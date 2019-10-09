الفنانون ينعون طلعت زكريا: مع السلامة يا نصة

حزن شديد خيم على الساحة الفنية بعد وفاة الفنان الكبير طلعت زكريا الذى يتم تشييع جثمانه اليوم من مسجد العمرى بالإسكندرية بمنطقة العطارين عقب صلاة الظهر

تحرير:محمد عبد المنعم ٠٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٠٩ ص

طلعت زكريا

بعد صراع طويل مع المرض، توفى الفنان طلعت زكريا عن عمر يناهز 58 عامًا. جاء ذلك بعد أن تعرض لأزمة صحية نُقل على أثرها لأحد مستشفيات القاهرة، ومن المقرر دفنه بمسقط رأسه بالإسكندرية، وحرص عدد كبير من الفنانين على نعيه والتعبير عن حالة الحزن داخلهم تجاه الفقيد، فقد كتب الفنان صلاح عبد الله عبر حسابه على "تويتر": «والله قلبي كان حاسس إن النهارده فيه حاجة صعبة هتحصل، ارتحت يا طلعت بس أنا تعبان قوي يا خويا ومش قادر أضحك زي ما اتفقنا»، ونشر الفنان أحمد السقا صورة بالأبيض والأسود لطلعت زكريا، وكتب: «مع السلامة أخويا وصاحبي، ربنا يرحمك برحمته».

ونعت الفنانة هنا الزاهد طلعت زكريا، زوج والدتها الذي رباها لسنوات، بنشرها آخر صورة جمعتهما عبر حسابها الرسمي على إنستجرام وكتبت: "دي آخر صورة اتصورتها في كتب كتابي مع أبويا وحبيبي وسندي اللي كبرت معاه سنين، أنا فتحت الصورة دي من بدري وعايزة أقولك إنك ربنا هيدخلك الجنة يا أطيب خلق الله، إنت ربيت 3 بنات