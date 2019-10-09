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توقيع بروتوكول لإنشاء ترسانة جديدة ببورسعيد

تحرير:محمد مصباح ٠٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٨ ص
الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع
شهد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس بمبنى الإرشاد بالإسماعيلية، توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين هيئة قناة السويس وشركة "Ak BARS" الروسية، إحدى الشركات العالمية الكبرى في مجال بناء السفن؛ وذلك لتطوير ترسانات الهيئة وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات إصلاح وبناء السفن بكل أنواعها وفئاتها، ويستهدف البروتوكول تعزيز الاستفادة من الخبرات الفنية للشركة الروسية لتطوير ترسانتي الهيئة، وهما ترسانة بورسعيد البحرية وترسانة بورتوفيق بالسويس، علاوة على دراسة إمكانية عقد شراكة بين الجانبين لإنشاء ترسانة جديدة مشتركة.
في كلمته، رحب ربيع بوفد الشركة في هيئة قناة السويس وعبر عن تطلعه لتعزيز التعاون المشترك مع الشركة الروسية ذات الخبرة العالمية في مجال بناء السفن بأحدث التكنولوجيا. وأشار إلى أهمية توقيع بروتوكول التعاون بوصفه خطوة جادة نحو تفعيل إستراتيجية الهيئة لتطوير الترسانات والشركات التابعة لها بما يتماشى مع
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الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

الصحة: إجراء 7144 عملية في مستشفيات التأمين ببورسعيد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، في بيان لها، اليوم الأربعاء، عن إجراء 7 آلاف و144 عملية جراحية، بمستشفيات منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد، منذ انطلاقها في الأول من يوليو الماضي، وحتى أمس الثلاثاء، وذلك من خلال 7 مستشفيات مجهزة على أعلى مستوى، وفقا للمعايير الطبية العالمية. وشددت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، على متابعة رضاء المواطنين عن الخدمة الطبية المقدمة، لافتة إلى أنه تم إنشاء إدارة لرضاء المنتفعين بالمنظومة الجديدة لهذا الغرض.
مصطفى-مدبولي

رئيس الوزراء: توفيق أوضاع 62 كنيسة ومبنى

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتوفيق أوضاع 42 كنيسة و20 مبنى مقدم بشأنها طلبات دراسة وتوفيق أوضاع من الممثلين القانونيين عن طوائف الكنائس المعتمدة. ويلزم القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء، الطوائف المختصة باستكمال اشتراطات الحماية المدنية للكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها بواقع 6 كنائس ومباني بمحافظة الإسكندرية، 2 بمحافظة الجيزة، 6 بمحافظة المنيا، 5 بمحافظة سوهاج، 7 بمحافظة بني سويف، مبنى واحد بمحافظة البحر الأحمر.
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وصول جثمان طلعت زكريا للمسجد بالإسكندرية

وصل، اليوم الأربعاء، جثمان الفنان طلعت زكريا، الذي توفي مساء أمس الثلاثاء، وذلك بعد صراع طويل مع المرض، إلى مسجد العمري بمنطقة كرموز، لأداء صلاة الجنازة عليه قبل دفنه بمقابر الأسرة بالعمود، وذلك وسط حضور شعبي وجماهيري وعدد من الفنانين، تقدمهم الفنان أحمد فهمي زوج الفنانة هنا الزاهد، والفنان أحمد رزق، ومن المقرر أداء صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر مباشرة، بينما قررت أسرة الفنان الراحل إقامة العزاء بمسجد الحامدية الشاذلية بالقاهرة، لاستقبال المعزين، وذلك بعد مساء غد الخميس.
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الأرصاد: طقس غدا مائل للحرارة على معظم الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الخميس طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة وبالنسبة للبحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة والموج يتراوح من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر الأحمر معتدلة والموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين.
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كفر الشيخ

«احنا معاك يا سيسي».. مسيرات مؤيدة للرئيس بالمحافظات

مسيرات حاشدة انطلقت على مستوى محافظات الجمهورية، لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتفويضه لمحاربة الإرهاب والقضاء على كافة أشكاله، فضلا عن حماية البلاد من الفوضى مرددين هتافات مؤيدة للرئيس، إلى جانب وجود دعم نسائي كبير.
الفريق-اسامة-ربيع

ثاني أكبر سفينة حاويات تعبر قناة السويس في رحلتها الأولى

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن حركة الملاحة في القناة شهدت عبور سفينة الحاويات العملاقة MSC ISABELLA وهي ثاني أكبر سفينة حاويات في العالم، في أول رحلة بحرية لها منذ تدشينها، وذلك ضمن قافلة الجنوب بالقناة الجديدة في رحلتها القادمة من ماليزيا والمتجهة إلى هولندا، وقد تم تقديم كافة المساعدات المطلوبة لعبور السفينة بأمان، وأناب الفريق ربيع، الربان أشرف حبيب مراقب الملاحة لصعود السفينة والترحيب بطاقمها والاطمئنان على عبورها بسلامة وفقا للبروتوكول المتبع من قبل الهيئة في التعامل مع السفن الجديدة التي تعبر القناة لأول مرة.
عبدالفتاح السيسي

السياحة والطاقة تتصدران مباحثات السيسي ورئيسة وزراء النرويج

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، مع السيدة إرنا سولبرج، رئيسة وزراء النرويج، وأعرب الرئيس السيسي عن تقديره للعلاقات الودية التي تجمع ما بين البلدين، وما تشهده تلك العلاقات من تطور خلال الفترة الأخيرة، مؤكداً التطلع لتعزيز التعاون الثنائي مع الجانب النرويجي في مختلف المجالات، فضلاً عن التنسيق والتشاور حول القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، و أكدت رئيسة وزراء النرويج حرص بلادها على تعزيز العلاقات مع مصر، مشيرةً إلى محورية الدور المصري في الحفاظ على الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، ومعربةً عن تطلعها لتكثيف وتعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين في ضوء العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين.
التأمين-الصحي-ببورسعيد (9)

الصحة: تسجيل 450 ألف مواطنا في مشروع التأمين

قال مدير مشروع التأمين الصحي الشامل مساعد وزير الصحة والسكان لشئون الرقابة والمتابعة الدكتور أحمد السبكي، إن نسبة التسجيل في مشروع التأمين الصحي الشامل وصلت لحوالي 55%، بتسجيل 498 ألفا و946 مواطنا في المرحلة الأولى من تطبيق المنظومة الجديدة، موضحا أنه تم فتح أكثر من 153 ألفا و410 ملفات عائلية إلكترونية من خلال 25 وحدة ومركز صحة أسرة بجميع أنحاء محافظة بورسعيد، وفتح باب وحدة صحة الأسرة الصفوة بحي الزهور في محافظة بورسعيد ليصبح إجمالي عدد الوحدات والمراكز 26 وحدة ومركزا من مستهدف 35 وحدة ومركزا.
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