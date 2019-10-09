يكشف الأمراض العقلية.. ما لا تعرفه عن الضحك

فحصت دراسة أجريت عام 2003 آثار الضحك في نشاط الخلايا القاتلة الطبيعية المعروفة أيضًا باسم خلايا NK، حيث إنها ترفض الأورام التي تهاجم الجهاز المناعي
مهما تعددت الضغوطات في حياتنا، يبقى الضحك المهوّن الوحيد علينا وسط دروب الحياة السيئة، فالضحك مؤشر على التسلية والفرح، ووقت الحزن قد تكون الضحكة الخفيفة نابعة من الداخل لتخفيف ما تشعر به.
مَن منا لا يحب الضحك؟! هو رد فعل طبيعي نابع من القلب في المواقف المختلفة، وهو ما جعل العلماء يدرسون تأثيره فى الصحة النفسية والجسدية، كما وصفه البعض بـ"دواء الروح"، ومع ذلك هناك ثروة من الروايات القصصية عن الأشخاص الذين يموتون في أثناء الضحك، وذلك وفقا لما ذكره موقع List verse.
الأطفال والشمبانزي
يعد الشمبانزي من الحيوانات القريبة من الإنسان، حيث لديه الكثير من القواسم المشتركة بينه وبين البشر، ومن بينها طريقة الضحك، وفقا لدراسة أجريت عام 2018، قام 3 من علماء النفس وطبيب صوت من مختلف الجامعات الأوروبية بدراسة ضحك 44 طفلا من الشمبانزي، تتراوح أعمارهم بين 3 و18 شهرًا.
كما قاموا
الأطفال والشمبانزي
يعد الشمبانزي من الحيوانات القريبة من الإنسان، حيث لديه الكثير من القواسم المشتركة بينه وبين البشر، ومن بينها طريقة الضحك، وفقا لدراسة أجريت عام 2018، قام 3 من علماء النفس وطبيب صوت من مختلف الجامعات الأوروبية بدراسة ضحك 44 طفلا من الشمبانزي، تتراوح أعمارهم بين 3 و18 شهرًا.
كما قاموا بجمع مقاطع فيديو مناسبة لأطفال يضحكون، من أجل تقييمها، وأشارت النتائج إلى أن الأطفال الصغار من الشمبانزى ضحكوا في أثناء استنشاقهم وزفيرهم، كما يظهر في البشر أيضا.
الضحك المزيف
في بعض الأحيان قد تضطر إلى الضحك لكي لا يرى أحد حزنك، وأحيانا تضحك فقط لكي تكون مهذبا في أثناء حديثك مع كبار السن أو مديرك في العمل على سبيل المثال، ولكن لسوء الحظ، فإن تلك الضحكات المزيفة لا يصدقها جميع الأشخاص.
في عام 2018، نشر جريج براينت من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس بحثا يشير إلى أن القدرة على التعرف على الضحك الحقيقي موجودة عبر الثقافات، حيث أقام اختبارا لعدد من المشاركين في 21 دولة عبر 6 قارات، واستمع المشاركون إلى تسجيلات من الضحك، سواءً كان الضحك التلقائي أو الضحك الطوعي الذي ظهر بناءً على أوامر من الباحثين.
كان المستمعون قادرين على سرد الضحك الحقيقي من الضحكات المزيفة، كما أشار "براينت" إلى أن الضحك المزيف والحقيقي لهما صفات صوتية مختلفة، حيث يبدو الضحك المزيف في الأساس أشبه بالكلام أكثر من الضحك الحقيقي.
نظام المناعة
فحصت دراسة أجريت عام 2003، آثار الضحك فى نشاط الخلايا القاتلة الطبيعية المعروفة أيضًا باسم خلايا NK، حيث إنها ترفض الأورام التي تهاجم الجهاز المناعي، وقام الباحثون بتوظيف عشرات النساء من الأصحاء وعرضوا عليهن مقاطع كوميدية، وقاسوا الضحك باستخدام مقياس الاستجابة للفكاهة (HRS)، الذي تم تطويره من أجل الدراسة.
في الخطوة الثانية، قام العلماء بتقييم نشاط الخلايا القاتلة الطبيعية، وأظهرت التجربة أن مجرد مشاهدة فيديو كوميدي زادت من نشاط تلك الخلايا.
السيطرة
أظهرت الأبحاث التي أجراها الدكتور كريستوفر أوفيس من جامعة كاليفورنيا، أن الأفراد ذوي المكانة العالية في العمل يميلون إلى الضحك بشكل مختلف عن أولئك الذين يتمتعون بسلطة أقل، حيث درس البحث كيفية الضحك لدى الأشخاص.
وأشارت الأبحاث السابقة بالفعل إلى أن كونك في مركز قوة يمكن أن يؤثر فى الجوانب الصوتية للكلام، ما يعني أنه ربما يمكن للمرء أن يظهر في موقع القوة عن طريق الضحك بطريقة معينة.
المرض العقلي
لقد خضع قدر كبير من البحث إلى سلوكيات الطفولة التي قد تتنبأ بالاعتلال العقلي في مرحلة البلوغ، ويشمل ذلك الضحك، وربما سمعت أن الضحك قد يكون معديا، وقد أظهرت الأبحاث أن مجرد سماع الضحك سيؤدي إلى تحفيز الدماغ لإعداد عضلات الوجه للضحك.
قام الباحثون في كلية لندن بتجنيد 92 ولدا، تتراوح أعمارهم بين 11 و16 عامًا، منهم 30 طفلا عاديا، كمجموعة ضابطة، و62 أظهروا مؤشرات محتملة للاعتلال النفسي.
عُرضت على هؤلاء الأطفال تسجيلات الضحك الحقيقي والمزيف والأصوات التي تبكي، كما طُلب من المشاركين تقييم مقدار العاطفة التي شعروا بها عند سماع الأصوات.
كما أظهر التصوير بالرنين المغناطيسي أن أدمغة جميع الأولاد استجابت لصوت الضحك الحقيقي، ومع ذلك فإن أولئك الذين يعانون من كل من السلوكيات التخريبية والسمات القاسية غير العاطفية، أظهروا نشاطًا أقل في منطقة الحركة التكميلية والعزل الأمامي ومناطق المخ المرتبطة بالانضمام إلى الضحك والشعور بمشاعر الآخرين.