اليوم.. قرعتا دوري الأبطال والكونفيدرالية

٠٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٢٠ ص

قرعتي دوري الأبطال والكونفدرالية

تجري مراسم إجراء قرعة دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا 2019-2020، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة السابعة مساء، في أحد الفنادق الشهيرة بمدينة 6 أكتوبر، بحضور مندوبي كل الأندية التي نجحت في التأهل إلى دور الـ16 في بطولة دوري الأبطال وكذلك الأندية التي تأهلت إلى دور الـ32 في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية لهذا الموسم. وتقام قرعة دور المجموعات في بطولة دوري الأبطال، بمشاركة 15 فريقًا بالإضافة للفائز من مباراة الإعادة لدور الإياب بين الزمالك وجينراسيون فوت بطل السنغال.

وتم تصنيف جميع الأندية المتأهلة في أربعة مستويات وذلك لإجراء قرعة دور المجموعات بالبطولة، وفيما يلي تصنيف الأندية المتأهلة لمجموعات دوري الأبطال: - تصنيف أول: الأهلي، الترجي، الوداد، مازيمبي. - تصنيف ثاني: النجم الساحلي، الرجاء البيضاوي، صن داونز، الفائز من مباراة الزمالك وجينراسيون. - تصنيف ثالث: