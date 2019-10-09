يكشف الأمراض العقلية.. ما لا تعرفه عن الضحك

فحصت دراسة أجريت عام 2003 آثار الضحك في نشاط الخلايا القاتلة الطبيعية المعروفة أيضًا باسم خلايا NK، حيث إنها ترفض الأورام التي تهاجم الجهاز المناعي

تحرير:فيروز ياسر ٠٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ م

الضحك

مهما تعددت الضغوطات في حياتنا، يبقى الضحك المهوّن الوحيد علينا وسط دروب الحياة السيئة، فالضحك مؤشر على التسلية والفرح، ووقت الحزن قد تكون الضحكة الخفيفة نابعة من الداخل لتخفيف ما تشعر به. مَن منا لا يحب الضحك؟! هو رد فعل طبيعي نابع من القلب في المواقف المختلفة، وهو ما جعل العلماء يدرسون تأثيره فى الصحة النفسية والجسدية، كما وصفه البعض بـ"دواء الروح"، ومع ذلك هناك ثروة من الروايات القصصية عن الأشخاص الذين يموتون في أثناء الضحك، وذلك وفقا لما ذكره موقع List verse.

الأطفال والشمبانزي يعد الشمبانزي من الحيوانات القريبة من الإنسان، حيث لديه الكثير من القواسم المشتركة بينه وبين البشر، ومن بينها طريقة الضحك، وفقا لدراسة أجريت عام 2018، قام 3 من علماء النفس وطبيب صوت من مختلف الجامعات الأوروبية بدراسة ضحك 44 طفلا من الشمبانزي، تتراوح أعمارهم بين 3 و18 شهرًا. كما قاموا