تعرض زين الدين زيدان، المدير الفني للمرينجي، لانتقادات قوية منذ عودته إلى النادي في مارس الماضي، حيث انخفض معدل فوزه، مما سمح بانتشار شائعات بأن بوكيتينو قد يحل محله خلال الفترة المقبلة.
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زيدان: باريس سان جيرمان تفوق علينا في كل شيء

أعرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، عن استيائه من الخسارة بثلاثية نظيفة أمام باريس سان جيرمان، في مستهل مشوار الفريقين بدوري أبطال أوروبا، وذلك حسبما أفاد في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية. وتحدث زيدان عن الهشاشة الدفاعية، قائلا: "الخصم كان جيدًا في خلق الفرص، وهذا ليس ما يقلقني، ولكن فريقي لعب بدون الحدة المطلوبة في هذه المرحلة من المسابقة، وكنا نعلم أنهم سيضغطون علينا، لكننا لم ندخل المباراة قط، ولم نصنع الفرص، وسجلنا هدفين لكن تم إلغاؤهما بواسطة الفار".
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فوز تاريخي.. باريس يقهر ريال مدريد في دوري الأبطال

تغلب باريس سان جيرمان الفرنسي، على نظيره ريال مدريد الإسباني، بنتيجة 3-0، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء اليوم الأربعاء، على ملعب «حديقة الأمراء»، ضمن مباريات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى، بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا 2019-2020. أظهر لاعبو باريس بقيادة الألماني توماس توخيل، رغبتهم الكبيرة في فرض السيطرة على اللقاء وتحقيق الفوز، في ظل افتقاد الهجوم الملكي للترابط، وتمكن النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، من خطف هدف التقدم في الدقيقة 14.
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