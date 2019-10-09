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يكشف الأمراض العقلية.. ما لا تعرفه عن الضحك

فحصت دراسة أجريت عام 2003 آثار الضحك في نشاط الخلايا القاتلة الطبيعية المعروفة أيضًا باسم خلايا NK، حيث إنها ترفض الأورام التي تهاجم الجهاز المناعي
تحرير:فيروز ياسر ٠٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ م
الضحك
الضحك
مهما تعددت الضغوطات في حياتنا، يبقى الضحك المهوّن الوحيد علينا وسط دروب الحياة السيئة، فالضحك مؤشر على التسلية والفرح، ووقت الحزن قد تكون الضحكة الخفيفة نابعة من الداخل لتخفيف ما تشعر به. مَن منا لا يحب الضحك؟! هو رد فعل طبيعي نابع من القلب في المواقف المختلفة، وهو ما جعل العلماء يدرسون تأثيره فى الصحة النفسية والجسدية، كما وصفه البعض بـ"دواء الروح"، ومع ذلك هناك ثروة من الروايات القصصية عن الأشخاص الذين يموتون في أثناء الضحك، وذلك وفقا لما ذكره موقع List verse.
الأطفال والشمبانزي يعد الشمبانزي من الحيوانات القريبة من الإنسان، حيث لديه الكثير من القواسم المشتركة بينه وبين البشر، ومن بينها طريقة الضحك، وفقا لدراسة أجريت عام 2018، قام 3 من علماء النفس وطبيب صوت من مختلف الجامعات الأوروبية بدراسة ضحك 44 طفلا من الشمبانزي، تتراوح أعمارهم بين 3 و18 شهرًا. كما قاموا
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تنظيف-الغسالة

غسالة الملابس تخبيء البكتيريا.. ماذا يجب أن تفعل؟

قد لا تعمل الغسالات المنزلية عالية الكفاءة اليوم على التخلص من البكتيريا تماما مثل نظيراتها الأقدم والأقل كفاءة، حيث يأتي هذا الاكتشاف بعد العثور على جراثيم على ملابس الرضع في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة في مستشفى الأطفال الألماني على الرغم من اتخاذ جميع الاحتياطات العادية للقضاء على التعرض لمثل هذه العوالق الخارقة. وأفاد باحثون في مجلة "علم الأحياء الدقيقة التطبيقية والبيئية" أن الباحثين عثروا هناك على غسالات كالتي يستخدمها المستهلك بدلاً من الغسالات الصناعية ذات درجة الحرارة العالية المعتادة التي تستخدم عادة في المستشفيات.
حديقة الحيوان

وفاة «نعيمة» آخر فيلة بحديقة حيوان الجيزة

منذ 3 سنوات سادت حالة من الحزن داخل أروقة حديقة حيوان الجيزة بعد وفاة الفيلة "كريمة"، ذلك المشهد الذي تكرر اليوم الإثنين لدى وفاة الفيلة "نعمة" آخر فيلة، وقال الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إنه حزين لفقدان أحد نجوم حديقة الحيوان بالجيزة، مضيفا أن "نعيمة" تعرضت لحالة من الإعياء، أمس، وتم تشكيل لجنة ضمت خبراء من المستشفى البيطري بالقوات المسلحة، وأساتذة من كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة، وخبراء معهد صحة الحيوان وأطباء حديقة الحيوان لتشخيص الحالة، أملا في استعادة عافيتها، لكنها رحلت.
اصدقاء

لمة العائلة وتربية حيوان أليف.. طريقك للسعادة بسيط

تختلف السعادة من شخص لآخر، فهناك بعض الأشياء التي تسعد الشخص ولا تؤثر في غيره، مثل فنجان لذيذ من القهوة أو لمّة العائلة أو حتى الخروج مع الأصدقاء في مكان بسيط للغاية، وكذلك ممارسة التمارين المنتظمة أو التعامل مع الغرباء بلطف، فجميع هذه الأشياء قد تسعد شخصًا ما. ويساعد الحصول على قسط كافٍ من النوم على جعل الحياة أكثر متعة بالإضافة إلى الذهاب في إجازة مرة واحدة على الأقل في العام والاستمتاع بوجبة مفضلة، وكذلك معالجة الوحدة بالجمع بين الأفراد بجميع الأشكال ومختلف الثقافات. وذلك وفقا لما ذكره موقع "ميرور" البريطاني.
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