الأرصاد: طقس غدا مائل للحرارة على معظم الأنحاء

تحرير:أ ش أ ٠٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٢١ ص

اضطراب الملاحة البحرية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الخميس طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة وبالنسبة للبحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة والموج يتراوح من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر الأحمر معتدلة والموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:الصغرى العظمىالقاهرة 22 32شبين الكوم 22 32طنطا 22 30دمنهور 21 29الإسكندرية 21 28بلطيم 21 28مطروح 22 28السلوم 21 29سيوة 20 33بورسعيد 23 29دمياط 23 29الزقازيق 23 32الاسماعيلية 21 33السويس 22 33العريش 20 29 رفح 19 29رأس سدر 22 34 نخل 17 32 نويبع