رئيس الوزراء: توفيق أوضاع 62 كنيسة ومبنى

٠٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:١٩ م

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتوفيق أوضاع 42 كنيسة و20 مبنى مقدم بشأنها طلبات دراسة وتوفيق أوضاع من الممثلين القانونيين عن طوائف الكنائس المعتمدة. ويلزم القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء، الطوائف المختصة باستكمال اشتراطات الحماية المدنية للكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها بواقع 6 كنائس ومباني بمحافظة الإسكندرية، 2 بمحافظة الجيزة، 6 بمحافظة المنيا، 5 بمحافظة سوهاج، 7 بمحافظة بني سويف، مبنى واحد بمحافظة البحر الأحمر.

وكذلك عدد من الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها، ولم تقدم بشأنها مستندات ملكية بواقع 5 كنائس ومباني بمحافظة أسوان، 3 بمحافظة أسيوط، 4 بمحافظة الإسكندرية، 2 بمحافظة السويس، مثلهما بالقليوبية والمنيا وسوهاج وبني سويف، كنيسة واحدة بمحافظة المنوفية، مبنيين بالإسكندرية، بعد استيفاء واستئداء