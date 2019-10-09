فاران: زيدان عظيم.. وبنزيما من أفضل مهاجمي العالم

٠٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٧ ص

رافاييل فاران

أكد رافاييل فاران، مدافع ريال مدريد، أن مشكلة استقبال الأهداف التي يعاني منها الفريق ليست بسبب أخطاء الدفاع فقط، بل هي مسؤولية الفريق بأكمله، مشيرًا إلى أن الميرنجي سيتحسن في الفترة المقبلة، وذلك حسبما أفاد لبرنامج "The Transistor". وقال فاران: "أنا شخص متحفظ، وأريد أن يتذكرني الجميع حين أعتزل كرة القدم كيف كنت شخصا ولاعبا، ولا أفتقر إلى جوع الفوز على الإطلاق، نحن في غاية التنافس، وهناك دائمًا رغبة في تحقيق الانتصارات، وقد يحدث إرهاق ذهني كما حدث الموسم الماضي، لكن لكي تلعب في ريال مدريد، يتوجب أن تكون لديك رغبة شديدة في الفوز إلى حد النهم".

وعن استقبال الأهداف، قال: "هو ليس خطأ الدفاع فقط، والأمر يعتمد على الفريق بأكمله، وتحسنّا في المباريات الأخيرة، والأمر أكبر من كونه استرخاءً من اللاعبين، بل الحفاظ على المستوى طوال المباراة". وواصل فاران: "زيدان مدرب عظيم ونحن جميعًا نثق به كثيرًا، وبنزيما ضمن أفضل 5 مهاجمين في العالم، أما عن مواجهات

وعن استقبال الأهداف، قال: "هو ليس خطأ الدفاع فقط، والأمر يعتمد على الفريق بأكمله، وتحسنّا في المباريات الأخيرة، والأمر أكبر من كونه استرخاءً من اللاعبين، بل الحفاظ على المستوى طوال المباراة".



وواصل فاران: "زيدان مدرب عظيم ونحن جميعًا نثق به كثيرًا، وبنزيما ضمن أفضل 5 مهاجمين في العالم، أما عن مواجهات مايوركا وجلطة سراي عقب التوقف فعلينا أن نذهب بكل قوتنا فلا يوجد خيار آخر".



وأشار إلى أنه يتمنى دائمًا أن ينضم مواطنه كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، لريال مدريد، وأضاف: "الضغط في منتخب فرنسا؟ على مستوى الضغط هناك بعض الأشياء التي يمكن مقارنتها بكوني لاعبًا في ريال مدريد".



وعن رأيه في الحياة في إسبانيا، أجاب مدافع ريال مدريد: "أشعر بالفخر الشديد للعيش في إسبانيا، وأرى دائمًا أنه بلد عظيم للعيش فيه، وأسلط الضوء على السعادة هناك".