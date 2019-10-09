الصحة: إجراء 7144 عملية في مستشفيات التأمين ببورسعيد

٠٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٤ م

وزيرة الصحة هالة زايد - صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، في بيان لها، اليوم الأربعاء، عن إجراء 7 آلاف و144 عملية جراحية، بمستشفيات منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد، منذ انطلاقها في الأول من يوليو الماضي، وحتى أمس الثلاثاء، وذلك من خلال 7 مستشفيات مجهزة على أعلى مستوى، وفقا للمعايير الطبية العالمية. وشددت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، على متابعة رضاء المواطنين عن الخدمة الطبية المقدمة، لافتة إلى أنه تم إنشاء إدارة لرضاء المنتفعين بالمنظومة الجديدة لهذا الغرض.

وأكدت زايد أن رضاء المواطن هو المؤشر الأساسي لنجاح المنظومة، إذ تخطى معدل رضاء المواطنين عن الخدمة الطبية المقدمة في عدد كبير من الوحدات والمستشفيات الـ98%.ومن جانبه، أوضح مستشار وزير الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة الدكتور خالد مجاهد، عن عدد العمليات التي أجريت بالمستشفيات، حيث