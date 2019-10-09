توقيع بروتوكول لإنشاء ترسانة جديدة ببورسعيد

تحرير:محمد مصباح ٠٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٨ ص

الفريق أسامة ربيع

شهد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس بمبنى الإرشاد بالإسماعيلية، توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين هيئة قناة السويس وشركة "Ak BARS" الروسية، إحدى الشركات العالمية الكبرى في مجال بناء السفن؛ وذلك لتطوير ترسانات الهيئة وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات إصلاح وبناء السفن بكل أنواعها وفئاتها، ويستهدف البروتوكول تعزيز الاستفادة من الخبرات الفنية للشركة الروسية لتطوير ترسانتي الهيئة، وهما ترسانة بورسعيد البحرية وترسانة بورتوفيق بالسويس، علاوة على دراسة إمكانية عقد شراكة بين الجانبين لإنشاء ترسانة جديدة مشتركة.

في كلمته، رحب ربيع بوفد الشركة في هيئة قناة السويس وعبر عن تطلعه لتعزيز التعاون المشترك مع الشركة الروسية ذات الخبرة العالمية في مجال بناء السفن بأحدث التكنولوجيا. وأشار إلى أهمية توقيع بروتوكول التعاون بوصفه خطوة جادة نحو تفعيل إستراتيجية الهيئة لتطوير الترسانات والشركات التابعة لها بما يتماشى مع