رياضة

اليوم.. قرعتا دوري الأبطال والكونفيدرالية

٠٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٢٠ ص
قرعتي دوري الأبطال والكونفدرالية
قرعتي دوري الأبطال والكونفدرالية
تجري مراسم إجراء قرعة دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا 2019-2020، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة السابعة مساء، في أحد الفنادق الشهيرة بمدينة 6 أكتوبر، بحضور مندوبي كل الأندية التي نجحت في التأهل إلى دور الـ16 في بطولة دوري الأبطال وكذلك الأندية التي تأهلت إلى دور الـ32 في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية لهذا الموسم. وتقام قرعة دور المجموعات في بطولة دوري الأبطال، بمشاركة 15 فريقًا بالإضافة للفائز من مباراة الإعادة لدور الإياب بين الزمالك وجينراسيون فوت بطل السنغال.
وتم تصنيف جميع الأندية المتأهلة في أربعة مستويات وذلك لإجراء قرعة دور المجموعات بالبطولة، وفيما يلي تصنيف الأندية المتأهلة لمجموعات دوري الأبطال: - تصنيف أول: الأهلي، الترجي، الوداد، مازيمبي. - تصنيف ثاني: النجم الساحلي، الرجاء البيضاوي، صن داونز، الفائز من مباراة الزمالك وجينراسيون. - تصنيف ثالث:
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ميسى

ميسي: فكرت في المغادرة.. ورفضي لجريزمان كذب «حوار»

كشف الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة الإسباني، أنه فكر في مغادرة النادي الكتالوني، في وقت سابق، كما وضع ميسي النقاط على الحروف بشأن ملفات شائكة، تخص علاقته بكل من أنطوان جريزمان، زميله في الفريق، وإرنستو فالفيردي، المدير الفني، وجوسيب ماريا بارتوميو، رئيس النادي، وعلق الدولي الأرجنتيني على رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد إلى يوفنتوس في صيف 2018. وكشف قائد برشلونة عن مفاجأة بشأن نيمار جونيور، مهاجم باريس سان جيرمان، بعد تعثر صفقة انتقال البرازيلي، إلى صفوف العملاق الكتالوني صيف العام الجاري.
عمرو-السولية

مستشفى الأهلي.. أشعة جديدة لمتولي وتأهيل السولية

يجري محمود متولي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أشعة جديدة، الأسبوع المقبل؛ للتعرف على نسبة التئام التمزق الذي تعرض له في العضلة الخلفية، خلال مشاركته في مباراة السوبر المصري أمام الزمالك. وكان متولي قد أجرى أشعة خلال الفترة الأخيرة أثبتت وجود التئام في التمزق بنسبة كبيرة وتحسن حالة اللاعب إلى حد كبير، ومن المقرر أن تحدد الأشعة التي سيجريها متولي بداية المرحلة الجديدة في البرنامج التأهيلي الذي يخضع له، إذا كانت نسبة التئام التمزق 100% وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية داخل ملعب التتش، ومواصلة تجهيزه للمشاركة في المران الجماعي.
ستيفانو بيولي (3)

رسميا.. ستيفانو بيولي مدربًا لميلان

أعلن نادي إي سي ميلان الإيطالي، اليوم الأربعاء، تعاقده مع المدرب ستيفانو بيولي، خلفًا للمدير الفني المقال، ماركو جيامباولو. ووفقا للموقع الرسمي لإي سي ميلان، وقع ستيفانو بيولي عقدًا لمدة عامين، ورحب النادي بحرارة بالمدرب ومعاونيه، وتمنى لهم كل التوفيق في المهمة الجديدة. وأعلن ميلان إقالة ماركو جيامباولو، أمس الثلاثاء، بسبب تراجع نتائج الفريق بالكالتشيو، حيث يحتل الروسونيري المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 9 نقاط، بعد مرور 7 جولات من المسابقة.
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الزمالك-وجينراسيون ‎ (1)

رسميًّا.. الكاف يحدد موعد مباراة الزمالك وجينيراسيون

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، إعادة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزماك ونظيره جينيراسيون بطل السنغال، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وستقام المواجهة في القاهرة يوم 24 أكتوبر الجاري، على أن يتم تحديد ملعب المباراة يوم 12 من الشهر ذاته، علمًا بأن لقاء الذهاب انتهى بفوز الفريق السنغالي بهدفين مقابل هدف، واعترض النادي السنغالي على تعديل موعد المباراة التي لم تلعب، من السبت إلى الأحد، ونقلها من استاد بتروسبورت في القاهرة إلى استاد برج العرب بالإسكندرية.
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شطة يفجر مفاجأة حول موقف جينيراسيون من لقاء الزمالك

كشف عبدالمنعم شطة، رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، موقف مباراة الزمالك ونظيره جينيراسيون بطل السنغال، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد قرار الكاف بإقامة المباراة في القاهرة يوم 24 أكتوبر، علمًا بأن لقاء الذهاب انتهى بفوز الفريق السنغالي بهدفين مقابل هدف، واعترض النادي السنغالي على تعديل موعد مباراة الإياب التي تم تعديل موعدها من السبت إلى الأحد، ونقلها من استاد بتروسبورت في القاهرة إلى استاد برج العرب بالإسكندرية، وأصر الجانب السنغالي على إقامة اللقاء في بتروسبورت.
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مرتضى منصور يحذر فاطمة سامورا من مجاملة بطل السنغال

حذر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، السنغالية فاطمة سامورا أمين عام الاتحاد الدولي لكرة القدم، والمشرفة على «الكاف»، حيث قال في تصريحات تليفزيونية، إنه يحذر فاطمة سامورا من مجاملة الفريق السنغالي جينراسيون فوت في أزمة لقاء إياب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا ضد الزمالك. وأضاف رئيس القلعة البيضاء خلال تصريحاته: "اللوائح والخطابات الرسمية الصادرة من الكاف، تقف في صف الزمالك، خطاب الاتحاد السنغالي الداعم لجينراسيون يعج بالأكاذيب، لأن الخصم لم يتعرض في مصر لأي مضايقات، لن نترك حقوقنا ونترقب القرار النهائي بخصوص صعود الزمالك لدور المجموعات".
الزمالك-وجينراسيون ‎ (2)

أزمة الزمالك وجينراسيون.. ماذا يريد الاتحاد الإفريقى؟

أصبح نادى الزمالك فى انتظار قرار الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف»، بعد أن قرر ضيفه جينراسيون، عدم حضور مباراتهما فى إياب الدور الـ32 من دورى أبطال إفريقيا؛ احتجاجًا على نقل مكانها وموعدها، ولم يخطر ببال أحد على الإطلاق أن تتعقد الأمور بين مسؤولى الزمالك و«الكاف»، بعد الأزمة التى تفجرت بسبب رفض بعثة بطل السنغال السفر من القاهرة إلى الإسكندرية لأداء اللقاء على استاد برج العرب، وفقًا لتعليمات الأمن الذى رفض إقامة المباراة على ملعب «بتروسبورت» بحضور جماهيرى، وهو الأمر الذى رحب به الاتحاد الإفريقى.
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