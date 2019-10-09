وصول جثمان طلعت زكريا للمسجد بالإسكندرية (صور)

تحرير:محمد مجلي ٠٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:١٤ م

وصول جثمان الفنان طلعت زكريا

وصل، اليوم الأربعاء، جثمان الفنان طلعت زكريا، الذي توفي مساء أمس الثلاثاء، وذلك بعد صراع طويل مع المرض، إلى مسجد العمري بمنطقة كرموز، لأداء صلاة الجنازة عليه قبل دفنه بمقابر الأسرة بالعمود، وذلك وسط حضور شعبي وجماهيري وعدد من الفنانين، تقدمهم الفنان أحمد فهمي زوج الفنانة هنا الزاهد، والفنان أحمد رزق، ومن المقرر أداء صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر مباشرة، بينما قررت أسرة الفنان الراحل إقامة العزاء بمسجد الحامدية الشاذلية بالقاهرة، لاستقبال المعزين، وذلك بعد مساء غد الخميس.

وحضرت الفنانة إيمى طلعت زكريا، ابنة الراحل، أمام المسجد ودخلت فى حالة بكاء شديدة خاصة مع لحظة وصول الجثمان إلى المسجد. وتعرض الفنان طلعت زكريا لأزمة صحية نقل على أثرها للمستشفى، إذ قال عمر ابنه، عبر صفحته الشخصية على موقع فيسبوك: "لو الراجل ده ضحكك في يوم من الأيام ادعيله بالشفاء العاجل اللهم أنت الشافي