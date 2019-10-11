مسام واسعة تزعجك عند الخروج؟ استخدمي مقشرات طبيعية

توجد بعض المنتجات التي تجعل المسام أكثر وضوحًا، كمنتجات المكياج التي تحتوي على زيوت تسد المسام، وقد تلاحظ مستخدمات المكياج تحسنا كبيرا عند التوقف عن استخدامها

تحرير:إسراء سليمان ١١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م

العناية بالبشرة

تعد المسام الواسعة من الأشياء المزعجة بشكل كبير في البشرة؛ لذا نحاول دائمًا شراء منتجات باهظة الثمن للتخلص منها، ومن أجل الظهور أيضًا بشكل رائع أمام الجميع. وعلى الجانب الآخر، تميل العديد من الفتيات إلى استخدام الطرق الطبيعية، مثل ماسك الترمس والعسل، إضافة إلى الطرق الأخرى، كالذهاب إلى صالونات التجميل، من أجل عمل جلسات تنظيف للبشرة، والتخلص من المسام، ولكن قد يكون الحل في اتباع عدة خطوات بسيطة وأنتِ لا تعلمين. وذلك نقلا عن الموقع الأمريكي "medical news today".

المسام هي فتحات في الجلد تحتوي على بصيلات الشعر؛ لذا يجب أن تحافظي على نظافتها دائمًا، حتى تمنعيها من الانسداد وتعززى من صحة الجلد. تحتوي معظم مناطق الجلد في الجسم على مسام، بما في ذلك جلد الأنف، وعلى الرغم من أن المسام عادةً ما تكون صغيرة وتصعب ملاحظتها، فإنها عرضة للانسداد، وقد تظهر بشكل أكبر، وبالتالي