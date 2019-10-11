مسام واسعة تزعجك عند الخروج؟ استخدمي مقشرات طبيعية

توجد بعض المنتجات التي تجعل المسام أكثر وضوحًا، كمنتجات المكياج التي تحتوي على زيوت تسد المسام، وقد تلاحظ مستخدمات المكياج تحسنا كبيرا عند التوقف عن استخدامها
تعد المسام الواسعة من الأشياء المزعجة بشكل كبير في البشرة؛ لذا نحاول دائمًا شراء منتجات باهظة الثمن للتخلص منها، ومن أجل الظهور أيضًا بشكل رائع أمام الجميع. وعلى الجانب الآخر، تميل العديد من الفتيات إلى استخدام الطرق الطبيعية، مثل ماسك الترمس والعسل، إضافة إلى الطرق الأخرى، كالذهاب إلى صالونات التجميل، من أجل عمل جلسات تنظيف للبشرة، والتخلص من المسام، ولكن قد يكون الحل في اتباع عدة خطوات بسيطة وأنتِ لا تعلمين. وذلك نقلا عن الموقع الأمريكي "medical news today".
المسام هي فتحات في الجلد تحتوي على بصيلات الشعر؛ لذا يجب أن تحافظي على نظافتها دائمًا، حتى تمنعيها من الانسداد وتعززى من صحة الجلد. تحتوي معظم مناطق الجلد في الجسم على مسام، بما في ذلك جلد الأنف، وعلى الرغم من أن المسام عادةً ما تكون صغيرة وتصعب ملاحظتها، فإنها عرضة للانسداد، وقد تظهر بشكل أكبر، وبالتالي
المسام هي فتحات في الجلد تحتوي على بصيلات الشعر؛ لذا يجب أن تحافظي على نظافتها دائمًا، حتى تمنعيها من الانسداد وتعززى من صحة الجلد. تحتوي معظم مناطق الجلد في الجسم على مسام، بما في ذلك جلد الأنف، وعلى الرغم من أن المسام عادةً ما تكون صغيرة وتصعب ملاحظتها، فإنها عرضة للانسداد، وقد تظهر بشكل أكبر، وبالتالي عندما يحدث هذا على الأنف، تصبح المسام أكثر وضوحًا.
وبالنسبة للعوامل التي تؤدي إلى انسداد المسام، فيمكن أن تصبح مسدودة نتيجة الزيت الزائد أو الجلد الميت أو الأوساخ، أو قد تبدو أكثر وضوحًا نتيجة التعرض لأشعة الشمس الزائدة، أما بالنسبة للعوامل الأخرى التي يمكن أن تؤدى إلى انسداد المسام، فتشمل الوراثة والهرمونات.
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وفي ما يلي بعض النصائح المهمة التي تساعدكِ في التخلص من المسام الواسعة والحفاظ عليها نظيفة، حتى لا تتعرض للانسداد:
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1- تنظيف البشرة يوميا
تنظيف البشرة يزيل الزيوت ومنتجات الماكياج والأوساخ التي تتراكم طوال اليوم، وبالتالي فإن إزالة مثل هذه المواد تقلل من فرص انسداد المسام، وعادةً ما يكون استخدام منظف لطيف بالماء الدافئ كافيا لإزالة الأتربة العالقة في الجلد. ومن الأشياء المهمة التي يجب أن تضعيها في اعتبارك، عدم التنظيف بقسوة لأن ذلك قد يؤدي إلى تلف الجلد، كما توصي الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية (ADA) باختيار منظف آمن للتقليل من تهيج البشرة.
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2- تقشير مناسب للبشرة
يمكن لخلايا الجلد الميتة أن تسد مسام الأنف، ما قد يجعلها تبدو أكبر؛ لذا فإن التقشير يعد من الآليات المهمة لإزالة الجلد الميت، حيث تحتوي منتجات التقشير الفيزيائي على مواد خام تزيل خلايا الجلد الميتة بواسطة التنظيف الجيد، ولكن يجب عليكِ ألا ترهقي بشرتك كل يوم، فقد يؤدي ذلك إلى تهيج واحمرار البشرة.
3- استخدام الواقي من الشمس
يمكن أن يؤدي التعرض المباشر لأشعة الشمس إلى أضرار كثيرة، بما في ذلك جعل المسام تبدو بشكل أكبر، خاصة في منطقة الأنف؛ لذا يُنصح باستخدام واقٍ جيد من أشعة الشمس، ومناسب لنوع البشرة أيضًا.
ولمنع ظهور المسام في الأنف بشكل واضح، إضافة إلى تحقيق أفضل حماية من أضرار أشعة الشمس، يجب تجنب تعرض الجلد مباشرةً لأشعة الشمس، خاصة خلال الساعات الأولى من النهار، عندما يكون الجو حارا، وإذا كنتِ مضطرة للخروج، فعليك ارتداء قبعة كبيرة تحمي وجهك من الشمس، أو يفضل أيضا البقاء في الظل.
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4- تجنبي جعل المسام أكثر وضوحا
توجد بعض المنتجات التي تجعل المسام أكثر وضوحًا؛ فعلى سبيل المثال، يمكن أن تحتوي منتجات المكياج على زيوت تسد المسام، وقد تلاحظ مستخدمات المكياج تحسنا كبيرا عند التوقف عن استخدامها، ومن المهم أيضًا إزالة أي مكياج قبل النوم، حيث من المحتمل أن تتخلل بقايا المكياج مسام الجلد، ما يؤدي إلى انسداد المسام.
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