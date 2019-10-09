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الصحة: إجراء 7144 عملية في مستشفيات التأمين ببورسعيد

٠٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٤ م
وزيرة الصحة هالة زايد - صورة أرشيفية
وزيرة الصحة هالة زايد - صورة أرشيفية
أعلنت وزارة الصحة والسكان، في بيان لها، اليوم الأربعاء، عن إجراء 7 آلاف و144 عملية جراحية، بمستشفيات منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد، منذ انطلاقها في الأول من يوليو الماضي، وحتى أمس الثلاثاء، وذلك من خلال 7 مستشفيات مجهزة على أعلى مستوى، وفقا للمعايير الطبية العالمية. وشددت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، على متابعة رضاء المواطنين عن الخدمة الطبية المقدمة، لافتة إلى أنه تم إنشاء إدارة لرضاء المنتفعين بالمنظومة الجديدة لهذا الغرض.
وأكدت زايد أن رضاء المواطن هو المؤشر الأساسي لنجاح المنظومة، إذ تخطى معدل رضاء المواطنين عن الخدمة الطبية المقدمة في عدد كبير من الوحدات والمستشفيات الـ98%.ومن جانبه، أوضح مستشار وزير الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة الدكتور خالد مجاهد، عن عدد العمليات التي أجريت بالمستشفيات، حيث
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مصطفى-مدبولي

رئيس الوزراء: توفيق أوضاع 62 كنيسة ومبنى

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتوفيق أوضاع 42 كنيسة و20 مبنى مقدم بشأنها طلبات دراسة وتوفيق أوضاع من الممثلين القانونيين عن طوائف الكنائس المعتمدة. ويلزم القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء، الطوائف المختصة باستكمال اشتراطات الحماية المدنية للكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها بواقع 6 كنائس ومباني بمحافظة الإسكندرية، 2 بمحافظة الجيزة، 6 بمحافظة المنيا، 5 بمحافظة سوهاج، 7 بمحافظة بني سويف، مبنى واحد بمحافظة البحر الأحمر.
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وصول جثمان طلعت زكريا للمسجد بالإسكندرية

وصل، اليوم الأربعاء، جثمان الفنان طلعت زكريا، الذي توفي مساء أمس الثلاثاء، وذلك بعد صراع طويل مع المرض، إلى مسجد العمري بمنطقة كرموز، لأداء صلاة الجنازة عليه قبل دفنه بمقابر الأسرة بالعمود، وذلك وسط حضور شعبي وجماهيري وعدد من الفنانين، تقدمهم الفنان أحمد فهمي زوج الفنانة هنا الزاهد، والفنان أحمد رزق، ومن المقرر أداء صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر مباشرة، بينما قررت أسرة الفنان الراحل إقامة العزاء بمسجد الحامدية الشاذلية بالقاهرة، لاستقبال المعزين، وذلك بعد مساء غد الخميس.
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الأرصاد: طقس غدا مائل للحرارة على معظم الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الخميس طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة وبالنسبة للبحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة والموج يتراوح من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر الأحمر معتدلة والموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين.
الفريق-اسامة-ربيع

توقيع بروتوكول لإنشاء ترسانة جديدة ببورسعيد

شهد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس بمبنى الإرشاد بالإسماعيلية، توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين هيئة قناة السويس وشركة "Ak BARS" الروسية، إحدى الشركات العالمية الكبرى في مجال بناء السفن؛ وذلك لتطوير ترسانات الهيئة وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات إصلاح وبناء السفن بكل أنواعها وفئاتها، ويستهدف البروتوكول تعزيز الاستفادة من الخبرات الفنية للشركة الروسية لتطوير ترسانتي الهيئة، وهما ترسانة بورسعيد البحرية وترسانة بورتوفيق بالسويس، علاوة على دراسة إمكانية عقد شراكة بين الجانبين لإنشاء ترسانة جديدة مشتركة.
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مصطفى-مدبولي

مدبولي يكلف زايد بتقديم تقرير باحتياجات «الصحة»

كلف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، بتقديم تقرير شامل بالاحتياجات المالية لوزارة الصحة طبقا للأولويات، على أن يكون مقرونا بتوقيتات زمنية محددة، وذلك حتى يتم التنسيق مع وزارتي التخطيط والمالية، لتوفير التمويل المطلوب لمشروعات وزارة الصحة، موجها بعرض تصور على مجلس الوزراء بشأن الإجراءات التنفيذية المطلوبة لدعم وتطوير الزمالة المصرية، بما يحقق الأهداف المطلوبة في زيادة قدرات الأطباء المصريين وتطوير خبراتهم.
التأمين-الصحي-ببورسعيد (10)

إطلاق منظومة التأمين الصحي في 5 محافظات.. كيف تنضم؟

أعلنت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، في بيان صادر عن الوزراة، اليوم الثلاثاء، أنه تم البدء في أولى إجراءات إطلاق منظومة التأمين الصحي في باقي محافظات المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل وهي: الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان، إذ يتم فتح باب التسجيل وفتح الملف العائلي منذ اليوم الثلاثاء، وذلك بعد أن تم الانتهاء من التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد، وبدء التشغيل الفعلي في محافظات المرحلة الأولى.
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السيسي يوجه بتطبيق «التأمين الشامل».. وعلاج مليون إفريقي

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل على نحو دقيق في كافة الجوانب الفنية، والبشرية، والطبية والمالية ؛ لضمان تقديم خدمة ذات جودة عالية وذلك على نحو يدشن مرحلة جديدة من تقديم الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين وفق المعايير الدولية مع ضمان استدامة جودة تلك الخدمات في ضوء الأولوية المتقدمة التي يحظى بها قطاع الرعاية الطبية في خطط الدولة وفي إطار استراتيجية بناء الإنسان المصري. حاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي اليوم الاثنين مع كلٍ من الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.
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3 وزراء ببورسعيد لمناقشة ميكنة التأمين الشامل

عقد 3 وزراء اجتماعا، اليوم الإثنين، بمجمع هيئات التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، للوقوف على سير العمل بمنظومة التأمين الصحي الجديدة، بحضور المحافظ اللواء عادل الغضبان. وناقشت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مع اللواء الدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، آخر مستجدات تطبيق المنظومة الإلكترونية "الميكنة" بالتأمين الشامل. وتضم منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد حتى اليوم 7 مستشفيات، و25 مركزا ووحدة صحية للرعاية الأولية تقدم خدماتها للمواطنين بكل أحياء المحافظة.
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