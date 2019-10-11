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مسام واسعة تزعجك عند الخروج؟ استخدمي مقشرات طبيعية

توجد بعض المنتجات التي تجعل المسام أكثر وضوحًا، كمنتجات المكياج التي تحتوي على زيوت تسد المسام، وقد تلاحظ مستخدمات المكياج تحسنا كبيرا عند التوقف عن استخدامها
تحرير:إسراء سليمان ١١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م
العناية بالبشرة
العناية بالبشرة
تعد المسام الواسعة من الأشياء المزعجة بشكل كبير في البشرة؛ لذا نحاول دائمًا شراء منتجات باهظة الثمن للتخلص منها، ومن أجل الظهور أيضًا بشكل رائع أمام الجميع. وعلى الجانب الآخر، تميل العديد من الفتيات إلى استخدام الطرق الطبيعية، مثل ماسك الترمس والعسل، إضافة إلى الطرق الأخرى، كالذهاب إلى صالونات التجميل، من أجل عمل جلسات تنظيف للبشرة، والتخلص من المسام، ولكن قد يكون الحل في اتباع عدة خطوات بسيطة وأنتِ لا تعلمين. وذلك نقلا عن الموقع الأمريكي "medical news today".
المسام هي فتحات في الجلد تحتوي على بصيلات الشعر؛ لذا يجب أن تحافظي على نظافتها دائمًا، حتى تمنعيها من الانسداد وتعززى من صحة الجلد. تحتوي معظم مناطق الجلد في الجسم على مسام، بما في ذلك جلد الأنف، وعلى الرغم من أن المسام عادةً ما تكون صغيرة وتصعب ملاحظتها، فإنها عرضة للانسداد، وقد تظهر بشكل أكبر، وبالتالي
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لو قشرة الرأس تلاحقك في الشتاء.. لا تفرط في الشامبو

عند مشاهدة الإعلانات التليفزيونة المتعلقة بالعناية بالبشرة والشعر، ستجد إن جميعها يدور حول التخلص من القشرة، لأنه بالفعل أحد المشكلات الصحية المزعجة، فعند الذهاب إلى احتفال أو فرح، ستشعر بالحرج عند رؤية القشرة منتشرة على كتفيك، وخاصة في فصل الشتاء، ولكن بطرق بسيطة يمكنك التخلص منها، على سبيل المثال تدليك فروة الرأس بأنواع طبيعية من الزيوت، إضافة إلى الحفاظ على نظافة الشعر من خلال الاستحمام بشكل يومي، وتجنب المنتجات الرديئة، وذلك حسبما ذكر موقع "boldsky".
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لشراء المكياج من الإنترنت مخاطر.. احذري منها

تهتم جميع النساء بمستحضرات التجميل، ولأن التسويق عبر الإنترنت أصبح مغريا للغاية، فإن بيع المكياج أصبح رائجا، وبالفعل تشتري العديد من النساء مستحضرات التجميل أونلاين وينفقن الكثير من المال من أجل جمالهن. بجانب الإغراء الموجود عبر الإنترنت، فيمكن العثور على منتجات ومستحضرات التجميل والعناية بالبشرة الرخيصة عبر الإنترنت، بدون رقابة مما يسبب مشكلات صحية، مثلما حدث مع امرأة من كاليفورنيا، حيث دخلت إلى المستشفى بعد تعرضها لميثيل الزئبق من كريم بشرة اشترته من الإنترنت.
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5 حيل تساعدك في الحصول على حواجب مثالية

وضع المكياج ليس سهلا كما تعتقد كل فتاة، حيث يحتاج إلى خطوات واستخدام المنتجات الصحيحة التي تليق ببشرتك، وخاصة أن كل نوع يحمل درجات مختلفة، ومن أكثر الأجزاء التي تظهر شكلك الحاجبان، ولهذا سيكون عليك العناية بهما بطريقة صحيحة، سواء من خلال مشاهدة فيديوهات لخبيرة التجميل أو التعلم من أقاربك حتى تصبحي كالمحترفات. وكشفت خبيرة بارزة في الحواجب عن 5 نصائح خالية من الصعوبة يجب على كل امرأة معرفتها، حيث قالت هانا موتزي، إن تحديد حواجبك بالشكل الذي يناسبك يجعلك تبدين بشكل أصغر سنا.
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