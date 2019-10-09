فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

الفنانون ينعون طلعت زكريا: مع السلامة يا نصة

حزن شديد خيم على الساحة الفنية بعد وفاة الفنان الكبير طلعت زكريا الذى يتم تشييع جثمانه اليوم من مسجد العمرى بالإسكندرية بمنطقة العطارين عقب صلاة الظهر
تحرير:محمد عبد المنعم ٠٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٠٩ ص
طلعت زكريا
طلعت زكريا
بعد صراع طويل مع المرض، توفى الفنان طلعت زكريا عن عمر يناهز 58 عامًا. جاء ذلك بعد أن تعرض لأزمة صحية نُقل على أثرها لأحد مستشفيات القاهرة، ومن المقرر دفنه بمسقط رأسه بالإسكندرية، وحرص عدد كبير من الفنانين على نعيه والتعبير عن حالة الحزن داخلهم تجاه الفقيد، فقد كتب الفنان صلاح عبد الله عبر حسابه على "تويتر": «والله قلبي كان حاسس إن النهارده فيه حاجة صعبة هتحصل، ارتحت يا طلعت بس أنا تعبان قوي يا خويا ومش قادر أضحك زي ما اتفقنا»، ونشر الفنان أحمد السقا صورة بالأبيض والأسود لطلعت زكريا، وكتب: «مع السلامة أخويا وصاحبي، ربنا يرحمك برحمته».
ونعت الفنانة هنا الزاهد طلعت زكريا، زوج والدتها الذي رباها لسنوات، بنشرها آخر صورة جمعتهما عبر حسابها الرسمي على إنستجرام وكتبت: "دي آخر صورة اتصورتها في كتب كتابي مع أبويا وحبيبي وسندي اللي كبرت معاه سنين، أنا فتحت الصورة دي من بدري وعايزة أقولك إنك ربنا هيدخلك الجنة يا أطيب خلق الله، إنت ربيت 3 بنات
اقرأ المزيد
طلعت-زكريا

وفاة الفنان «طلعت زكريا» بعد صراع مع المرض

توفى مساء اليوم الثلاثاء، الفنان طلعت زكريا، وذلك بعد صراع كبير مع المرض، جاء ذلك بعد أن تعرض الفنان طلعت زكريا لأزمة صحية نقل على إثرها للمستشفى، إذ قال عمر نجل الفنان طلعت زكريا عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «لو الراجل ده ضحكك في يوم من الأيام ادعيله بالشفاء العاجل اللهم أنت الشافي المعافي.. كثفوا الدعاء بالله عليكم». يذكر أن نقابة المهن التمثيلية، قد تابعت تطورات الحالة الصحية للفنان طلعت زكريا، الذي تعرض أمس الإثنين، لوعكة صحية شديدة دخل على إثرها أحد المستشفيات الخاصة.
أحمد-رزق

تعليق ناري من أحمد رزق على شخصية الصحفي في «الممر»

علق الفنان أحمد رزق، على شخصية "إحسان" الذي ظهر بها في فيلم "الممر"، مشيرًا إلى أنها ليست نموذجا فاسدا بل هي رسالة بأن بعض الأشخاص الداعمين للفساد من الممكن أن يتطهروا في الوقت المناسب، لافتًا إلى أن إبراز النكسة في بداية الفيلم أعطي طعما خاصا في لحظة الانتصار. وأوضح رزق عبر برنامج "كل يوم" المذاع على قناة "أون آي"، أن عرض فيلم "الممر" على شاشات التليفزيون مختلف عن توقيت عرضه في السينما، وأظهر الوحدة بين الشعب المصري وتكاتف الشعب خلف قواته المسلحة.
وائل-الإبراشي

وائل الإبراشي عن فيلم «الممر»: قضى على الجزيرة والإخوان

علق الإعلامي وائل الإبراشي، على فيلم «الممر»، خلال تقديمه برنامج «كل يوم»، المذاع على فضائية «on e»، مساء الإثنين، قائلًا: «إن فيلم الممر قضى على قناة الجزيرة والقنوات الإخوانية، وحملات التشويه التي تشن على مؤسسات الدولة المصرية»، مشيرًا إلى أن الشعب المصري تفاعل مع عرض هذا الفيلم، الذي يعد حدثًا تاريخيًا ووطنيًا، معقبًا: «فيلم الممر مش مجرد فيلم على شاشة التلفاز، تجمع المواطنين حول الشاشات لم يحدث منذ سنوات كثيرة، ولكنه حدث فريد»، لافتًا إلى أن الفيلم محا جميع ما يقوم به الخصوم من مؤامرات.
اقرأ المزيد من الأخبار
طلعت-زكريا

فُصل من الشرطة وهاجمه الزعيم.. 16 معلومة عن طلعت زكريا

توفى الفنان طلعت زكريا، عم عمر يناهز 58 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، جاء ذلك بعد أن تعرض لأزمة صحية نقل على إثرها لأحد مستشفيات القاهرة، ومن المقرر دفنه بمسقط رأسه بالإسكندرية. يذكر أن نقابة المهن التمثيلية، قد تابعت تطورات الحالة الصحية للفنان طلعت زكريا، الذي تعرض أمس الإثنين، لوعكة صحية شديدة دخل على إثرها أحد المستشفيات الخاصة. يذكر أن آخر ظهور للفنان كان في حفل زفاف ابنة زوجته الفنانة هنا الزاهد على الفنان أحمد فهمي، والذي حضره عدد كبير من النجوم، وأقيم داخل أحد الفنادق الكبري بالقاهرة.
طلعت-زكريا

وفاة الفنان «طلعت زكريا» بعد صراع مع المرض

توفى مساء اليوم الثلاثاء، الفنان طلعت زكريا، وذلك بعد صراع كبير مع المرض، جاء ذلك بعد أن تعرض الفنان طلعت زكريا لأزمة صحية نقل على إثرها للمستشفى، إذ قال عمر نجل الفنان طلعت زكريا عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «لو الراجل ده ضحكك في يوم من الأيام ادعيله بالشفاء العاجل اللهم أنت الشافي المعافي.. كثفوا الدعاء بالله عليكم». يذكر أن نقابة المهن التمثيلية، قد تابعت تطورات الحالة الصحية للفنان طلعت زكريا، الذي تعرض أمس الإثنين، لوعكة صحية شديدة دخل على إثرها أحد المستشفيات الخاصة.
احمد-فهمى-هنا-الزاهد (2)

أحمد فهمي يكشف تفاصيل الحالة الصحية لهنا الزاهد

طمأن الفنان أحمد فهمي جمهوره على زوجته الفنانة هنا الزاهد، وكشف فى تصريحات لـ«التحرير» طبيعة ما حدث لهنا خلال قضائهما شهر العسل، وقال إنه فوجئ بهنا تعاني من ألم شديد جدا فى المعدة واعتقد فى البداية أنه تسمم، ولكن بعدما ذهبا إلى المستشفى وجدا أن هذا كان من آثار "الزائدة"، وأكد أنها الآن أصبحت بخير. وعبر فهمي عن سعادته بتكريمه في حفل توزيع جوائز الموسم الثالث لكأس إينرجي للدراما، عن دوره فى مسلسل "الواد سيد الشحات"، منوها بأنه حاليا يستعد لفيلم "العارف- عودة يونس" مع الفنان أحمد عز.
هنا-الزاهد (1)

أول ظهور لهنا الزاهد بعد أزمة مرضها: أنا بخير

وعكة صحية تعرضت لها أحدث عروس الوسط الفني، الفنانة هنا الزاهد، نُقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات بسنغافورة، حيث تقضي هناك فترة شهر العسل مع زوجها النجم أحمد فهمي.‏ ولأول مرة، حرصت هنا الزاهد صباح اليوم الجمعة، على طمأنة جمهورها على حالتها الصحية، حيث نشرت صورة جديدة لها هي الأولى بعد أزمة مرضها، وذلك عبر خاصية القصص المصورة على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلّقت هنا على الصورة: "شكرا لكل واحد.. بجد أن شوفت كمية حب ودعاء منكم مشوفتهاش في حياتي.. أنا بخير الحمد لله".
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]